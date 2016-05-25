İnsanın ağzını açık bırakan 10 sıradışı ev

Şehir hayatı, kimilerini apartman dairelerini tercih etmeye yönlendirirken; bütçesi olanlar için büyük villalar, doğa ile iç içe hayalleri süsleyen evlerde yaşamayı seçenler de bulunmakta. Evin mimari özellikleri, kişisel beğeniler, uygulanacak stil ve tarz, çevresel faktörler, ve yaşanılan coğrafyanın özellikleri ile ilişkili. Özellikle çocuklu ailelerin daha geniş bir eve ihtiyacı vardır. İster küçük olsun, ister büyük olsun; herkes kendisini en iyi ifade eden, tüm ihtiyaçlarını gözeten, en güzel ev dekorasyonuna sahip olmak ister. Bu yazıda sizler için ağzınızı açık bırakacak 10 sıradışı ev modelini derledik, ilginizi çekecek modelleri bulacağınızı umuyoruz.
Yükse eğimli çatı modeli ile ekstra oda ve pencere alanları kazandırırken, ön cepheden bakıldığında estetik bir görünüm elde ediliyor. Şık aydınlatma unsurları ile sıcak ve göze hitap eden bir atmosfere sahip. Görselde gördüğünüz modern stil ev projesi ESCALA ARQUİTETURA imzası taşıyor.
Bir yapının bulunduğu çevre ile ilişkisi dokular ve renkler üzerinden sağlanabilir. Özellikle doğa ile iç içe bir yapı inşa ediyorsanız, doğal dokularla uyum içermesi gerekebilir. Ahşabın şekil alabilirliği ve oldukça fazla sayıda doku ve renk alternatifi sunması, estetik bir sonuç elde etmenizi kolaylaştırır.
Orman manzarası eşliğinde, doğa ile uyumlu materyallerle inşa edilen bir yapı modeli. Keyifli akşam davetleri için etkileyici ışıklandırma ve modern şömine alternatifleri ile, fark yaratan bir tasarım. Teras mobilyaları ise modern stil ve konfor sunan modelleri ile tercih edilmiş. Birçok kişinin hayallerini süsleyecek şahane bir terası olan ev.
Eğimli çatısı ile cepheye hareket getirilen projede, cam materyal ile şeffaf yüzeyler, taş kaplama ile natürel dokular bir arada kullanılmış. Modern bir havuzu olan ev projesinin, cephe görünümü fark yaratan özelliklerinden biri.
Sade ve yalın çizgilerle, göz alıcı bir malikane tasarlamak isteyenlere nadide bir örnek. Cephe boyunca cam yüzeyler devam ediyor, modern çizgide tasarlanmış sürgülü pencere sistemleri kullanılmış. Muhteşem havuz modeli ise hem gündüz, hem de gece büyüleyici bir atmosfer oluşmasını sağlıyor.
Cam ve ahşabın bir arada kullanıldığı modern ev projelerinden biri. Günümüzde özellikle çelik konstrüksiyon yapılan yaygınlaşmaya başlamasıyla, ahşabın da bölücü duvar görevi gördüğü modellere rastlıyoruz. Betonarme ya da çelik konstrüksiyon yapılar için, ahşap kaplama kullanımı, binanın cephesini estetik açıdan ön plana çıkaran araçlardan biridir.
Hem gösterişli, hem de yalın bir cephe. Beyazlara bürünen cephede, formların dili ön plana çıkıyor. Nefis ve büyük yüzme havuzu ise hayalleri süsleyecek cinsten. İhtişamı ve heybetli duruşu ile nadide örneklerden biri daha.
İçinde bulunduğu çevre ile uyumlu bir proje. Doğal taş dokusu ile duvarlar, taşlarla döşeli yürüme yolları, natürel dokularla oldukça uyumlu. Yine birçok kişinin düşlerini süsleyecek bir tatil evi.
İç mekanla dış mekanı bütünleştiren materyallerden biri cam ve camekan yüzeylerdir. Şeffaf yüzeyler, iç mekana derinlik katar. Doğal ışığı muntazam alan ev projesi, modern stil çizgilerle dizayn edilmiş.
Formların dili, en az renkler ve dokular kadar etkilidir. Günümüzde sıklıkla konteyner sistemle tasarlanan yapılara rastlayabilirsiniz. Modern stil yorumlarla, daha da çarpıcı ve dinamik modellerine rastlayabilirsiniz. Sıradışı çizgileri ile modern şıklığı buluşturan bir ev.
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