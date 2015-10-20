Makam masaları: Nostaljik bir imge, modernize olan tasarım

Makam masaları dendiğinde önce akla makam sahibi olma durumu hatta bunun toplumsal izdüşümleri gelir. Makam sahipliği, özellikle üst düzey resmi bir görevse, oldum olası hem ayrıcalıklı hem de bir miktar negatif imgeyi beraberinde taşır. Makam sahipliği kibir, sevimsiz bir gösteriş ve hiyerarşi getirir akla. Makam masaları ise eski romanlardan ya da filmlerden hatırladığımız yönetici, müdür ya da patron odalarını düşündürüyor hemen. Koyu renk ahşap masalar, büyük deri koltuklar, makam sahibinin arkasındaki duvarda kapitone dikişli deri bir pano, Atatürk fotoğrafı, bazen bonus olarak Gençliğe Hitabe. Bol bol kahverengi, bazen siyah, bazen ikisi birden ve genel olarak muazzam bir zevksizlik. Günümüzde bu dekor değişti. Bundan 30-40 yıl öncesine kadar makam masaları ağırlıklı olarak tarif ettiğimiz tonlarda ve malzemelerde üretilirken günümüzde oldukça eklektik olan Neo Osmanlı akımının ucuz örnekleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Altın varaklı koltuklar, nereden derlendiği belli olmayan çeşit çeşit işleme, kabartma, insanı görünce utandıran bir gösteriş ve güç arzusu söz konusu yeni modada. Ancak makam masaları adı makam masası olmadığında, ofis masası, yönetici masası ve benzeri tanımlamalar kullanıldığında aklımıza da daha naif ve dingin örnekler geliyor. Vereceğimiz örnekler de bunlar aslında, makam masaları günün moda olan dekorasyon anlayışına göre yapılırsa sadece para değil zevk sahibi olanlar tarafından gülünç görülebilecektir ancak. O yüzden gösterişin, tahtvari sandalye ve masaların, altın ya da gümüş rengi pırıl pırıl süslemelerin birer fantezi dünyasının ürünü olduklarını hatırlatmakta fayda var. Gülünç duruma düşmek istemiyorsanız ofisinize bu bahsettiğimiz türden karikatürize mobilyalar koymaktan kaçınmanızı tavsiye ederiz. Onu yerine daha yalın, klasik çizgilere sahipse bile bunu stilize biçimde yapan örnekler daha seçkin zevklere hitap eden bir ofisin anahtarı. Makam masaları da alışılagelmiş anlayışla değil daha yenilikçi bir yaklaşımla tasarlanıyor artık. Verdiğimiz daha yenilikçi yönetici masaları -yani makam masaları- örnekleri dışında genel olarak bir ofis örneği incelemek isteyenleri de Lüks ve verimli bir ofis başlıklı yazımızı okumaya davet ediyoruz.
Klasik makam masaları mutlaka ağır ve gösterişli mobilya ve malzemelere boğulmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Klasik bir tarzı yalın ve sofistike bir mekanda da yaşatabilirsiniz. Bunun için mekanı tasarlarken yorucu bir ortam yaratmamanın formülünü iyi bulmak gerekiyor. Bu örnekte eski model klasik bir çalışma masası ahşap ve masif bir obje olarak mekanın ortasında yerini alıyor. Onunla aynı malzemeden basit bir sandalye ile ahşap bir leke olarak sıcaklığını mekana bırakıyor. Onu dışında beyaz renk ve açık renklerin ağırlığı olan odada masanın arkasında makam masaları için uygun görülen çerçeve, tablo ya da paneller değil de yeşilliğe bakan bir pencere mevcut. Bu pencere, ince çizgileriyle tüm duvarı kaplayan bir dolabın orta yerinde tam masanın arkasında adeta bir tablo gibi duruyor. Klasik ceviz bir masanız varsa, böyle bir mekanda bu masanın nasıl etkileyici bir şekilde yer alabileceğini görüyorsunuz.
