Yatak odası mobilyası: rüyalarınızın sehpası

Komodin, yataktan sonra yatak odasının en önemli eşyası olarak gösterilebilir. Başucu sehpası olarak da adlandırılan bu ufak masalar, çok kullanışlı olabiliyorlar. Kimi zaman kitabınızı veya dergilerinizi, kimi zaman gece lambanızı, kimi zaman da bir bardak suyu koymakta kullandığımız komodinler başucumuzun vazgeçilmez unsuru olarak hayatımızda yer alıyor. Ancak uygun komodini bulmak biraz zorlu bir süreç gerektirebiliyor. Fonksiyonel ve dekoratif bir komodinin odanın içinde sırıtmaması gerekiyor. Bugünkü yazımızda İngiliz uzmanlarımızın her ihtiyaca cevap verebilecek komodin önerileriyle karşınızdayız.
Andre Ventura'nın tasarladığı bu sehpa, bağımsız ahşap parçaların bir yapbozun parçaları gibi birbirlerine kenetlenmesi prensibine dayanıyor. Doğal, cilasız ahşap yüzeylerle oluşturulan sade tasarım, rustik bir havayla kenetlenen parçalarla hareketleniyor. Parçaların birbirine monte edilmemiş olması bu tasarımın kilit noktası. Kareyi oluşturan parçalara bacak kısmında verilen bombe sayesinde sehpaya dengeli ve birlik unsuru taşıyan bir hava katılmış. Bu eşsiz tasarım kuşkusuz yatak odası dışındaki alanlarda da kullanılabilir. Ancak başucunuzda nefes kesici bir güzellikle endam edeceğine eminiz.
Kimilerimiz komodinlerin neredeyse görünmez olmasını sever. Kimilerimiz ise bu parçanın çarpıcı bir görünüşe sahip olmasını tercih eder. Eğer ikinci kategoriye giriyorsanız Wilson Design'ın tasarladığı bu yatak odasında kullanılan komodin zevkinize bire bir uyacaktır. Çarpıcı tasarımını aynalı yüzeyine yazılmış graffiti benzeri harflerle tamamlayan bu komodin, hem punk hem de eski tip bir modayı yansıtıyor. İç mekana tam anlamıyla uyum sağlayan bu komodin sayesinde tasarımcının dokunuşunu görebiliyoruz. Yatak örtüsünde veya duvarlarda renklerin tercih edilmediği bu tasarıma tüm havayı komodin, silah şeklindeki gece lambası ve parlak renkli kırlent katıyor.
Glasgow merkezli iç tasarım firması Hedge in France'ın bu tasarımında mat metalik bir komodin kullanarak geçmişin klasik havasını ve günümüzün modern yaklaşımını taşıyan şık bir yatak odasına yakışanı yapmış. Bu parçanın rustik havasının yanı sıra basitliği de göz kamaştırıyor. Bu komodin hem günümüzün trendlerini yakalıyor, hem de kullanışlı yapısıyla dinlendirici bir yatak odası tasarımına katkıda bulunmuş.
Bambudan yapılmış mobilyalar ve aksesuarlarda uzmanlaşmış Woodquail'in bu eşsiz parçası, göze hitap etmenin çok ötesinde yer alıyor. Bu komodin, sade, ahşap tasarımıyla fonksiyonelliğinin yanı sıra her yatak odasına uyum sağlayabilecek bir görüntü çiziyor. Bu komodin ayrıca kolaylıkla bir kalkan olarak evinize giren davetsiz misafirlere karşı da kullanılabilecekmiş gibi görünüyor.
Komodin ararken genellikle yatağın iki yanına koyulabilecek, çift şeklindeki ürünlere bakarız. Elbette bunların bire bir aynı olması gerekmez. Hatta farklı tarzlara sahip iki komodin odanıza ilginç bir hava katabilir. Ama çoğu zaman da en iyi sonucu bire bir aynı olan çiftler verir. Travers Antiques'te yer alan bu art deco tasarımlı komodin seti, klasik bir havaya sahip yatak odaları için harika görünüyor. Yansıttığı tarzın yanı sıra altındaki dolapları sayesinde bu komodinler, yatağınızın hemen yanındaki dağınıklığı saklama imkanını da size sunuyor.