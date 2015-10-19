Tasarım ve cazibenin buluşma noktası: Bar masaları

Bar masaları dediğimizde akla aslında tek bir şey gelmiyor. Öncelikle barın kendisi de bir masa olarak algılanabilir. Yani servis yapılan bar ve taburelerini bar masaları arasında kabul etmek mümkün. Zaten pek çok mekanda bar ile masalar birbirine uyumlu olarak tasarlanıyor ya da seçiliyorlar. Bu yüzden bu yazımızda bar masaları olarak her ikisine de yer vereceğiz. Hem barın kendisine hem de bağımsız masalara. Bağımsız masalar da aslında temel olarak üç tarza sahip. Biri yine bar taburesi yüksekliğine uygun yüksek bar masaları kullanmak ve barda oturma mantığını tüm mekana yaymak, diğeri restoran masaları gibi yüksekliğe sahip bar masaları bir diğeriyse daha ziyade sehpa gibi, rahat, yayılarak oturmaya uygun nitelikte masalar.
Hepsi için örnekleri inceleyebileceğiniz bu seçkide bar masaları ile birlikte bar mekanlarının da nasıl tasarlandığıyla ilgili bir fikir edinebilirsiniz. Bar ve kulüpler kategorisini inceleyerek de bu örnekleri gözden geçirmeniz elbette mümkün.
Genel anlamda bar masaları için tasarım açısından da birkaç şey söyleyebiliriz. Bu üç çeşit yüksekliğe sahip masalar ve sandalyeler bir arada da kullanılabiliyorlar ve bar masaları genel olarak barın genel tasarımında önemli bir yere sahipler. Çünkü malzeme ve doku bolca kullanıldığı için mekanı doğal olarak domine ediyor ve o yüzden malzemenin özenle seçilmesi gerekiyor. Genelde bar tasarımlarında mobilyalar bu yüzden önemli bir yere sahiptir. Her şeyi yaptırdıktan sonra alelade masa ve sandalyelerin seçildiği bir bar tasarım açısından çok çekici olmayacaktır. Eğer tasarımı önemseyen bir müşteri profili hedefleniyorsa, iç mekanı bir bütün olarak düşünüp tasarlayacak profesyonellere danışmakta fayda var.
Fotoğrafta bir barın iki ayrı katındaki bar masaları incelenebiliyor. Üst kattaki masa ve sandalyeler, herhangi bir cafe, bistro masası niteliğinde. Oldukça ufak ve ortadan metal ayaklı yuvarlak masalar. Yemek yenmediği takdirde oldukça da rahatlar. Yemek yiyenler içinse yine aynı katta aynı ayaklara sahip kare masalar birleştirilerek uzun masalar haline getirilmiş. Bir tarafı duvar boyunca uzayan deri, kapitone sabit oturma elemanı olan bu masaların diğer tarafında bağımsız masalarda kullanılan sandalyeler kullanılmış. Alt katta gördüğümüz bar masaları ise daha fazla insanın beraberce oturabileceği, rahatlıkla sohbet edebileceği, dar, uzun ve yüksek masalar. Bu masalara uygun tabureler de yine malzeme ve renk açısından diğerleriyle de benzer seçilerek ya da tasarlanarak yerleştirilmiş. Katizi Mimarlık tarafından tasarlanan Taps Eskişehir adındaki bu mekanda belki de bar masaları varyasyonlarını görmek açısından ideal bir mekan.
Bar kültürüne sahip olanlar için bar masaları barın kendisi demek aslında. Yalnız ya da örneğin iki kişi gidilen bir barda, barmen ya da barmaidle ve diğer müşterilerle sosyalleşmeyi tercih eden insanlar barda oturmayı da tercih ediyorlar. Bar masaları olarak düşünebileceğimiz bu tezgahları birkaç örnekte .inceleyelim. Özel tasarımlara açık olan bu bar masaları ya da tezgahları için ahşap sıklıkla kullanılıyor. Bu örnekte de masif ahşap kullanılmış ve bar tezgahı adeta bir dikdörtgen prizma şeklinde kütük halinde yerine yerleştirilmiş durumda. Ahşap tabureler de malzeme olarak tamamlayıcı nitelikte.