Duvar kağıtları artık gelişen baskı teknolojisiyle duvar resimleri yerine geçti denebilir. Makam masaları arka planının nasıl kullanıldığıyla da kendini gösteriyor. Burada masanın arkasında kalan duvarda bir doğa manzarası kullanılmış, retro endüstriyel mobilya ve aksesuarlar bu görüntünün önünde oldukça sıradışı bir yönetici odası oluşturmuş durumda. Hem naif hem enteresan makam masaları için iyi bir örnek.
Country tarzı olarak tarif edilebilecek bir yapıda, ahşap çatısıyla görkemli bir odaya makam masaları nasıl dahil edilebilir diye düşünüyorsanız cevap bu örnekte olabilir. Bu örnekte de görüleceği gibi hiçbir yorucu dekoratif eleman yok. Duvarlar zaten oldukça sade tutulmuş, beyaz duvarın içinde nişlerle oluşturulan kitaplık estetik olarak masa arkası için oldukça iyi bir tercih. Sade ve geniş bir masa ile sandalye bu beyazın içindeki kitap cümbüşüyle muhteşem gözüküyor. Makam masaları için ezbere bildiklerimizi bir kenara atarsak böyle sonuçlar çıkarmak imkansız değil.
Sevelim ya da sevmeyelim, gökdelenler şehir ve iş hayatının bir parçası haline gelmiş durumdalar. Pek çok iş kolunda da prestijli bulundukları ya da farklı avantajlara sahip oldukları için tercih edilmekteler. Böyle bir gökdelenin içinde yönetici odaları da bulundukları mekana göre tasarlanıyor elbette. Makam masaları için güncel bir yaklaşım olarak bunları vermek mümkün. Bu fotoğraftaki masa beyaz lake kaplama ve yumuşak hatlarıyla dikkat çekiyor. Misafir koltukları da toprak tonlarına ve yumuşak hatlara sahip seçilmiş. Bu odanın özelliği masanın arka tarafına tamamen manzaranın alınmış olması. Sanki boydan boya bir şehir manzarası masanın arkasına kaplanmış, tek fark bu manzaranın gerçek olması. Bunu mümkün kılan elbette bu yapının niteliği. Genellikle de gökdelenler içine bulunanlar için estetik ve güzellik sağlarken aynı şeyi şehre kattıkları için söyleyemiyoruz elbette.
Kimisi için makam masaları en bilinen halleriyle, bizim de anlattığımız gibi bir miktar antipatik ama işte bu yöneticilerin masaları sandalyeleri olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu tip durumlarda mekan, mobilya ve aksesuar tercihleri de bu anlayışa göre şekilleniyor. Atmosferin konuklar üstündeki etkisinin nasıl olması isteniyorsa öyle bir dekorasyon yapılıp makam masaları da ona göre tasarlanıyor.
Kadir Asnaz Photography tarafından fotoğraflanan bu mekan bir tasarım ofisinden. Tasarımcılar da makam masaları için elbette kendi yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Görsel olarak son derece yalın ve hafif masa beyaz renk tablası ve ince metal ayaklarıyla oldukça narin ve şık görünüyor. Odanın dekorasyonu da oldukça doğal ve canlı mimari elemanlarla sıcacık olmuş. Eski bir yapıda olduğu gözlenen mekan ahşap zemin, koyu renk duvarlar ve renkli mobilyalarla herkesin kendini rahat hissetmesini sağlama arzusuyla yapılmış ve elbette her detay özenle seçilmiş.
İster evinizin çalışma odası olsun ister bir ofisteki yönetici odası, bir kış bahçesi içinde tasarlanan bu oda belki de makam masaları içinde en huzur dolu olabileceklerden biri. Burası bir toplantı odası olarak da kullanılabileceği gibi, yöneticiler için oldukça ideal bir oda. Hem gelen misafirler için hoş bir atmosfer, hem yalın bir şıklık hem de doğayla iç içe bir atmosfer sunan bu mekan gösterişten uzak ama etkileyici makam masaları için muhteşem bir yuva olabilir.
