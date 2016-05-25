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İnsanın ağzını açık bırakan 10 sıradışı ev

Meral Eser Meral Eser
GC House, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Evler
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Şehir hayatı, kimilerini apartman dairelerini tercih etmeye yönlendirirken; bütçesi olanlar için büyük villalar, doğa ile iç içe hayalleri süsleyen evlerde yaşamayı seçenler de bulunmakta. Evin mimari özellikleri, kişisel beğeniler, uygulanacak stil ve tarz, çevresel faktörler, ve yaşanılan coğrafyanın özellikleri ile ilişkili. Özellikle çocuklu ailelerin daha geniş bir eve ihtiyacı vardır. İster küçük olsun, ister büyük olsun; herkes kendisini en iyi ifade eden, tüm ihtiyaçlarını gözeten, en güzel ev dekorasyonuna sahip olmak ister. Bu yazıda sizler için ağzınızı açık bırakacak 10 sıradışı ev modelini derledik, ilginizi çekecek modelleri bulacağınızı umuyoruz.

Görkemli çatı modeli

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Kırsal Evler
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Yükse eğimli çatı modeli ile ekstra oda ve pencere alanları kazandırırken, ön cepheden bakıldığında estetik bir görünüm elde ediliyor. Şık aydınlatma unsurları ile sıcak ve göze hitap eden bir atmosfere sahip. Görselde gördüğünüz modern stil ev projesi ESCALA ARQUİTETURA imzası taşıyor.

Modern

дом на склоне, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Bir yapının bulunduğu çevre ile ilişkisi dokular ve renkler üzerinden sağlanabilir. Özellikle doğa ile iç içe bir yapı inşa ediyorsanız, doğal dokularla uyum içermesi gerekebilir. Ahşabın şekil alabilirliği ve oldukça fazla sayıda doku ve renk alternatifi sunması, estetik bir sonuç elde etmenizi kolaylaştırır.

Enfes bir teras

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Orman manzarası eşliğinde, doğa ile uyumlu materyallerle inşa edilen bir yapı modeli. Keyifli akşam davetleri için etkileyici ışıklandırma ve modern şömine alternatifleri ile, fark yaratan bir tasarım. Teras mobilyaları ise modern stil ve konfor sunan modelleri ile tercih edilmiş. Birçok kişinin hayallerini süsleyecek şahane bir terası olan ev.

Akıllara kazınacak bir cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Eğimli çatısı ile cepheye hareket getirilen projede, cam materyal ile şeffaf yüzeyler, taş kaplama ile natürel dokular bir arada kullanılmış. Modern bir havuzu olan ev projesinin, cephe görünümü fark yaratan özelliklerinden biri.

Minimal

GC House, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Evler
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

GC House

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Sade ve yalın çizgilerle, göz alıcı bir malikane tasarlamak isteyenlere nadide bir örnek. Cephe boyunca cam yüzeyler devam ediyor, modern çizgide tasarlanmış sürgülü pencere sistemleri kullanılmış. Muhteşem havuz modeli ise hem gündüz, hem de gece büyüleyici bir atmosfer oluşmasını sağlıyor.

Ahşabın cazibesi

HAUS IN WR. NEUDORF, AL ARCHITEKT - in Wien AL ARCHITEKT - in Wien Modern Evler
AL ARCHITEKT – in Wien

AL ARCHITEKT - in Wien
AL ARCHITEKT – in Wien
AL ARCHITEKT - in Wien

Cam ve ahşabın bir arada kullanıldığı modern ev projelerinden biri. Günümüzde özellikle çelik konstrüksiyon yapılan yaygınlaşmaya başlamasıyla, ahşabın da bölücü duvar görevi gördüğü modellere rastlıyoruz. Betonarme ya da çelik konstrüksiyon yapılar için, ahşap kaplama kullanımı, binanın cephesini estetik açıdan ön plana çıkaran araçlardan biridir.

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Saray gibi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Hem gösterişli, hem de yalın bir cephe. Beyazlara bürünen cephede, formların dili ön plana çıkıyor. Nefis ve büyük yüzme havuzu ise hayalleri süsleyecek cinsten. İhtişamı ve heybetli duruşu ile nadide örneklerden biri daha.

Doğa ile iç içe

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

İçinde bulunduğu çevre ile uyumlu bir proje. Doğal taş dokusu ile duvarlar, taşlarla döşeli yürüme yolları, natürel dokularla oldukça uyumlu. Yine birçok kişinin düşlerini süsleyecek bir tatil evi.

Cam yüzeyler ve işlevsellik

C.S. EVİ CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

C.S. EVİ

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İç mekanla dış mekanı bütünleştiren materyallerden biri cam ve camekan yüzeylerdir. Şeffaf yüzeyler, iç mekana derinlik katar. Doğal ışığı muntazam alan ev projesi, modern stil çizgilerle dizayn edilmiş.

Dinamik

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Modern Evler
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Formların dili, en az renkler ve dokular kadar etkilidir. Günümüzde sıklıkla konteyner sistemle tasarlanan yapılara rastlayabilirsiniz. Modern stil yorumlarla, daha da çarpıcı ve dinamik modellerine rastlayabilirsiniz. Sıradışı çizgileri ile modern şıklığı buluşturan bir ev.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Hayallerinizi süsleyecek en güzel ev dekorasyonları’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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