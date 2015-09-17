Mutfak masaları modelleri ile göz dolduran mekanlar

Mutfak masaları modelleri mutfaklarda yalnızca işlevselliğe değil estetik arayışlara da hizmet ediyor. Yeterince büyük mutfaklarda insanlar en azından kahvaltı edebilecekleri bir masaya ihtiyaç duyuyorlar. Son dönemlerde daha popüler olan açık mutfaklarda ise ana yemek masasının dışında sırf mutfak masası olarak kullanılabilecek daha kompakt bir masa da isteniyor. Mutfak masaları modelleri açısından oldukça geniş bir yelpazede. Bir kısmını incelemeye çalışarak evinizde kullanmak isteyebileceğiniz modeli bulmanıza yardımcı olabilecek bir yazı hazırladık.
Modern ya da geleneksel tarzda, ufak, geniş ya da açık mutfaklarda ne gibi seçeneklere sahip olduğumuzu bu örneklerden görmek mümkün.
Mutfak masaları modelleri aynı zamanda tezgahın devam niteliğinde de olabilir. Bu beyaz tezgah da, yükseklik bir miktar düşürülüp standart yemek masası yüksekliğinde devam ettirilmiş ve çok şık bir yemek masası ortaya çıkmış. Genelde mutfak masalarında daha kompakt, basit tasarımlı sandalyeler görürken bu örnekte beyaz ve yalın mutfağın içinde kolçaklı ve geniş, retro ahşap ve kumaş sandalyeler tercih edilmiş. Escapefromsofa tarafından yaratılan kontrast özgün bir tasarımı yansıtıyor.
Evler modern ya da geleneksel olsun bazı mobilyalarda kırsal, yani country tarzda mobilyalar kullanmak çok revaçta. Mutfak masaları modelleri de buna dahil elbette. Örnekte gördüğümüz masa ve bank bu tarzı iyi yansıtan bir model. Koyu renk ahşap tablası ve beyaza boyanmış eski görünümlü ayaklar ve bankla uyum içinde. Bu masaların bir avantajı da çekmeceleri. Sofrada kullanılacak çatal, bıçak, peçete gibi malzemeleri bu çekmecelerde saklamak gündelik hayata büyük kolaylık getiriyor.
Küçük mekanlar için üretilen ya da tasarlanan mutfak masaları modelleri açısından yaratıcı seçenekler görmek mümkün. Bunların en basitlerinden biri dar masalar kullanmak. Duvara raf gibi monte edilen bu masalar, karşılıklı iki kişi otumadığı için standart bir masa kadar derinlik gerektirmiyor böylece yerden tasarruf edebiliyorsunuz. Mutfak masaları modelleri onlara eşlik eden sandalyelerle de bütünlük içinde olmalı. Bu örnekte de oturma yeri ahşap ancak ayakları masayla uyum içinde bir model tercih edilmiş ve masanın altında durdukları için tabureler de kullanılmadığı zaman çok az yer kaplıyorlar.
Son yıllarda retro denilen 1900'lerin ortalarında, 60'larda, 70'lerde kullanılan mobilyalar iyice popüler oldular. Elbette mutfak masaları modelleri de bu modaya uyum sağladı ve retro tarzda pek çok masa ve sandalye yeniden üretilmeye ya da eskicilerden toplanıp kullanılmaya başlandı. Canlı renkler ve kullanışlı modelleriyle retro mutfak masaları modelleri mutfağın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Modern mutfağın işlevselliğinin sürekli gelişme halinde olduğu o yılların tasarımları bugün hala güncelliğini ve işlevselliğini koruyor.
Açık mutfakların mutfak masaları modelleri bar gibi olabiliyor. Bunun sebebi mutfak tezgahının yüksekliğinin standart masa yüksekliğinden fazla olması. Bu bazen tezgahtan da yükseğe çıkarılarak iyice bar halinde bir kullanıma dönüştürülebiliyor ancak buradaki örnek tezgahla aynı yükseklikte mutfağın açık tarafına yerleşen banko. Beyaz tezgah ve mobilyanın sadeliği duvarlarda kısmi olarak kullanılan gri renk ile doygunlaştırılmış durumda. Bar sandalyesi formatındaki yüksek sandalyeler ise bu açık tonlarla kontrast yaratıyor ve mekana canlılık katıyorlar. Ahşap, siyah ve kırmızı renk, beyaz ve gri mutfağa hoş bir vurgu olarak karşımızda.
