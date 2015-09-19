Salon aksesuarları için şık örnekler

Evlerimiz, günün büyük kısmını geçirdiğimiz yerlerdir. Bu sebepten ötürü psikolojimiz ve ruh halimiz üzerinde oldukça büyük etkilere sahiptir. Bu cümleyi açmak gerekirse, iyi şekilde dekore edilmiş bir ev, psikolojinize olumlu etkilerde bulunabilir. Bu konudaki en klişe örnek, koyu tonlu renklerin insan psikolojisi üzerinde kapanık bir etkiye sahip olduğu gerçeğidir. Bu sebeplerden ötürü, ev dekorasyonu yalnızca estetik açıdan önem taşımaz. Aksine, çoğu zaman en kısıtlı etkisi bu alandadır.
Herkesin hayalinde şık bir salonun sıcaklığı yatar. Öyle ki, insanlar bu sıcak salon ortamına ulaşmak için çoğu zaman ellerinden geleni yaparlar. Fakat bir salonu şık bir biçimde dekore etmek çok da kolay değildir. Salon dekorasyonuna başlamadan önce bilmeniz gereken belli başlı kurallar vardır. Bunlardan ilki salonunuzun büyüklüğüyle alakalıdır. Eğer küçük ve dar bir salona sahip iseniz, salonunuzda kullanacağınız tonlar, mobilyalar ve avizeler bile çok büyük bir önem kazanır. Örnek vermek gerekirse küçük bir salonda açık renkler kullanmak, salonunuzu olduğundan daha büyük göstermenizde size yardımcı olabilir. Salon dekorasyonlarında zemin döşemesinin de çok büyük bir öneme sahip olduğunu söylemeliyiz. Aslında duvarlarda kullandığınız boyalar ve zemin döşemeniz genellikle birbiriyle yoğun ilişki içerisinde bulunan bir ikilidir. Bu yüzden zemin döşemenizi duvarlarda kullandığınız tonlardan bağımsız olarak seçmek, kimi zaman eğreti duran görüntülere sebep olabilir. Bu nedenden ötürü, bu ikiliden birinin ayrıntılarını seçerken, diğerinin özelliklerini de göz önünde bulundurmalısınız.
Salon dekorasyonlarında büyük bir öneme sahip olan bir diğer konu ise hiç şüphesiz aksesuarlardır. Aksesuarlar tabiri caizse tablonuza son şeklini vereceğiniz, eksiklerini tamamlayacağınız ya da kimi zamanlar bu tablonun ihtiyaç duyduğu süsü karşılamak için kullanacağınız minik fırça darbeleridir. Aksesuarların genellikle tamamlayıcı unsur olarak kullanıldığı göz önüne alınırsa bu tabirin pek de yanlış olmadığı görülür. Salon aksesuarlarına tamamlayıcı unsur olarak adlandırmak sizi yanıltmasın. Salon aksesuarı seçimi de oldukça önemlidir. Çünkü aksesuarlar doğaları gereği ortamın en çok ilgi çeken ögeleri olmuşlardır.
Salonunuz için aksesuar seçerken yine dikkat etmeniz gereken birkaç basit kural vardır. Bu kurallardan ilki; aksesuarlarınızı salon dekorasyonunuza uygun biçimde seçmeniz gerektiğidir. Aksesuarların salonunuza ve salonunuzun da aksesuarlarınıza bağımlı olduğunu düşündüğünüz zaman bu basit kuralın ne kadar önemli olduğunu siz de görebilirsiniz. Bu sebepten ötürü salon aksesuarlarınızı seçerken dekorasyonu göz ardı etmeyin. Eğreti renkler kullanmaktan kaçının. Renk uyumları ve/veya tezatları hoş bir görünüme sebep olsa da eğreti renkler salonunuza duyduğunuz sıcaklığın azalmasına sebep olabilir. Öte yandan modern tarzda dekore edilmiş bir salonda klasik tarz aksesuarlar kullanabilirsiniz. Ya da bu durumun tam tersi için de aynı şey geçerlidir. Çünkü aksesuarlar bu gibi durumlarda çok fazla göze batmaz. Aksine modern tarzda dekore edilmiş bir salonda klasik cilalı masif ahşaptan yapılmış bir aksesuar ortamın ilgi odağı haline gelebilir.
Salon aksesuarı konusunda unutmamanız gereken bir diğer önemli konu ise, aksesuarlarınızı seçerken göz önünde bulunduracağınız ölçütlerin başında kişiliğiniz olduğudur. Bu cümleyi açmak gerekirse, aksesuarlarınızı belirleyen en önemli unsur, kişiliğiniz, karakteriniz, ilgi alanlarınız ve zevklerinizdir. Salon aksesuarlarınızı bu ölçütlere göre seçmek, salonunuza duyduğunuz ilgiyi ve sahiplenme duygunuzu son derece arttıracaktır. Üstelik zevklerinize ve ilgi alanlarınıza bağlı olarak seçeceğiniz aksesuarlar muhtemelen oldukça ilginç görüntülere sebebiyet verecektir.
Bu yazımızda sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, daha fazla örneğe yakından bakmanız için sizi bu adrese davet ediyoruz.
