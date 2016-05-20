İnanılmaz bir dönüşüm geçiren bir kır evi

Bugün yine bir dönüşüm projesi hikayesiyle siz sevgili okuyucularımızla beraberiz. Bugünkü dönüşüm hikayesinin mekanı İspanya’nın küçük şehirlerinden Ourense’nin kırsal kesiminde yer alıyor. Eski, hatta harabe halindeki bir binanın projenin üstlenicisi olan B+T Arquitectos firması tarafından nasıl bir değişimden geçtiğini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi sabırsızlığınızı daha fazla arttırmadan evin nasıl bir dönüşüme sahne olduğuna fotoğraflar eşliğinde daha yakından bakalım.
Evin yeni halini görmeden önce eskiden dışının ve içinin nasıl göründüğüne bakalım. Burası eski bir değirmen imiş. Yeni sahipleri ise burayı kırsalda olsa da yeni ve modern bir yaşam alanına çevirmek niyetindeler. Duvarlara, çatılara ve pencerelere bakıldığında işlerinin hayli zor olduğunu söylemek doğru olur sanırız. Şimdi gelin evin içi eskiden nasıl gözüküyormuş ona bakalım.
Bu da evin eskiden içinin nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf. Bir değirmen için gerekli herşeyi bulabilmek mümkün, ancak ne yazık ki değirmenler artık günümüzde kullanılmıyor. Bu yüzden bu bina modern bir yaşam alanına evrilmek zorunda. Mimarları bu dönüşüm sırasıdna en çok zorlayacak olan ise kuşkusuz az sayıda ve küçük pencerelerin doğurduğu aydınlık problemi olacak gibi görünüyor.
Binanın yenilendikten sonraki hali ise bambaşka görünüyor. Çatı yenilenmiş, duvarların bakımı yapılmış, mümkün mertebe pencere sayısı arttırılmış. O terkedilmiş, harabe halinden eser kalmamış binanın. Bahçe peyzajı da tamamlandığında ne kadar muhteşem bir görüntünün ortaya çıkacağına hiç şüphe yok. Ama iç mekanda ne gibi değişiklikler var, biraz da ona bakalım.
Binanın içini gezerken, binanın toplam yaşam alanının 49 metrekare olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Mimarlar bu kısıtlı alanı değerlendirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Binanın iki katlı olması ve alan darlığı nedeniyle tavanların biraz alçak tutulması icab etti. Kırsal havanın korunması için de ahşabın hakimiyetine öncelik tanındı. Yine aynı şekilde, pencerelerin çok geniş olmaması nedeniyle de yapay aydınlatmaya özen gösterildiğini görüyoruz.
Alanın darlığı nedeniyle açık alan uygulamasına gitmek ve bazı alanları kompakt bir halde tasarlamak fiziksel olarak bir mecburiyet haline geldiğinden yemek odası, oturma odası ve mutfağın aynı alan içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bu, evin kırsal tarza sahip olmasının da etkisiyle sıcak ve samimi bir hava da yaratmıyor değil. Ve yine kırsal tarzdan taviz vermemek adına bu bölümde de taş ve ahşap olmayan bir malzemeden mamul bir dekorasyon unsuruna rastlamak oldukça zor.
Üst kattaki alan da yine açık alan prensibiyle düzenlenmiş, ancak odaları ayıran bir kerteriz yine de var; o da farklı tavan yükseklikleri. Bir bölümde tavanın daha yüksek diğerinde de daha alçak olduğunu görüyoruz. Üst katta fotoğraftan da anlayacağınız üzere bir yatak odası bulunmakta ve bu alanda da evin genel malzememçizgisinden bir sapma yok: Ahşap ve taş.
Ve üst kattaki son bölümle bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Yukarıda belirttiğimiz gibi yatak odasından duvarlarla değilse de tavanlarının yükseklik farkıyla ayrılan çalışma odası da modern çizgisi, ahşap ağırlıklı sade mobilyaları ve şık ve çekici duruşuyla göz dolduran bir görüntüye sahip. Kırsalda bir yaz geçirmek isteyen hemen herkesin aklından çıkmayacak bir ev.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve ev dönüşüm projelerine ilginiz devam ediyorsa, bugün ele aldığımız evin hikayesine çok benzer başka bir dönüşüm hikayesi için, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Eski bir ahırdan müthiş bir eve’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.