Eski makam masaları gibi oymalı, işlemeli ya da ağır görünümlü koyu renk, ceviz masalardan değil daha modern masif ahşap masalardan bahsedelim biraz. Modern çizgilere sahip ama ham ve doğal görünümüyle pek çok mekanda karşımıza çıkan masif ahşap masa tablaları yöneticiler için de uygun bir tercih. Sıkça sac ayaklar da kullanılarak ahşap ve demirin muazzam birlikteliğini gözler önüne seren örnekler görüyoruz. Bu örnekte de kalın tablasıyla ahşap bir masa yere doğru dönerek devam ediyor, diğer ayakta ise siyah renk kullanılarak bir kontrast yaratılmış. Modern mobilyalar kullanılan bu şık ofiste şehir manzarası daha önce verdiğimiz örnekteki gibi masanın arkasına alınmamış, bunun yerine odanın sahibinin de çalışırken manzaradan keyif alacağı şekilde yerleştirilmiş.
Genel olarak makam masaları için yalınlığı önermiş olmamız, renk ve malzemenin çok çeşitli kullanıldığı her tasarımın kötü olacağı anlamına gelmiyor elbette. Ancak bu tip tasarımlar ehil ellerde, gelişkin bir estetik göze sahip olanların kontrolünde özel bir niteliğe sahip olabiliyor. Aksi takdirde gülünç ve yorucu olmaları işten bile değil.
Bu gördüğümüz örnekte cıvıl cıvıl renkler mevcut ama lekeler belli bir kompozisyon dahilinde kullanılmış ve bütüne baktığımızda temiz bri tasarım görüyoruz. Canllı desenli döşeme kumaşı odanın farklı yerlerinde eklektik mobilyalarda gözü yakalarken sarı renkli duvar, rengi ve dokusuyla etkileyici bir vurgu yaratıyor. Makam masaları kimin kullandığına göre de şekillenmeli ve burada bir modacının çalıştığına kimse şaşırmayacaktır sanıyoruz. Masanın kendisi son derece sade ancak çevresi rengarenk. Renkli ipliklerle oluşturulan, duvar ve tavanda devam eden dekoratif eleman da özellikle dikkat eçekici.
Cam, pek çok mobilya gibi makam masaları için de hoş bir malzeme. Doğal malzemelerin arasında en geniş kullanıma sahip olan ve teknolojik olarak da en çok geliştirilen malzemelerden biri olan cam, kırılmaya dayanıklı tablalar ve şık ayaklarla makam masaları için etkileyici bir alternatif. Burada da eski bir depo ya da fabrika binasında bir ofis görüyoruz. Cam masa ve sandalye modern tasarımlarıyla bu endüstriyel mekanda oldukça keskin bir atmosfer yaratmış durumdalar. Eski dokuların varlığı ile modern mobilyaların net ve yalın havası bir arada,
Bu gördüğümüz örnek makam masaları içinde ufa bir detayla kendini gösteriyor. O da kullanılan sandalye. Açık renk ve beyazın hakim olduğu, yüksek tavanlı tarihi mekanla masa arasında pencere camlarındaki ve masadaki karolajlarla bir bağ kurulmuş. Sandalye ise gerçekten makam masaları deyince ilk aklımıza gelen şeye referans verir gibi. O da masaların arkasındaki duvara asılan deri, kapitone panel. Bu klasik detay sandalyede çok incelikli bir şekilde kullanılmış. Beyaz döşeme klasik kapitone döşemenin daha modernize bir yorumu gibi, kahverengi deri kanepelerden farklı ve stilize bir hava yaratıyor. Elbette kaplama kapitone de olsa sandalyenin modeli oldukça modern. Bu da bu sonucun sebeplerinden biri olarak düşünülebilir.