Azerbaycan'da rüya gibi bir düğün salonu

Türkiye ve Azerbaycan halkları ve devletleri arasındaki ilişki çok gerilere uzanıyor. Birbirini kardeş olarak gören bu iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de gün geçtikçe gelişiyor. Özellikle Türkiye'de büyüyüp gelişmekte ve global pazarlara açılmakta olan inşaat sektörü, Rusya, Kazakistan, Irak ve diğer Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Azerbaycan ise 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana dünyaya en çok açıldığı bir dönemi yaşıyor. Birkaç yıl önce Eurovision yarışmasında birinci sırayı almaları ve ertesi yıl son dönemin en görkemli Eurovision organizasyonunu büyük bir başarıyla gerçekleştirmeleri bu dünyaya açılma çabasının önemli bir işaretiydi aslında. Dünyaya açılmak elbette başta ekonomik ve kültürel anlamda olmak üzere sayısız yönden gelişmek anlamına geliyor. Kabuğunu kırmakta ve Avrupa kültürüyle bütünleşme çabalarını hızlandırmakta olan Azerbaycan, kendi inşaat sektöründe de hızlı bir gelişme kaydediyor son yıllarda. Bu yazımızda Türkiyeli bir firma olan Nuevo Tasarım'ın Azerbaycan'da gerçekleştirdiği son derece iddialı bir düğün salonu projesini ele aldık. Adeta sarayları andıran ihtişamıyla bu rüya gibi düğün salonu aslında Azerbaycan'ın bugününe dair de son derece ciddi ipuçları taşıyor.
Burada gördüğümüz devasa boyutlardaki salon, aslında bir düğün salonu diyerek geçemeyeceğimiz kadar iddialı bir ortam sunuyor misafirlerine. Bütünüyle birinci sınıf malzemeler kullanılarak yapılan bu mekân, tasarımındaki en ince ayrıntısına kadar büyük bir ihtişamı yansıtıyor. Evlenmek üzere olan çiftlerin böylesine bir düğün salonunun hayalini kuracaklarını tahmin etmek hiç de güç değil.
Bu düğün salonu yalnızca geniş bir tek mekândan oluşmuyor. Gelin ve damat için hazırlık odaları, yönetim birimleri, mutfağı, barı ve daha pek çok bölümüyle tam anlamıyla dört dörtlük bir tesis olduğunu söylemek mümkün. Elbette bu tesisin istisnasız her bölümünde, hatta misafirlere açık olmayan kısımlarında dahi aynı ihtişamın hakim olduğunu belirtmemize bile gerek yok.
Görkemli sadelik ilk bakışta saçma bir başlık gibi görünebilir. Ancak bunu içinde taşıdığı tezatın farkında olarak yazıyoruz. Görkemli, çünkü her yönüyle iddialı ve dikkat çekici bir tasarıma sahip. Sade, çünkü bu ihtişamı yansıtmak için ölçüsüz ve abartılı unsurlara başvurmuyor. Tam aksine kalitesini tasarımın detaylarına yedirerek sindirilmiş ve gerçek bir iddiayı ortaya koyuyor.
Saray mimarisini andıran iddialı yapıların zeminlerinde mermer ya da granit gibi doğal taşların kullanımı tabir yerindeyse vazgeçilmezdir. Çünkü bu nitelikte mekânlarda, bu doğal taşlara alternatif olabilecek nitelikte başka bir malzeme kullanmak pek mümkün değildir. Altın yaldızlar da keza doğu toplumlarının ihtişam sembolü olarak bu tip yerlerde mutlaka bulunan unsurlar arasında yer alır. Bu düğün salonunda bu her iki unsurun da mükemmel bir şekilde kullanıldığını söylemek yanlış olmaz.
Kubbeler de özellikle doğu kültürlerinin mimari geleneklerinde sıkça gördüğümüz mimari unsurlardır. Osmanlı mimarisinde olduğu kadar Rus mimarisinde de kubbeli yapılarla karşılaşabilmekteyiz. Azerbaycan'ın da bir asıra yaklaşan Sovyet yönetimi döneminde Rus kültüründen ve sanatından etkilendiği tartışılmaz bir gerçek. Öyle ya da böyle, kubbeli yapılar statik sağlamlıkları bir yana estetik olarak da son derece iddialılar.