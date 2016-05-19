Eski bir evden yeni ve modern bir ev yaratmak

Ve son olarak evin terasındayız. Keyif sürmek için birebir, öyle değil mi? Hem oldukça geniş bir oturma ve yaşam alanı sağlıyor hem de özellikle yazın güneşlenme için imkan sağlıyor. Daha ne olsun!!

Bugünkü yazımızda bir örneğini gördüğünüz gibi dönüşüm hikayelerine merakınız varsa ve bu yazıyı beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Eski bir evin inanılmaz dönüşümü’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.