Yavru vatanda nefis bir daire

Böyle bir mutfağınız varsa, komşularınızın artan ilgisinden kaçmanıza hiç ama hiç olanak yok. Ve zaten komşulardan kaçmaya da pek gerek yok. Günümüzde giderek kaybolan bir değer olsa da, komşuluk aslında insan hayatında en çok yeri olması gereken sosyal paylaşım şekillerinden bir tanesi. En zor anlarımızda yanımızda ilk görmek isteyeceğimiz kimseler komşularımızdır, öyleyse en güzel anlarımızı da neden onlarla paylaşmayalım? Bu şık mutfak çocuklarınızın dersleri veya haylazlıkları, iş yerinizde neler olup bittiği veya canınızın çektiği herhangi bir konuyu en yakın komşunuzla kaynatırken bir yandan çayınızı yudumlayıp kekinizi yemek için gerçekten mükemmel bir ortam.