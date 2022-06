Ankara'da çizgi ötesi bir villa

Başkent Ankara, her ne kadar soğuğuyla nam salmış, iklimiyle pek de öyle göz doldurmayan ve doğası itibariyle de çok zengin olmayan bir şehir olsa da, oldukça eskilere dayanan bir müstakil ev ve villa kültürüne sahiptir. Bu yönüyle de yine bir başka büyük kent olan İstanbul'dan ayrılır. İstanbul'da gecekondular ve ultra lüks konutlar haricinde villa tipi müstakil evlere rastlamak bir hayli ender bir olay olmasına karşın Ankara'da hemen her gelir grubuna yönelik müstakil konut çeşitleri en azından birkaç on yıldır bulunabiliyor. Hatta toplu konut projelerinde bile villa tipi evlere rastlayabiliyoruz. Bu da aslında Ankara'da ne kadar gelişmiş bir kent kültürü olduğunun bir görüngüsünden başka bir şey değil. Zaten bu çorak bozkır şehrini tiyatroları, sinemaları, parkları dolup taşan, insanıyla ve insan eliyle güzelleştirilmiş doğasıyla göz kamaştıran bir şehir haline getiren de işte bu kent kültürünün gelişmişlik düzeyidir. Ankara bu yönüyle tüm diğer şehirlerden ayrılır ve İzmir, İstanbul, Bursa gibi diğer büyük şehirlere de büyük bir fark atar. Bu yazımızda Ankara'nın gelişmiş kent dokusunun önemli bir parçası olan müstakil evlerden birine, yepyeni ve çizgi ötesi bir villa projesine konuk olacağız. Henüz hayata geçirilmemiş olsa da tasarımıyla ve inanılması güç lüks donanımlarıyla dikkat çeken bu projeye gelin biraz daha yakından bakalım.