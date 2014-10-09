Yatak odası mobilyası: rüyalarınızın sehpası

Komodin, yataktan sonra yatak odasının en önemli eşyası olarak gösterilebilir. Başucu sehpası olarak da adlandırılan bu ufak masalar, çok kullanışlı olabiliyorlar. Kimi zaman kitabınızı veya dergilerinizi, kimi zaman gece lambanızı, kimi zaman da bir bardak suyu koymakta kullandığımız komodinler başucumuzun vazgeçilmez unsuru olarak hayatımızda yer alıyor. Ancak uygun komodini bulmak biraz zorlu bir süreç gerektirebiliyor. Fonksiyonel ve dekoratif bir komodinin odanın içinde sırıtmaması gerekiyor. Bugünkü yazımızda İngiliz uzmanlarımızın her ihtiyaca cevap verebilecek komodin önerileriyle karşınızdayız.