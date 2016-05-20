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Yağmur suyunu değerlendirme alternatifleri

Meral Eser Meral Eser
Project in Wentworth, Aquajoy water gardens ltd Aquajoy water gardens ltd Modern Bahçe
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Su, yaşam kaynağıdır. Yağmur suyu ise, geçmişten günümüze değerlendirmek için vazgeçilmezlerimizdendir. Yağmur suyunu depolamak ve değerlendirmek için birçok yöntem değerlendirilmiştir. Özellikle yağmur suyu çok alan coğrafyalarda çeşitli yöntemler değerlendirildiği gibi, kurak alanlarda ise yağmur suyunun önemi oldukça artmaktadır. Su tankları, konteynırlar, varillerde sular depolanabilir. Eskiden beri, kuyularda sular çekilir. Ülkelerin yönetmelikleri yerine göre değişebilir. Teras yağmurunu değerlendirmek, yağmur suyunu depolamak için modern çözümler bulunsa da, bireysel olarak bunu sağlamanın yaygın olmadığını söyleyebiliriz. Biz yine de sizler için yağmur suyunu evlerinizde depolamak için, alternatif çözümleri bir araya topladık. İlginizi çekecek alternatif yağmur suyu depolama sistemleri bulacağınızı umuyoruz.

Su varilleri ile depolama

Natural stone pond Aquajoy water gardens ltd Modern Bahçe
Aquajoy water gardens ltd

Natural stone pond

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Çeşitli ebatlarda ve formlarda su varilleri, yağmur suyu depolama amaçlı değerlendirilir. Terasta değerlendirilen su varili tasarımında, kullanılacak alanla ilişkili olarak su borusu sayısı belirleniyor. Özellikle yoğun yağış olan bölgelerde değerlendirilir. Terastan gelen borularla, drenaj bağlanır. Yağmur suyundan gelen ve biriken sular, ileride kullanılmak üzere varile aktarılır. Görselde gördüğünüz su varili modeli, AQUAJOY WATER GARDENS LTD imzası taşıyor. 

Su tankı

Oak pond in St georges hill Weybridge, Aquajoy water gardens ltd Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Oak pond in St georges hill Weybridge

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Mini tanklar, yağmur suyunu depolama amaçlı avantajlı alternatiflerden biri olarak değerlendirilebilir. Her bir tank, bir taşma valfı ile donatılıp, dolan tank diğerine aktarılır. Dar alanlarda su tankları değerlendirilebilir. Ayrıca kısa su tankları, üst üste, küçük bir alanda dizayn edilebilir. Arka arkaya dizilen kısa tanklar da yağmur suyunu kolaylıkla depolamanızı sağlayacaktır. Su tüketimi için kullanılmak üzere filtreler kullanılarak, kısmi hijyen sağlanır.

Su kutuları

Modern, bespoke stone water tanks Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd

Modern, bespoke stone water tanks

Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd
Barry Holdsworth Ltd

Göller, nehirler ve diğer kaynaklardan alınan sular, kolaylıkla kirlenmiş olur. Su kutuları, UV radyasyonu ile suyu arındırır. Su arıtılarak, daha sonra içme ve pişirme amaçlı kullanılabilir. Diğer alternatifler ile karşılaştırıldığında, daha düşük maliyetlidir. Mobil ve taşınabilir özelliklerde satın alınabilir. Güneş enerjisi ile faydalanmak mümkün. Ayrıca kullanımı, diğerlerine nazaran daha geniş hacimli olmamasına rağmen daha kolaydır.

Plastik depolama sistemleri

homify BahçeBitki & Çiçekler
homify

homify
homify
homify

Yağmur suyu depolama sistemleri arasında, belki de en yüksek maliyetleri alternatiflerden biridir. Yağmur suyu depolama sistemlerine başvurmadan önce, kullanım kolaylığı, kullanım ömrü ve maliyet hesapları yapılması gerekebilir. Filtreleme alternatifleri, sıhhi tesisat detayları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çatı sistemleri ile yağmur suyu depolama

Rooftop Garden, The White Room The White Room Akdeniz Bahçe Beton Beyaz
The White Room

The White Room
The White Room
The White Room

Günümüzde çevre dostu ev tasarımları yapılmakta ve zamanla yaygınlaşma sürecine girmektedir. Çatıda toplanan yağmur sularını, terasta bir tank ya da su varillerine bağlayarak, drenaj boruları yardımı ile yağmur suları depolanabilir. Bu sistemle kolay depolamak isteniyor ise, yapı inşa edilirken çatı tasarımına dahil edilebilir. Borular ve sistem ayrıca filtreleme sistemleri ile donatılabilir. Biriktirilen su, daha sonra arıtılmak üzere filtrelerden geçirilir. Yağmur sularını depolama sistemleri ile ilgili alternatifler arasında, ilginizi çeken tasarımlar bulabildiğinizi umuyoruz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Çevre dostu bir ev oluşturmak için neler yapmalıyım ?’ yazımız da ilginizi çekebilir.


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