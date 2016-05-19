Şahane bir dönüşüm!

Önceden belirlenen renk paletinde, en canlı renklerin yer aldığı alan çocuk yatak odası. Duvar zemini renklerinde sıcak turuncu ve sarı renkleri sıcak bir atmosfer oluşmasını sağlıyor. Öte yandan nötr grilerle yatak nevresimler ile birlikte canlı renklerde yastık kılıfları, dekoratif yastıklar ve oyuncaklar kullanılmış. Çocuk odası dekorasyonunda dikkat çeken bir başka unsur ise, askılı aydınlatma aksesuarları. Kablolar ve borular için de renk paletinin sıcak ve soğuk renklerinin denge unsurundan faydalanılmış.

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