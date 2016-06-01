Yavru vatanda nefis bir daire

Kıbrıs hiç şüphesiz Akdeniz havzasının en güzel adalarından biri. Doğası, iklimi, plajları ve sıcakkanlı insanlarıyla her zaman sıcak bir duygu uyandıran bu adadan nefis bir daireyi sizlere tanıtmak istiyoruz. Girne merkezli iç mimarlık ofisi Şölen Coşar İç Mimarlık tarafından adeta baştan yaratılan bu şık daire, beyazın ağırlıkta olduğu dekorasyonu ve bütünüyle aile kullanımına yönelik detaylarıyla şaşırtıcı bir güzellikte. Gelin şimdi bu harika daireye biraz daha yakından bakalım.
Derinlemesine uzanan ve bitiminde geniş açık mutfak bölümüyle birleşen oturma odası, oldukça özgün tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Klasik tarzdaki mobilyalar, oval hatlara sahip oldukça geniş televizyon ünitesiyle bir arada kullanılmış. Oturma odasının asıl özelliği ise televizyon ünitesinin arka bölümünde kalan ve aynı zamanda odanın en geniş duvarı olan duvarda ham sıva kullanılmış ve boyasız bırakılmış olması. Endüstriyel bir tasarım anlayışının izlerini taşıyan bu bölüm, odanın klasik ağırlıktaki havasını bir anda değiştiriyor, eklektik ve canlı bir görünüm ortaya koyuyor.
Oturma odasının hemen devamında konumlanan geniş açık mutfak alanı, işlevsellik ön planda tutularak tasarlanmış ve eldeki alan yeterince geniş olmasına rağmen verimlilik prensibi tasarım yapılırken göz ardı edilmemiş. Siyah ve beyazın karakterize ettiği mutfak, inox ankastre grubuyla da şık bir uyum sergiliyor.
Banyonun kendisi fazla büyük olmamakla birlikte penceresinin alışılmadık bir büyüklüğe sahip olduğunu söylemek yanlış olamaz. Buna karşın banyonun mahremiyetini bozan bir sorun yaratmadığı müddetçe pencerenin geniş olmasında hiçbir sakınca yok. İlginç banyo perdesiyle gerekirse kapatılabilen bu pencere, banyonun son derece aydınlık olmasını sağlıyor. Bu da bütün odaları aydınlık olmasına karşın banyosunda günün yirmi dört saati ışık yanması gereken evlerin bir hayli fazla olduğu düşünülürse oldukça önemli ve yararlı bir özellik.
Burada da mutfağı bir başka açıdan, derinliğindeki oturma odasıyla birlikte görüyoruz. Aslında bu açıdan bakıldığında mutfağın şıklığı ve pratikliği bir kat daha ortaya çıkıyor diyebiliriz. Mutfak tezgâhının devamında ve neredeyse bir tür mutfak adası şeklinde konumlandırılmış şık yemek masası, dört ya da beş kişilik aile yemekleri için son derece elverişli bir ortam sunuyor. Yemeklerini televizyon karşısında yemek isteyen çocuklarınızı da böyle bir mutfak sayesinde televizyonun sesiyle kandırabilirsiniz belki.
Bir evi gerçek bir ev yapan en önemli unsur hiç şüphesiz içinde yaşayanlardır. Yavru vatandaki bu şık daireye de hayat veren şey, ev sahibi aileden başkası değil. Elbette bir evin karakterini belirlemede iç mimarisi ve dekorasyonu büyük bir yer tutar, aksi halde bütün evleri birbirine benzerdi ve sahiplerinden en küçük bir iz bile taşımazlardı. Ama tersinden düşündüğünüzde içinde yaşayanlar olmadan en harika, en olağanüstü dekorasyonun bile en küçük bir anlamı kalır mı? Elbette hayır.
Böyle bir mutfağınız varsa, komşularınızın artan ilgisinden kaçmanıza hiç ama hiç olanak yok. Ve zaten komşulardan kaçmaya da pek gerek yok. Günümüzde giderek kaybolan bir değer olsa da, komşuluk aslında insan hayatında en çok yeri olması gereken sosyal paylaşım şekillerinden bir tanesi. En zor anlarımızda yanımızda ilk görmek isteyeceğimiz kimseler komşularımızdır, öyleyse en güzel anlarımızı da neden onlarla paylaşmayalım? Bu şık mutfak çocuklarınızın dersleri veya haylazlıkları, iş yerinizde neler olup bittiği veya canınızın çektiği herhangi bir konuyu en yakın komşunuzla kaynatırken bir yandan çayınızı yudumlayıp kekinizi yemek için gerçekten mükemmel bir ortam.