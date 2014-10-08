Göl kıyısında rüya gibi bir ev

Rüya gibi bir ev deyince herkesin gözünün önünde farklı bir manzara beliriyordur muhakkak. Kimileri için manzaradır rüyaları süsleyen bir evin en önemli parçası, kimileri için evin mimarisi, kimileri için dekorasyonu, kimileri içinse lokasyonudur. Elbette herkes katılmayabilir ama bugünkü yazımızda tanıtacağımız ev hem manzarası, hem mimarisi, hem dekorasyonu, hem de lokasyonuyla bütün şartları sağlayan, gerçekten de rüyalarınızı süleyecek kadar görkemli bir villa.

İsviçre'nin İtalya sınırına yakın Ascona bölgesinde yer alan muhteşem Maggiore Gölü'ne bakan Villa Ronco Sopra Ascona, zaten daha manzarasıyla 1-0 öne geçmeyi başarıyor. Ama biz Türkiye'den ne muhteşem manzaraların korkunç beton yığınlarıyla rezil edildiğini iyi biliriz. Dolayısıyla sadece manzarayla yetinmeyip daha derine inelim ve adeta bir huzur, zarafet ve estetik sembolü olan bu muhteşem villayı yakından tanıyalım. Dış dünyayla ilişkinizi kesin ve rüyalar ülkesinde bir yolculuğa hazırlanın.