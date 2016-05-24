Cıvıl cıvıl renkleriyle göz kamaştıran daire

Bugün sizlere neşeli renkleri ile cıvıl cıvıl bir daire projesini tanıtacağız. Genç bir aile için tasarlanan projede, renklerin cazibesi ve dinamik atmosfer ön plana çıkıyor. İçinde canlı renklerle çocuk odası dekorasyonu da barındıran proje, ESPAÇO MÍNİMO imzası taşıyor. Yenilikçi ve modernist çizgi ile tasarlanan çalışmalarla ilgilenenler için örnek bir proje. Daha fazla beklemeden, canlı ve sıcak renkleri ile apartman dairesi projesini incelemeye başlayabiliriz.
Herhangi bir ev için bile, koridor dizaynı konukların karşılandığı ilk mekanlardandır. Dolayısıyla koridor dizaynı aslında önemlidir. Burada nötr gri ve beyazlarla duvar dekoru oluşturulduğunu görüyoruz. Nötr renklerle denge sağlaması açısından ahşap parke zemini, sıcak bir atmosfer oluşmasına katkı sağlıyor.
Oldukça konforlu ve modern mobilyalarla döşenen oturma odası dekorasyonunda, canlı renkler ön plana çıkıyor. Nötr renklerden bir L koltuk modeli ile canlı mavi tonlarında koltuk eşleştirilmiş. Model ve doku bakımından benzer olan mobilyalarda, renkler üzerinden hareket kazandırılmış. Capcanlı renkleri ile halı unsuru, duvar zemini ile denge sağlıyor. Şık aydınlatma aksesuarları ve dekoratif duvar tabloları da oturma odasına sıcak bir hava katmaya yetiyor.
Modern bir mutfak modeli ile karşı karşıyayız. Depolama sistemlerini, gözü yormayacak şekilde sade mutfak dolapları ile çözmüşler. Yer döşemesi zemininde renk ve desen ahengini yakalayabilirsiniz.
Basit ama pratik dekor fikirleri ile ofis tasarımı sağlanıyor. Pratik kullanım olanakları sunan kitaplık rafları farklı doku renkleri ile hareket katıyor. Sürgülü kitaplık rafları, bir ray üzerinden hareket ettirilebiliyor. Oldukça fonksiyonel bir tasarım, ayrıca estetik bir görünüme sahip.
Dekoratif raflarla görsel açıdan etkili ve oldukça işlevsel bir duvar dekoru oluşturulmasına şahane bir örnek. Döşeme zemininde tercih edilen doku, desen ve renkler de iç mekana ayrıca sıcak bir hava katıyor. Modern stil mobilyalarla, uyumlu renk paletinin değerlendirildiği canlı ve sıcak bir atmosfer.
Duvar zemini ve yatak karyolasında kullanılan nevresimler, nötr renklerde tercih edilmiş. Buna nazaran döşeme zemini kaplaması ve mobilyalarda, çerçevelerde ahşap kullanımına rastlıyoruz. Nötr renklerle ahşabı bir araya getirmek, sıcaklık ve soğukluk dengesini sağlamanıza yardımcı olabilir.
Çocuk yatak odası duvar dekoru olarak harita modeli kullanılmış. Mavi zemin rengi üzerine harita renkleri, dekoratif yastıklarda kullanılan renkler, çocuk odasına renk katıyor. Hem eğlenceli, hem de öğretici duvar dekorları için dünya haritası duvar dekoru olarak değerlendirilebilir.
Burada da çocuklar için dizayn edilen, bir başka duvar dekorunu görüyoruz. Pembe duvar zemini üzerine tatlı renklerle ağaç ve animasyon modellerini değerlendirmek, şık bir aydınlatma ile tamamlamak alternatif çözümler olarak not edilebilir. Genç ve çocuklu ailenin sıcak renklerle tasarlanan şahane daire görsellerine burada son veriyoruz.
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