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Yatak odası mobilyası: rüyalarınızın sehpası

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Art Deco Bedside Cabinets, Travers Antiques Travers Antiques Yatak OdasıKomodinler
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Komodin, yataktan sonra yatak odasının en önemli eşyası olarak gösterilebilir. Başucu sehpası olarak da adlandırılan bu ufak masalar, çok kullanışlı olabiliyorlar. Kimi zaman kitabınızı veya dergilerinizi, kimi zaman gece lambanızı, kimi zaman da bir bardak suyu koymakta kullandığımız komodinler başucumuzun vazgeçilmez unsuru olarak hayatımızda yer alıyor. Ancak uygun komodini bulmak biraz zorlu bir süreç gerektirebiliyor. Fonksiyonel ve dekoratif bir komodinin odanın içinde sırıtmaması gerekiyor. Bugünkü yazımızda İngiliz uzmanlarımızın her ihtiyaca cevap verebilecek komodin önerileriyle karşınızdayız.

Kareler ve daireler

OC BD 01, ANDRE VENTURA DESIGNER ANDRE VENTURA DESIGNER Yatak OdasıKomodinler
ANDRE VENTURA DESIGNER

OC BD 01

ANDRE VENTURA DESIGNER
ANDRE VENTURA DESIGNER
ANDRE VENTURA DESIGNER

Andre Ventura'nın tasarladığı bu sehpa, bağımsız ahşap parçaların bir yapbozun parçaları gibi birbirlerine kenetlenmesi prensibine dayanıyor. Doğal, cilasız ahşap yüzeylerle oluşturulan sade tasarım, rustik bir havayla kenetlenen parçalarla hareketleniyor. Parçaların birbirine monte edilmemiş olması bu tasarımın kilit noktası. Kareyi oluşturan parçalara bacak kısmında verilen bombe sayesinde sehpaya dengeli ve birlik unsuru taşıyan bir hava katılmış. Bu eşsiz tasarım kuşkusuz yatak odası dışındaki alanlarda da kullanılabilir. Ancak başucunuzda nefes kesici bir güzellikle endam edeceğine eminiz.

Cesur bir yaklaşım

Bedroom Roselind Wilson Design Modern Yatak Odası bedroom,grey bed,bedside table,lamp shade,flowers,cushions
Roselind Wilson Design

Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Kimilerimiz komodinlerin neredeyse görünmez olmasını sever. Kimilerimiz ise bu parçanın çarpıcı bir görünüşe sahip olmasını tercih eder. Eğer ikinci kategoriye giriyorsanız Wilson Design'ın tasarladığı bu yatak odasında kullanılan komodin zevkinize bire bir uyacaktır. Çarpıcı tasarımını aynalı yüzeyine yazılmış graffiti benzeri harflerle tamamlayan bu komodin, hem punk hem de eski tip bir modayı yansıtıyor. İç mekana tam anlamıyla uyum sağlayan bu komodin sayesinde tasarımcının dokunuşunu görebiliyoruz. Yatak örtüsünde veya duvarlarda renklerin tercih edilmediği bu tasarıma tüm havayı komodin, silah şeklindeki gece lambası ve parlak renkli kırlent katıyor.

Tarzların karışımı

Vintage Bedroom, Hege in France Hege in France Yatak Odası
Hege in France

Vintage Bedroom

Hege in France
Hege in France
Hege in France

Glasgow merkezli iç tasarım firması Hedge in France'ın bu tasarımında mat metalik bir komodin kullanarak geçmişin klasik havasını ve günümüzün modern yaklaşımını taşıyan şık bir yatak odasına yakışanı yapmış. Bu parçanın rustik havasının yanı sıra basitliği de göz kamaştırıyor. Bu komodin hem günümüzün trendlerini yakalıyor, hem de kullanışlı yapısıyla dinlendirici bir yatak odası tasarımına katkıda bulunmuş.

Kalkan komodini

Safe Bedside Table Woodquail Yatak OdasıKomodinler
Woodquail

Safe Bedside Table

Woodquail
Woodquail
Woodquail

Bambudan yapılmış mobilyalar ve aksesuarlarda uzmanlaşmış Woodquail'in bu eşsiz parçası, göze hitap etmenin çok ötesinde yer alıyor. Bu komodin, sade, ahşap tasarımıyla fonksiyonelliğinin yanı sıra her yatak odasına uyum sağlayabilecek bir görüntü çiziyor. Bu komodin ayrıca kolaylıkla bir kalkan olarak evinize giren davetsiz misafirlere karşı da kullanılabilecekmiş gibi görünüyor.

Art deco

Art Deco Bedside Cabinets Travers Antiques Yatak OdasıKomodinler
Travers Antiques

Art Deco Bedside Cabinets

Travers Antiques
Travers Antiques
Travers Antiques

Komodin ararken genellikle yatağın iki yanına koyulabilecek, çift şeklindeki ürünlere bakarız. Elbette bunların bire bir aynı olması gerekmez. Hatta farklı tarzlara sahip iki komodin odanıza ilginç bir hava katabilir. Ama çoğu zaman da en iyi sonucu bire bir aynı olan çiftler verir. Travers Antiques'te yer alan bu art deco tasarımlı komodin seti, klasik bir havaya sahip yatak odaları için harika görünüyor. Yansıttığı tarzın yanı sıra altındaki dolapları sayesinde bu komodinler, yatağınızın hemen yanındaki dağınıklığı saklama imkanını da size sunuyor.

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