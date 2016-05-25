İnsanın ağzını açık bırakan 10 sıradışı ev

Formların dili, en az renkler ve dokular kadar etkilidir. Günümüzde sıklıkla konteyner sistemle tasarlanan yapılara rastlayabilirsiniz. Modern stil yorumlarla, daha da çarpıcı ve dinamik modellerine rastlayabilirsiniz. Sıradışı çizgileri ile modern şıklığı buluşturan bir ev.

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