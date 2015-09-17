Mutfak masaları modelleri ile göz dolduran mekanlar

Mutfak masaları modelleri mutfaklarda yalnızca işlevselliğe değil estetik arayışlara da hizmet ediyor. Yeterince büyük mutfaklarda insanlar en azından kahvaltı edebilecekleri bir masaya ihtiyaç duyuyorlar. Son dönemlerde daha popüler olan açık mutfaklarda ise ana yemek masasının dışında sırf mutfak masası olarak kullanılabilecek daha kompakt bir masa da isteniyor. Mutfak masaları modelleri açısından oldukça geniş bir yelpazede. Bir kısmını incelemeye çalışarak evinizde kullanmak isteyebileceğiniz modeli bulmanıza yardımcı olabilecek bir yazı hazırladık.

Modern ya da geleneksel tarzda, ufak, geniş ya da açık mutfaklarda ne gibi seçeneklere sahip olduğumuzu bu örneklerden görmek mümkün.