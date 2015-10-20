Makam masaları: Nostaljik bir imge, modernize olan tasarım

Kimisi için makam masaları en bilinen halleriyle, bizim de anlattığımız gibi bir miktar antipatik ama işte bu yöneticilerin masaları sandalyeleri olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu tip durumlarda mekan, mobilya ve aksesuar tercihleri de bu anlayışa göre şekilleniyor. Atmosferin konuklar üstündeki etkisinin nasıl olması isteniyorsa öyle bir dekorasyon yapılıp makam masaları da ona göre tasarlanıyor.

Kadir Asnaz Photography tarafından fotoğraflanan bu mekan bir tasarım ofisinden. Tasarımcılar da makam masaları için elbette kendi yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Görsel olarak son derece yalın ve hafif masa beyaz renk tablası ve ince metal ayaklarıyla oldukça narin ve şık görünüyor. Odanın dekorasyonu da oldukça doğal ve canlı mimari elemanlarla sıcacık olmuş. Eski bir yapıda olduğu gözlenen mekan ahşap zemin, koyu renk duvarlar ve renkli mobilyalarla herkesin kendini rahat hissetmesini sağlama arzusuyla yapılmış ve elbette her detay özenle seçilmiş.