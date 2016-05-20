İnanılmaz bir dönüşüm geçiren bir kır evi

Ve üst kattaki son bölümle bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Yukarıda belirttiğimiz gibi yatak odasından duvarlarla değilse de tavanlarının yükseklik farkıyla ayrılan çalışma odası da modern çizgisi, ahşap ağırlıklı sade mobilyaları ve şık ve çekici duruşuyla göz dolduran bir görüntüye sahip. Kırsalda bir yaz geçirmek isteyen hemen herkesin aklından çıkmayacak bir ev.

Bu yazıyı beğendiyseniz ve ev dönüşüm projelerine ilginiz devam ediyorsa, bugün ele aldığımız evin hikayesine çok benzer başka bir dönüşüm hikayesi için, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Eski bir ahırdan müthiş bir eve’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.