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, salonunuzda yer vereceğiniz renk uyumları ve/veya tezatlıkları kimi zaman oldukça şık görüntülere sebep olur. Bu örnekte zemindeki kahverengi tonuyla duvarın beyazlığı güzel bir tezat oluşturmuş. Öte yandan, duvarda bulunan gökyüzü tablosu da duvarın beyaz rengiyle harika bir uyum yakalayarak, insanın içini açan bir görüntüye sebep olmuş.
Kimi zaman salon aksesuarı seçme konusunda bir çıkmaza düşebilirsiniz. Vazolar, biblolar, heykelcikler, figürler sizin istediğiniz aksesuarlar değilse eğer, salonunuzda bir tabloya yer vermeyi deneyin. Tablolar belli kalıpları olmayan ve neredeyse sınırsız görsele sahip olan aksesuarlardır. Bu sebepten ötürü de her zevke hitap edebilirler. Ayrıca bu örnektekine benzer biçimde neon lambaların yer aldığı çerçeveler de salonunuza farklı bir hava katabilir.
Salon avizeleri de incelemeniz gereken bir diğer ilginç kategoridir. Avizeler dekorasyonlarda genel olarak çok büyük yer kaplarlar. Fakat sözkonusu mekan salon olduğunda sahip oldukları önem birkaç katına çıkar. Bu sebepten ötürü salonunuz için avize seçerken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Ayrıca ilginç bir avize, bir anda salonunuzun göz bebeği haline gelebilir. Bu tarz avize tasarımlarına yakından göz atmak isterseniz, bu adresi yakından inceleyebilirsiniz.
Çiftlik evleri dekorasyonu zor olan alanlardan bir tanesidir. Çünkü bu tarz evlerde kullanacağınız materyaller sınırlıdır. Ayrıca seçeceğiniz mobilyaların ve aksesuarların genel dokuya uyacağından emin olmanız gerekir. Bu örnekte ise bu sorunla nasıl ustaca başa çıkıldığını görebilirsiniz. Hayvanseverler tarafından pek hoş karşılanmasa da, bu tarz bir geyik başı salonunuz için güzel bir aksesuar olabilir. Üstelik bu geyik başının gerçek olmasına da gerek yok. Bu tasarım ilginizi çektiyse, sizleri bu adresi ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Kimi zaman yaratıcı bir aksesuar ortamdaki tüm ilgiyi üzerine çekebilir. Üstelik bu sayede, salonunuzdaki eksikleri/yanlışları da gizler. Eğer siz de böyle bir aksesuara sahip olmak isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Bu örnekte, sehpanın üzerinde bulunan siyah daktilo, ortamdaki tüm gözleri üzerine çekebilecek potansiyele sahip. Üstelik duvardaki ve mobilyalardaki beyaz tonla güzel bir tezat oluştururken kırmızı masa lambasıyla da güzel bir ikili oluşturmuş.
Daha önceki örneklerde de bahsettiğimiz üzere, cam, bir materyal olarak aksesuarlarda sık sık tercih edilen bir maddedir. Özellikle kolayca renk ve şekil verilebilmesi, cam maddesini çok sık tercih edilen bir madde konumuna koyar. Bu dekorasyonda da camın kullanımına güzel bir örnek görebilirsiniz. Beyaz orta sehpanın üzerinde bulunan yarı-saydam siyah cam vazolar, salonun tamamına hakim olan beyaz renkle güzel bir tezat oluşturmuş.
Kimi zaman da salonunuzda hiçbir aksesuar kullanmanıza gerek kalmadan gerekliği şıklığı yakalayabilirsiniz. Bu noktada yapmanız gereken şey, genel dekorasyonunuza dikkat etmektir. Örneğin seçeceğiniz mobilyaları dikkatle seçin. Bu örnekteki gibi şık bir avizeye yer verin. Orta sehpa olarak kullanacağınız sehpaya seçerken özen gösterin. Böylelikle hiç aksesuar kullanmadan yahut çok az aksesuarla oldukça şık bir tasarım yakalayabilirsiniz.
Şömineler genellikle çiftlik evlerinin bir parçası olarak görülse de, estetik açıdan neredeyse her zaman oldukça şık görüntülere sebebiyet verdikleri için görsel bir amaçla da kullanılabilirler. Bu noktada bir şömine salonunuz için oldukça şık bir aksesuar olabilir. Fakat eğer salonunuzda bir şömineye yer vermek isterseniz, şöminenin salonunuzun dekorasyonuna uyacağından emin olmalısınız.
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, salon dekorasyonu yaparken en çok yapılan hatalardan biri de estetik kaygıdan ötürü kişiliğinizi dekorasyondan soyutlamaktır. Homify ailesi olarak sizi sık sık bu konuda uyarmaya çalışıyoruz. Öncelikle salonun size ait olduğunu unutmamalısınız. Eğer salonunuza biraz sahiplik katmak isterseniz, salonunuzda kendi yaptığınız tablolara yer verebilirsiniz.
Ahşap ve cam, klasik tarzda en çok başvurulan alternatiflerdir. Hem doğal yapıları hem de şık duruşları sebebiyle çoğu zaman oldukça estetik dekorasyonlara sebep olurlar. Bu örnekte ise en çok dikkat çeken şeylerden ilkinin koltuğun sahip olduğu çok sayıdaki kırlent olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle sehpanın üzerinde bulunan cam vazolar ise en çok dikkat çeken bir diğer öge.
Banyolar da süslenebilir
Çalışma odanıza biraz renk katın
Renkli tasarımlar