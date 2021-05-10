Mutfağınız için 9 alternatif köşe takımı

Mutfağınızı fonksiyonel bir şekilde dekore etmek ve aynı zamanda estetikten ödün vermemek için fonksiyonel mutfak köşe takımları ideal seçimler olacaktır. Mutfak dekorasyonu içerisinde yer alacak mutfak köşe koltuk takımı aynı zamanda mutfağı bir yaşam alanı haline getirecektir. Mutfağınızın mimari yapısına göre özel yapım köşe takımları tercih ederek mimari olumsuzlukları avantaja dönüştürebilirsiniz. Mutfak planlayıcıları; bu konuda profesyonel olarak çalışan kişiler olduğu için iletişime geçebilir, mutfak köşe koltuk takımları arasından en doğru seçimi kolayca yapabilirsiniz.
Köşe mutfak koltuk takımları aynı zamanda mutfak içinde kalan atıl alanları da dekorasyon içine katmanıza yardımcı olur. Bu nedenle mutfak dekorasyonu yaparken köşe koltuk takımı seçerek dekorasyonu daha fonksiyonel bir şekilde yapabilirsiniz
Mutfak dekorasyonu demek genellikle kısıtlı alanda çok iş başarmak demek. Günümüzde mutfak için ayrılan alan yirmi-otuz yıl önceye kadar nispeten artmış olsa da, hem fonksiyonel hem de şık bir mutfak dekorasyonu yapabilmek hala büyük bir mücadele anlamına gelebiliyor. Hem hazırlık, pişirme gibi süreçlerde kullanışlı hem depolama açısında yeterli hem de yemek yiyebileceğimiz bir alana sahip bir mutfak oluşturabilmek için ölü alanlara hiç yer vermemek ve mutfak tasarımını zekice yapmak gerekiyor. Bunun için en doğru yaklaşım işin profesyonelleri, yani iç mimarlar, dekoratörler ya da işinin erbabı mutfak tasarım firmaları ile çalışmak olacaktır. Mutfak gibi tadilat aşaması masraflı ve meşakkatli bir mekanda sonradan farkedeceğimiz hatalara mahal vermemek için bu adım oldukça önemlidir. Konumuza dönecek olursak, kısıtlı alanı olabilecek en fonksiyonel biçimde kullanmanın yollarından biri de mutfak için özel olarak tasarlanmış köşe takımlardan yararlanmak. Üstelik fonksiyonellikleri bir yana, görünüm olarak da çok şık olan ve mutfaklara tarz sahibi bir hava veren köşe takımları farklı tip ve şekillere sahip oldukları için, hemen hemen her zevke ve ihtiyaca uygun bir model bulmak mümkün.
Bugün sayfamızda her biri birbirinden stil ve şekil olarak farklı 9 çeşit mutfak köşe takımını derledik. Bu derlemenin, mutfağındaki oturma alanına köşe takım yerleştirmeyi düşünen okuyucularımız için faydalı olacağını düşünüyoruz.
Mutfağınızda kullanacağınız köşe koltuk takımı için Amerikan stili tercih edebilirsiniz. Duvara sıfır koltuk takımını ahşap veya masif bir masa ile destekleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken temel konu mutfak içindeki renk uyumudur. Mutfak fayansları, mutfak dolapları, köşe koltuk takımı renk tonlarını uyumlu bir şekilde seçmelisiniz. Mutfak dolabı ve fayans uyumu için alternatif fikirler edinmek için '' Mutfak dolabıyla uyumlu fayans seçimi nasıl yapılır? '' başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
İlk örneğimizde L şeklindeki mutfak adasının arka tarafına entegre bir şekilde tasarlanıp imal edilmiş bir köşe takımı görüyoruz. Köşeye sıkışmadan alandan tasarruf sağlaması ve mutfakla bir örnek şık görünümü ile mükemmel bir örnek.
İkinci örneğimiz Türkiye'den. Aykuthall Architectural Interiors tarafında dekore edilen konutun mutfağında yer alan cumbalı pencereden mükemmel bir biçimde yaralanılmış ve tam olarak bu alana oturtulacak şekilde bir köşe takımı tasarlanıp imal edilmiş.
Örneğimiz yine Türkiye'den, Fabbrica Mobilya'dan. Bu sefer, ada ünitenin köşesi üçgen biçimde tasarlanıp imal edilmiş ve ünite tam köşeye denk gelecek şekilde yerleştirilmiş. Ünite ve duvar arasına da, fıstık yeşili, sevimli bir köşe bank konulmuş.
İşte gerçek bi köşe için sade ve şık bir köşe takımı modeli. Bej renginde olan ve hemen her renk mutfakla uyum sağlayabilecek sadelikte tasarlanan bu köşe takımı standart, doksan dereceli köşesi olanlar için ideal. Yerine özel olarak tasarlanma zorunluluğu getirmeyen bu standart modelleri birçok mutfak ve sandalye firmasından bulabilirsiniz.
Bu örneğimizde ise oldukça geniş ve konforlu görünen bir mutfak köşe koltuk takımı tercih edilmiş. İskandinav tarzdaki açık planlı yaşam alanına, arkasında yer alan tabandan tavana raf modeli ile birlikte şık bir seperatör görevi de görüyor.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu örnekte ise mutfak tezgahına monte edilmiş, standart masa yüksekliğinde bir bölüm ve bu bölüm etrafında yer alan şık ve sade köşe oturma grubunu görüyoruz. Konforlu minderler ile desteklenen köşe takımı yalnızca kahvaltı değil, tüm öğünler için ideal!
Fotoğrafta Şölen Coşar İç Mimarlık'tan sıradışı bir çalışma görüyoruz. Köşe koltuk takımının ortasında yer alan sehpa bir mekanizma üzerinde yükselerek masaya dönüşüyor. Böylece köşe koltyuk takımı hem yemek hem de oturma için kullanılır hale gelmiş.
Mutfağınızda köşe takımı kullanmak küçük mutfakların mecbureiyetten yaptıkları bir şey değil ve işte, bu fotoğraf da buna en güzel örnek. Beykoz Konaklarında, aştı yüz metrekarelik bir alansa sahip villanın mutfağında da son derece şık bir köşe koltuk takımı görmekteyiz.
Alanınız darsa sırt kısmı bulunmayan, uzun bir bank şeklindeki bir model de şık ve kullanılşlı olacaktır. Üstelik, bankın iç kısmını sandık şeklinde yaptırabilir ve depolama maksadıyla kullanabilirsiniz de.
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