Açık mutfakların ya da mutfak adalarının tezgah yüksekliğinden dolayı mutfak masası olarak yüksek kaldıklarından bahsettik. Ancak bu eğer sizin için bir sorunsa bu sorunu çözmek imkansız değil. Hatta estetik olarak çok da hoş sonuçlara ulaşılabiliyor. Bu örnekte masa ocağın da bulunduğu geniş mutfak adasına monte edilmiş durumda. Yüksekliği standart yemek masası yüksekliğinde tutulmuş ve beyaz ada üzerine ahşap bir parça olarak yalnızca iki kişi için yeterlli boyutta tasarlanmış. Özenle seçilmiş aydınlatma elemanları ve sandalyeleriyle de bütünlük sağlanmış. Ayrıca mekanın yemek bölümündeki masa ve sandalyelerle uyum içinde.
Mutfak adasına sahip açık mutfağınız geniş bir mekan içindeyse mutfak masaları modeleri açısından seçenekleriniz de artıyor. Adaya bitişik dizayn edilen mutfak masaları modelleri dışında geniş alanda bu masaları doksan derece dik olarak da yerleştirmek mümkün. Yine beyaz mutfak tezgah ve dolaplarının yanına ahşap bir masa tablası yerleştirildiğini görüyoruz. Masanın bir tarafı mutfak adasına sabitlenirken, diğer tarafına bir ayak yerleştirilmiş. Böylece geniş ve ferah bir yemek masası elde edildiğini görüyoruz.
Mutfak masaları modelleri için son yılların revaçta olan yöntemi de kullanılıyor. O da eski malzemeleri dönüştürerek yeniden kullanmak, yeni mobilyalar yaratmak. Burada keresteler eski galvaniz borularla birleştirilmiş ve modern, genç evler için oldukça sofistike bir sonuç elde edilmiş.
Mutfak masaları modelleri malzeme açısından elbette çeşitlilik gösteriyor. Daha önce söylediğimiz gibi mutfak tezgahı malzemeleri masalarda da kullanılıyor. Masif ahşap paneller ise hem tezgahlar hem de masalar için ideal malzemelerden olduğu için optimum bir çözüm olabilir. Bu mutfakta tezgahla birlikte tezgahüstü duvar da masif panelle kaplanmış durumda.Mutfakla masayı birleştiren bu malzeme sayesinde tasarım da malzemenin sürekliliği göz önünde bulundurularak yapılmış, duvardaki panel masa kısmına doğru da devam ediyor ve ayrıca iki raf içeriyor. Sonuç olarak mutfak için bütünlüklü bir tasarım ortaya çıkmış durumda.
Bazı bağımsız mutfak tezgahları hem depolama hem de yemek için kullanılabilir. Mutfak masaları modelleri arasında bulduğumuz bu örnekte country tarzına az da olsa gönderme var, tezgahı iki tarafı tabureler için yer gözetilerek uzun tutulmuş, Ayak kısmıysa depolama için çelmece ve sepetler içeriyor. Sepetler patates ve soğanlar için ideal depolama yerleri.
Bağımsız mutfak masaları modelleri ile mutfakta özel köşeler yaratabilirsiniz. Bu bağımsız modelin bir tarafındaki bank mutfak tezgahına dayanarak mekanda bir ayrım yaratıyor. Ufak, demir ayaklı ahşap masanın diğer tarafındaysa retro estetiğe sahip ahşap bir sandalye var. Mutfak masaları modelleri mutlaka
takım duygusu yaratmak zorunda değil. Böyle parçaların birleştirilmesi çok özgün sonuçlar doğurabiliyor.
Küçük mekanlarda mobilya şeklinde tasarlanan mutfak adalarına br örnek görüyorsunuz. Mutfak masaları modelleri bu tip mobilyaların bir parçası olarak da var olabilir. Bu özgün mutfak adası mobilya olarak oldukça kompakt. Eviye ve ocağın bulunduğu tezgah kısmına dik açılabilir bir masa ve tabure ihtiyacı karşılıyor. İstenirse hazırlık aşamasında da açık tutularak yer kazanılabilir.
Doğal ahşap masalar mutfak masaları modelleri arasında belki de en özel görünüme sahip olanları. Maliyetleri biraz daha yüksek olsa da mutfağınızın ortasında bu kadar doğal bir görünüm için buna değeceğini düşünebilirsiniz. Ahşabın bolca kullanıldığı mutfakla uyum içinde olan bu masa yine de kendi formuyla öne çıkıyor. Her şey oldukça modern tasarlanmışken doğadan kopmuş bu form mutfağın orta yerinde adeta parlıyor.
Bu mutfak masaları modelleri dışında Unutulmaz davetleriniz için birbirinden şık yemek masası modelleri adlı yazımızda yemek masalarını inceleyebilirsiniz.