Azerbaycan'da rüya gibi bir düğün salonu

Türkiye ve Azerbaycan halkları ve devletleri arasındaki ilişki çok gerilere uzanıyor. Birbirini kardeş olarak gören bu iki ülke arasındaki ticari ilişkiler de gün geçtikçe gelişiyor. Özellikle Türkiye'de büyüyüp gelişmekte ve global pazarlara açılmakta olan inşaat sektörü, Rusya, Kazakistan, Irak ve diğer Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Azerbaycan ise 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana dünyaya en çok açıldığı bir dönemi yaşıyor. Birkaç yıl önce Eurovision yarışmasında birinci sırayı almaları ve ertesi yıl son dönemin en görkemli Eurovision organizasyonunu büyük bir başarıyla gerçekleştirmeleri bu dünyaya açılma çabasının önemli bir işaretiydi aslında. Dünyaya açılmak elbette başta ekonomik ve kültürel anlamda olmak üzere sayısız yönden gelişmek anlamına geliyor. Kabuğunu kırmakta ve Avrupa kültürüyle bütünleşme çabalarını hızlandırmakta olan Azerbaycan, kendi inşaat sektöründe de hızlı bir gelişme kaydediyor son yıllarda. Bu yazımızda Türkiyeli bir firma olan Nuevo Tasarım'ın Azerbaycan'da gerçekleştirdiği son derece iddialı bir düğün salonu projesini ele aldık. Adeta sarayları andıran ihtişamıyla bu rüya gibi düğün salonu aslında Azerbaycan'ın bugününe dair de son derece ciddi ipuçları taşıyor.