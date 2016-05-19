Eski bir evden yeni ve modern bir ev yaratmak

Bugünkü yazımızda yine bir dönüşüm hikayesini tanıtma amacıyla sizlerle buluşuyoruz. Dönüşüme konu olan ve bugün ele alacağımız ev Almanya’da yer almakta ve dönüşüm projesi de yine aynı ülkenin Wiesbaden şehrinde yerleşik bulunan Neugebauer Architekten isimli firması tarafından üstlenilmiş. Başlıktan da kolayca anlayabileceğiniz gibi eski bir evin nasıl dönüştüğünü inceleyeceğiz, ancak burada enteresan olan nokta, normalde evler, dönüştürülürme aşamasında aynı zamanda genişletilirken, bu seferki hikayemizde ev tam tersine küçültülmekte ancak çok daha şık ve modern bir görüntüye büründürülmektedir. Şimdi bunun nasıl başarıldığına biraz daha yakından bakalım.
Evin önceki hali bir harabe değil, çok kötü de görünmüyor ancak oldukça eski moda ve gereğinden fazla büyük olduğunu anlıyoruz. Bir hayli klasik duvarlar, çatı, üstelik bahçe de oldukça bakımsız diyebiliriz. Bu haliyle hem modası geçmiş hem de gereksiz ölçüde büyük. Bakalım projeyi üstlenen mimarlar evi nasıl bir görüntüye kavuşturup, nereleri traşlamışlar.
Bu da evin dönüşümden sonraki fotoğrafı. Kademeli ve gometrik yapısıyla oldukça modern görünüyor. Evin çatısı tamamen kaldırılmış, modern görüntünün en önemli kaynağı da bu zaten. Ayrıca üst katların yüksek tavanlı yapısından vazgeçilip daha şık, kompakt ve sade bir görüntü elde edilmiş.
Bu da evin ön cepheden görünümü. Gördüğünüz gibi bu cephe de artık o eski 60’lı, 70’li yıllardaki görüntüsünde kurtulmuş, modern çizgilere sahip bir hale gelmiş durumda. Bahçenin de bakımı ve peyzajı gerçekleştirilerek bakımsız görüntüye son verilmiş, çimlendirme tamamlanmış ve son derece şık bir teras kondurulmuş.
Şimdi de biraz evin içinde dolaşalım. Evin dış cephesinin aksine bu kez beyaz renkler kendine yarı yarıya yer buluyor. Sert bir kontrast uygulaması neticesinde mutfakta en az beyaz kadar siyahın da hakimiyeti göze çarpıyor. Stil olarak ise modernizmden burada da taviz verilmediğini anlıyoruz. Aydınlatma konusunda ise hem doğal hem de yapay olarak hiçbir sıkıntı görünmüyor.
Yemek odası da aynen mutfak gibi renk açısından sert bir kontrast uygulaması üzerine kurulmuş. Geniş sayılabilecek yemek odasının alanı iyi değerlendirilmiş, 8 kişilik bir masa ve bir hayli geniş ve büyük bir bar kısmı var. Bu evde yaşayacak olanların keyfine olduka düşkün insanlar oldukları buradan da anlaşılabilir.
Sırada bir evin en önemli bölümlerinden biri olan oturma odası var. Evin iç dekorasyon çizgisinden burada da bir sapma yok: Yine duvarlar beyaz, mobilyalar siyah. Koltuklar deri olarak seçilirken, buna uygun olarak son derece şık ve sade bir cam sehpa yerleştirilmiş. Metalik ayrıntılar ve geometrik çizgiler de gözden kaçacak gibi değil.
Banyoda da yine siyah- beyaz kontrastı görüyoruz. Banyoda en dikkat çekici olan ise hiç kuşku yok ki, duş kısmının üzernde yer alan ve çok önemli bir doğal ışık kaynağı olarak içerinin parlaklığı, aydınlığı ve ferahlığını arttıran pencere olsa gerek. Ancak bunun dışında da, evin diğer bölümlerinde olduğu gibi spor ışıklarla tam bir destek de elbette bulunmakta.
Ve son olarak evin terasındayız. Keyif sürmek için birebir, öyle değil mi? Hem oldukça geniş bir oturma ve yaşam alanı sağlıyor hem de özellikle yazın güneşlenme için imkan sağlıyor. Daha ne olsun!!
Bugünkü yazımızda bir örneğini gördüğünüz gibi dönüşüm hikayelerine merakınız varsa ve bu yazıyı beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Eski bir evin inanılmaz dönüşümü’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.