Muhteşem banyo aynaları

Banyonuzun genellikle kullanılan minimalist ve modern yaklaşımlardan farklı bir şekilde tasarlanmasını ister misiniz? Öyleyse boşluklarınızı klasik tarza uygun mobilyalar ve banyo materyalleriyle doldurmayı deneyin. Özellikle değişik açılara ve farklı köşe tiplerine sahip alanlarda kullanım alanı bulan bu banyo mobilyaları sayesinde konuklarınızı şaşırtabilir ve etkileyebilirsiniz. Elbette bu tasarımın en göz çarpan kısmı aynanın etrafında kullanılan varaklı ve oymalı tahta çerçeve oluyor. Dolayısıyla bu banyonun ne kadar etkileyici olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor ve kendi banyomuz için de aynı farklı dokunuşu kullanmaya itiyor.