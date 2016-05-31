Ankara'da çizgi ötesi bir villa

Başkent Ankara, her ne kadar soğuğuyla nam salmış, iklimiyle pek de öyle göz doldurmayan ve doğası itibariyle de çok zengin olmayan bir şehir olsa da, oldukça eskilere dayanan bir müstakil ev ve villa kültürüne sahiptir. Bu yönüyle de yine bir başka büyük kent olan İstanbul'dan ayrılır. İstanbul'da gecekondular ve ultra lüks konutlar haricinde villa tipi müstakil evlere rastlamak bir hayli ender bir olay olmasına karşın Ankara'da hemen her gelir grubuna yönelik müstakil konut çeşitleri en azından birkaç on yıldır bulunabiliyor. Hatta toplu konut projelerinde bile villa tipi evlere rastlayabiliyoruz. Bu da aslında Ankara'da ne kadar gelişmiş bir kent kültürü olduğunun bir görüngüsünden başka bir şey değil. Zaten bu çorak bozkır şehrini tiyatroları, sinemaları, parkları dolup taşan, insanıyla ve insan eliyle güzelleştirilmiş doğasıyla göz kamaştıran bir şehir haline getiren de işte bu kent kültürünün gelişmişlik düzeyidir. Ankara bu yönüyle tüm diğer şehirlerden ayrılır ve İzmir, İstanbul, Bursa gibi diğer büyük şehirlere de büyük bir fark atar. Bu yazımızda Ankara'nın gelişmiş kent dokusunun önemli bir parçası olan müstakil evlerden birine, yepyeni ve çizgi ötesi bir villa projesine konuk olacağız. Henüz hayata geçirilmemiş olsa da tasarımıyla ve inanılması güç lüks donanımlarıyla dikkat çeken bu projeye gelin biraz daha yakından bakalım.
Ankara merkezli Nuevo Tasarım imzası taşıyan bu villa projesinin en dikkat çeken yönü, bütün odalarında standartları zorlayan sıra dışı bir tasarım anlayışının hakim olması. Hiçbir parça öylesine koyulmamış. Her detay üzerinde düşünülmüş ve her şey birbiriyle mükemmel bir uyumu içinde.
Bu odanın aslında bir gemi kamarasına benzeyen belirgin bir yönü yok. Ancak toplamda bakıldığında oval hatlara sahip oturma grubu, eğimli yapısıyla dikkat çeken geniş televizyon ünitesi gibi ayrıntılar bir bütün olarak böyle bir hava yaratıyor. Sonuç olarak renklerinden mobilyalarına, manzarasından aydınlatmalarına kadar her yönüyle harika bir oturma odası olduğu tartışma götürmez bir gerçek.
İçinde aynı zamanda bir yatak da bulunmasına karşın sıra dışı çalışma masası ve birbirinden ilginç aksesuarlarıyla yaratıcılığın kapılarına ardına kadar açacak bu çalışma odası, ferah ve aydınlık yapısıyla da dikkat çekiyor.
Ana yatak odasında ise ayna benzeri bir malzemeyle kaplanmış eğimli tavan yapısı ilgi çekici. Gerek bu tavan, gerekse diğer unsurlarıyla fütüristik bir hava yaratan yatak odası, aynı zamanda konfor ve rahatlıktan da taviz vermiyor.
Son yıllarda belli başlı lüks villa projelerinde ev tipi hamamlarla da sıkça karşılaşmaya başladık. Bu villada da böyle bir ev hamamının bulunması doğrusu hiç de sürpriz sayılmaz. Ancak bu hamam
ev tipi tanımını biraz zorlayacak genişliğe ve niteliğe sahip.
Daha ziyade çocuklara yönelik olarak tasarlanmış bu oyun odası ise villayı benzerlerinden ayıran bir diğer önemli özellik olarak dikkat çekiyor. Mini bilardo masasından minikler için bir masa-sandalye takımına ve hatta küçük bir tırmanma alanına kadar her şey düşünülmüş. Renkleriyle olduğu kadar gözü yormayan ve çocuk sağlığını koruyacak şekilde düşünülmüş aydınlatmalarıyla da göz dolduran bu oyun odasının herhangi bir eksiğinden söz etmek mümkün değil.
Elbette bu villada sıradan malzemelere ve sıradan bir tasarıma sahip bir banyo görmek büyük bir sürpriz olurdu. Ancak Nuevo Tasarım bizi şaşırtmadı. Özel bir mermer kaplamasının zeminde ve duvarlarda büyük bir ağırlığa sahip olduğu banyo tasarımında ahşap detaylar da gözden kaçmıyor. İlginç bir kaideye sahip çiftli lavabo ise lüks bir banyoda olması gereken önemli donatılardan bir tanesi. Asimetrik yapıdaki özel küvet ise hiç şüphesiz banyonun yıldızı olma yarışında rakiplerini geride bırakıyor.