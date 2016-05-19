Bugün sizlere, sıcak ve soğuk renklerle renk paletinden faydalanılarak tasarlanan, şahane bir dönüşüm projesini tanıtacağız. Mariangel Coghlan imzası taşıyan proje, önceden belirlenen doku ve renk paleti üzerinden değerlendirilerek tasarlanıyor. Estetik bir sonuç elde eden iç mekan tasarımları, bilinçli ve kontrollü renk kullanımı sayesinde, bambaşka ve çarpıcı bir görünüm elde edilmesine yardımcı oluyor. Endüstriyel stil iç mekan dizaynı ile ilgilenenler için göze hitap eden iç mekan dizaynı fikirleri içeriyor. Dilerseniz daha fazla beklemeden iç mekan görsellerini incelemeye başlayalım.
Öncesi ve sonrası ile oturma odası alanında yaşanan değişimi görebilirsiniz. Oturma odası yanında, bir oyun odası olarak kullanılabilecek bir alan tasarlanıyor. İç mekanda sıcak etkiler yaratmak için, kırmızı tuğla duvar dekorları ile hem modern, hem de rustik stil esintiler katabilirsiniz.
Açık mutfak alanı ile yemek alanını bu açıdan rahatlıkla görebiliyoruz. Yemek alanı ile mutfak alanını bütünleştiren yekpare tuğla duvar dekoru, şık aydınlatma unsurları ile ön plana çıkarılıyor. Ahşap zemin ve endüstriyel stil öğelere rastlanan mutfak alanı, oldukça kullanışlı ve aydınlık. Modern mobilya ürünleri ve aksesuarlar ile şıklıktan ödün verilmemiş. Duvar dekorları ise nötr renklere karşılık, canlı renklerin bulunduğu tablolarla süsleniyor.
Endüstriyel stil öğelerle, sıcak renklerin kullanımına rastladığımız proje, müşterisinin tüm ihtiyaçlarını gözetiyor. Dolayısıyla fonksiyonelliğin ön planda olduğu iç dekorasyon örneklerinde, estetik değerlerin yakalanması açısından renk, doku, ve aksesuar kullanımlarına rastlıyoruz. Rustik mobilyalarla uyumlu fıstık yeşili duvar ise sıcak bir atmosfer oluştururken, mobilyalarla oldukça uyumlu.
Sıcak ve soğuk renklerin bir araya getirilerek oluşturulduğu renk paletinden bir görünüm. Sıcak renklerin soğu renklerle bir arada kullanılması, denge unsurunu sağlıyor. Öte yandan sıcak ve canlı renkler kullanmak cesaret ister. Bunun en ideal yollarından biri ise soğuk renklerle bir araya getirilen sıcak renklerin dengesi.
Yemek alanı ile birlikte, oturma odasını bu açıdan görebilirsiniz. Koltuk modelleri oldukça konforlu ve modern formlarda tercih edilmiş. Büyük ayna ile dekoratif duvar kaplaması yemek masası alanına hareket katıyor. Koltuklarda kullanılan dekoratif yastıklar renkli ve desenli tercih edilmiş. Tavan rengi nötr renklerden oluşurken, duvar dekorlarında sıcak renklere rastlıyoruz.
Önceden belirlenen renk paletinde, en canlı renklerin yer aldığı alan çocuk yatak odası. Duvar zemini renklerinde sıcak turuncu ve sarı renkleri sıcak bir atmosfer oluşmasını sağlıyor. Öte yandan nötr grilerle yatak nevresimler ile birlikte canlı renklerde yastık kılıfları, dekoratif yastıklar ve oyuncaklar kullanılmış. Çocuk odası dekorasyonunda dikkat çeken bir başka unsur ise, askılı aydınlatma aksesuarları. Kablolar ve borular için de renk paletinin sıcak ve soğuk renklerinin denge unsurundan faydalanılmış.
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