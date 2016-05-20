Yağmur suyunu değerlendirme alternatifleri

Günümüzde çevre dostu ev tasarımları yapılmakta ve zamanla yaygınlaşma sürecine girmektedir. Çatıda toplanan yağmur sularını, terasta bir tank ya da su varillerine bağlayarak, drenaj boruları yardımı ile yağmur suları depolanabilir. Bu sistemle kolay depolamak isteniyor ise, yapı inşa edilirken çatı tasarımına dahil edilebilir. Borular ve sistem ayrıca filtreleme sistemleri ile donatılabilir. Biriktirilen su, daha sonra arıtılmak üzere filtrelerden geçirilir. Yağmur sularını depolama sistemleri ile ilgili alternatifler arasında, ilginizi çeken tasarımlar bulabildiğinizi umuyoruz.

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