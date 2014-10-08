Göl kıyısında rüya gibi bir ev

Rüya gibi bir ev deyince herkesin gözünün önünde farklı bir manzara beliriyordur muhakkak. Kimileri için manzaradır rüyaları süsleyen bir evin en önemli parçası, kimileri için evin mimarisi, kimileri için dekorasyonu, kimileri içinse lokasyonudur. Elbette herkes katılmayabilir ama bugünkü yazımızda tanıtacağımız ev hem manzarası, hem mimarisi, hem dekorasyonu, hem de lokasyonuyla bütün şartları sağlayan, gerçekten de rüyalarınızı süleyecek kadar görkemli bir villa.
İsviçre'nin İtalya sınırına yakın Ascona bölgesinde yer alan muhteşem Maggiore Gölü'ne bakan Villa Ronco Sopra Ascona, zaten daha manzarasıyla 1-0 öne geçmeyi başarıyor. Ama biz Türkiye'den ne muhteşem manzaraların korkunç beton yığınlarıyla rezil edildiğini iyi biliriz. Dolayısıyla sadece manzarayla yetinmeyip daha derine inelim ve adeta bir huzur, zarafet ve estetik sembolü olan bu muhteşem villayı yakından tanıyalım. Dış dünyayla ilişkinizi kesin ve rüyalar ülkesinde bir yolculuğa hazırlanın.
Mevzubahis olan manzara ise, bundan daha iyisi ve göz alıcısını bulmak herhalde zor bir iş olsa gerek. İnsanın hem yaratıcılığını körükleyen, hem onu dinlendiren, dertlerini unutturan, hayallere daldıran bu manzara, fotoğrafta gördüğünüz modern ve son derece şık iç dekorasyonla birleşince daha da büyülü bir hal alıyor. Gündüz-gece fark etmez, insan bu kanapeye bir kez oturunca kalkmak istemeyecektir.
Yukarıda söyledik, manzara önemlidir ama yetmez, evin mimarisini de hasaba katmak gerekir. Bu fotoğrafa bakınca ikna olmuşsunuzdur herhalde. Taş ve camın müthiş sadeliği ve uyumu, etraftaki göz alıcı manzarayla birleşince, hem gözü yormayan, hem de estetik anlamda son derece tatmin edici bir görüntü çıkıyor karşımıza. Özellikle pürüzsüz, açılı sütunlar ve dış duvarlardaki cam kullanımı bu evi özel kılan etkenlerden sadece birkaç tanesi.
Böyle bir villanız varsa, elbette dekorasyonunda yer yer aşırıya kaçmak sizin de hakkınız. Ama burada aslında lüks diyebileceğimiz tek unsur olan avize, odanın ahşap tavan kaplaması ve karşı duvardaki turuncuyla gayet güzel uyum sağlarken, kanepeler ve cam yüzeyli sehpa da göze hoş gelen bir siyah-beyaz dengesi sağlıyor. Belki bu renk paleti herkesin göz zevkine göre olmayabilir ama bir bütün olarak ortaya çıkan manzaranın çok da kötü olduğu söylenemez herhalde.
Kimileri için rüya gibi bir evin en önemli belirleyicisi mutfaktır elbette ve bu evi tasarlayanlar da bu gerçeği gözardı etmemiş neyse ki. Tamamıyla modern, neredeyse endüstriyel sayılabilecek bir dekorasyon anlayışıyla donatılmış olan bu gıcır gıcır mutfak, ferahlığı, rahatlığı ve hem bahçeyi hem de gölü gören pencereleriyle saatler boyunca yemek yapmaktan sıkılmayacağınız bir ortam sunuyor.
Ve işte sıra geldi pastanın üzerindeki çileğe, yani villanın günbatımındaki manzarasına. Yüzme havuzunun turkuazıyla gölün koyulaşan mavisinin müthiş uyumu, ufuktaki dağların tamamladığı manzara ve gölün ortasında sanki elle kondurulmuş gibi duran o adacık bir araya gelince, insanın saatlerce yerinden kalkmadan seyredebileceği, huzur ve sukunet veren bu ortam çıkıyor. Bir de manzarayı sıcak bir yaz akşamında bu güzelim havuzun sularındayken seyrettiğinizi hayal ederseniz, mevcut evinizden iyice nefret etmeye başlayabilirsiniz.
İyisi mi bu bahsi burada keselim ve sözü size bırakalım. Sizin rüyalarınızı süsleyen ev nasıl bir yer sizin için ve bir rüya evi belirleyen şeyler neler? Yorum kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşın.