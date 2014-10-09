Muhteşem banyo aynaları

Aynasız bir banyo, kesinlikle eksik kalmıştır. Makyaj, yüz temizliği ve oral hijyen sağlarken yaptığımız faaliyetlerin ana araçlarından biri de aynadır. Bunun yanı sıra aynalar, kullanıldıkları mekana derinlik ve ferahlık olgusu katarlar. Peki ama banyonuzda nasıl bir ayna kullanacaksınız? Banyonun modern tasarımıyla mı uyumlu olacak? Yoksa evin geri kalanında kullanılan klasik tarzı mı yansıtacak? Bu çalışmamız da tam da bu ikileme cevap vermeye çalışacağız ve şık banyo aynalarından örnekler sunacağız.
Dikey ve yatay çizgilerin ağırlıklı olduğu bunun gibi bir banyoda aynayı sadece pratik bir ekleme olarak değil tarzın önemli bir unsuru olarak da görmeliyiz. Dikey yerleştirilmiş duvar döşemelerinin yanı sıra lavobo takımı ve dolapla zenginleştirilen bu minimalist banyoya aynanın konumu ve şekli de önemli bir hava katıyor.
Artık geçmişte kalmış olsa da artistlerin, dansçıların veya diğer sanatçıların kulislerinde kullanılan aydınlatmalı makyaj aynaları hâlâ önemli bir figür olarak zihinlerde yer alıyor. İşte bu tasarımda bu makyaj aynası figürü, aynanın üç bölümüne yerleştirilen floresanlarla yeniden ele alınmış. Etrafında ampuller olan klasik tasarımdan bir hayli farklı olsa da bu ayna sayesinde banyonuzda kendinizi saçına veya makyajına son rötuşları yapmaya hazırlanan bir sanatçı gibi hissetmeniz olası.
Burada aynaların pratik kullanımına mükemmel bir örnek görüyoruz. Uygun açılarla yerleştirilen bu ayna sayesinde banyo olduğundan iki kat daha büyük görünmüş. Karşı duvarın ve dolap yüzeyinin tamamını aynayla kaplayan tasarımcı ekstradan boşluk yaratmakla kalmamış bu dar ve karanlık odaya ihtiyacı olan ışıkla ferahlık duygusunu sağlamış. Bağımsız duran küvet ve diğer banyo elemanları da tasarımcının lüks anlayışını başarıyla yansıtmış.
Bir önceki tasarımla aynı mantığı daha ince yollarla güden bu tasarımda kullanılan ayna sayesinde sevimsiz tavan arası lüks bir banyoya dönüştürülmüş. Doğru konumlandırılmış ayna, duvarlarlarda ve yüzeyde kullanılan mermerle birlikte muhteşem bir derinlik hissi yaratılmasına yardımcı oluyor; adeta banyoyu evin içinde bir rahatlama vahasına dönüştürüyor.
Bu banyo aynası sayesinde eğlenceyi banyoya getirerek hem çocukları hem de yetişkinlerin içindeki çocuğu sevindirebilirsiniz. Böylesine detaylı çıkartmalar ve aynanın etrafına geçirilen renkli ışıklı kablo sayesinde kendinizi derin denizlerin dibinde macera peşinde bulabilirsiniz.
Banyonuzun genellikle kullanılan minimalist ve modern yaklaşımlardan farklı bir şekilde tasarlanmasını ister misiniz? Öyleyse boşluklarınızı klasik tarza uygun mobilyalar ve banyo materyalleriyle doldurmayı deneyin. Özellikle değişik açılara ve farklı köşe tiplerine sahip alanlarda kullanım alanı bulan bu banyo mobilyaları sayesinde konuklarınızı şaşırtabilir ve etkileyebilirsiniz. Elbette bu tasarımın en göz çarpan kısmı aynanın etrafında kullanılan varaklı ve oymalı tahta çerçeve oluyor. Dolayısıyla bu banyonun ne kadar etkileyici olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor ve kendi banyomuz için de aynı farklı dokunuşu kullanmaya itiyor.