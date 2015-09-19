Salon aksesuarları için şık örnekler

Evlerimiz, günün büyük kısmını geçirdiğimiz yerlerdir. Bu sebepten ötürü psikolojimiz ve ruh halimiz üzerinde oldukça büyük etkilere sahiptir. Bu cümleyi açmak gerekirse, iyi şekilde dekore edilmiş bir ev, psikolojinize olumlu etkilerde bulunabilir. Bu konudaki en klişe örnek, koyu tonlu renklerin insan psikolojisi üzerinde kapanık bir etkiye sahip olduğu gerçeğidir. Bu sebeplerden ötürü, ev dekorasyonu yalnızca estetik açıdan önem taşımaz. Aksine, çoğu zaman en kısıtlı etkisi bu alandadır.

Herkesin hayalinde şık bir salonun sıcaklığı yatar. Öyle ki, insanlar bu sıcak salon ortamına ulaşmak için çoğu zaman ellerinden geleni yaparlar. Fakat bir salonu şık bir biçimde dekore etmek çok da kolay değildir. Salon dekorasyonuna başlamadan önce bilmeniz gereken belli başlı kurallar vardır. Bunlardan ilki salonunuzun büyüklüğüyle alakalıdır. Eğer küçük ve dar bir salona sahip iseniz, salonunuzda kullanacağınız tonlar, mobilyalar ve avizeler bile çok büyük bir önem kazanır. Örnek vermek gerekirse küçük bir salonda açık renkler kullanmak, salonunuzu olduğundan daha büyük göstermenizde size yardımcı olabilir. Salon dekorasyonlarında zemin döşemesinin de çok büyük bir öneme sahip olduğunu söylemeliyiz. Aslında duvarlarda kullandığınız boyalar ve zemin döşemeniz genellikle birbiriyle yoğun ilişki içerisinde bulunan bir ikilidir. Bu yüzden zemin döşemenizi duvarlarda kullandığınız tonlardan bağımsız olarak seçmek, kimi zaman eğreti duran görüntülere sebep olabilir. Bu nedenden ötürü, bu ikiliden birinin ayrıntılarını seçerken, diğerinin özelliklerini de göz önünde bulundurmalısınız.

Salon dekorasyonlarında büyük bir öneme sahip olan bir diğer konu ise hiç şüphesiz aksesuarlardır. Aksesuarlar tabiri caizse tablonuza son şeklini vereceğiniz, eksiklerini tamamlayacağınız ya da kimi zamanlar bu tablonun ihtiyaç duyduğu süsü karşılamak için kullanacağınız minik fırça darbeleridir. Aksesuarların genellikle tamamlayıcı unsur olarak kullanıldığı göz önüne alınırsa bu tabirin pek de yanlış olmadığı görülür. Salon aksesuarlarına tamamlayıcı unsur olarak adlandırmak sizi yanıltmasın. Salon aksesuarı seçimi de oldukça önemlidir. Çünkü aksesuarlar doğaları gereği ortamın en çok ilgi çeken ögeleri olmuşlardır.

Salonunuz için aksesuar seçerken yine dikkat etmeniz gereken birkaç basit kural vardır. Bu kurallardan ilki; aksesuarlarınızı salon dekorasyonunuza uygun biçimde seçmeniz gerektiğidir. Aksesuarların salonunuza ve salonunuzun da aksesuarlarınıza bağımlı olduğunu düşündüğünüz zaman bu basit kuralın ne kadar önemli olduğunu siz de görebilirsiniz. Bu sebepten ötürü salon aksesuarlarınızı seçerken dekorasyonu göz ardı etmeyin. Eğreti renkler kullanmaktan kaçının. Renk uyumları ve/veya tezatları hoş bir görünüme sebep olsa da eğreti renkler salonunuza duyduğunuz sıcaklığın azalmasına sebep olabilir. Öte yandan modern tarzda dekore edilmiş bir salonda klasik tarz aksesuarlar kullanabilirsiniz. Ya da bu durumun tam tersi için de aynı şey geçerlidir. Çünkü aksesuarlar bu gibi durumlarda çok fazla göze batmaz. Aksine modern tarzda dekore edilmiş bir salonda klasik cilalı masif ahşaptan yapılmış bir aksesuar ortamın ilgi odağı haline gelebilir.

Salon aksesuarı konusunda unutmamanız gereken bir diğer önemli konu ise, aksesuarlarınızı seçerken göz önünde bulunduracağınız ölçütlerin başında kişiliğiniz olduğudur. Bu cümleyi açmak gerekirse, aksesuarlarınızı belirleyen en önemli unsur, kişiliğiniz, karakteriniz, ilgi alanlarınız ve zevklerinizdir. Salon aksesuarlarınızı bu ölçütlere göre seçmek, salonunuza duyduğunuz ilgiyi ve sahiplenme duygunuzu son derece arttıracaktır. Üstelik zevklerinize ve ilgi alanlarınıza bağlı olarak seçeceğiniz aksesuarlar muhtemelen oldukça ilginç görüntülere sebebiyet verecektir.

Bu yazımızda sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, daha fazla örneğe yakından bakmanız için sizi bu adrese davet ediyoruz.