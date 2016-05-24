Cıvıl cıvıl renkleriyle göz kamaştıran daire

Burada da çocuklar için dizayn edilen, bir başka duvar dekorunu görüyoruz. Pembe duvar zemini üzerine tatlı renklerle ağaç ve animasyon modellerini değerlendirmek, şık bir aydınlatma ile tamamlamak alternatif çözümler olarak not edilebilir. Genç ve çocuklu ailenin sıcak renklerle tasarlanan şahane daire görsellerine burada son veriyoruz.

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