Ahşap, teknik avantajlarıyla birlikte tasarım olanakları açısından da zengin bir malzeme. Ahşabın dokusu bile herhangi bir tasarıma derinlik katabiliyor. Bu barda, bar masaları için örnek olabilecek bir ahşap kullanımı mevcut. Yatay olarak, şaşırtmalı yerleştirilen masif ahşap paneller bar masasını ortaya çıkarmış. Yatay çizgiler ve ahşap dokusu zengin ve sıcak bir görünüm ortaya çıkarmış. Bununla da kalınmamış barın arka duvarında dikey ahşap kaplama döşenerek barın görünümüne geometrik bir tezat yaratılmış.
Bar masaları için hangi sandalyeleri kullandığınız da önemli. Bu barın önünde ince metal ayakları beyaza boyanmış tabureler görünümü şeffaflaştırıp barın ahşap malzemesini öne çıkarırken, daha koyu renk bir ahşap malzeme kullanılan oturma kısımları arkaplan önünde ritmik lekeler oluşturuyor.
Koyu renkler barlarda sıklıkla karşımıza çıkmakta. Gece hayatının mekanları olan barlarda koyu renk ve loş ışıklandırma uygun görülüyor. Bunun yanında siyahın yanında sarı gibi canlı renklerin kullanılması renkle vurgu yaratılmasını sağlayarak çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bar masaları pekala siyah bir tezgahla yapılabilir, bu örnekte de görüyoruz. Siyahın ağırlıkta olduğu bu barda masanın da siyah olması oldukça uygun. Barın karşıdan görünümü kalın siyah tezgahın altındaki geometrik desenle daha özel bir kimliğe bürünüyor. Bu siyah beyaz diyagonal çizim masa tablasını iyice vurgulayan nitelikte. Bahsettiğimiz canlı, sarı renk ise taburelerde kullanılmış. Yalnızca bir tanesi siyah olarak kullanılan bu tabureler bu dinamik geometri ününde canlı bir vurgu yaparak mekana sıcaklık kazandırmış.
Yuvarlak hatlı Art Nouveau sandalyelerin tabure versiyonları da bar masaları için kullanılıyor. Bunlaın biraz stilize edilerek modern çizgilerle bir arada kullanıldıklarını sıkça görüyoruz. Bu örnekte de son derece yalın ve modern bir bar masasıyla birlikte kullanmışlar. Ahşap panel bir bar tezgahı yere doğru dönerken içte ve taburelere bakan kısım siyaha boyanmış. Bu kontrasta sahip olan masada kullanılan tabureler de siyah. Karşıdan bakıldığında Yalnızca üç boyutlu bir doku yaratıyor, taburelerin üstü ise sarı turuncu arası canlı bir renkte. Ortama sıcak bir hava kattıkları söylenebilir.
Atıştırmak ya da kahvaltı yapmak için ufak masalar daha uygun olabilir. Bu masalar bar masaları gibi ufak ve yüksek olduğunda da hem yer kullanımı hem de kurup toplama kolaylığı açısından tercih edilebilirler. Mutfak tasarımınıza uygun malzeme ve nitelikte ufak bir bar masası ve yüksek sandalyeler eviniz için de pratik bir tercih olacaktır.
Tüm dünyada eskimiş, atılacak malzemelerin yeniden değerlendirilmesi son derece pozitif karşılanmakta. Bar gibi mekanlar da aslında bu tip tasarımlar için biçilmiş kaftan çünkü çok steril mekanlar da değiller. Örneğin bu masaları hijyen sebebiyle hastanelerde kullanamazsınız ama bar masaları için eski malzemeler oldukça uygun olabilir. Bilimum eşyanın, malzemenin taşındığı bu ahşap paletler genelde bir ke kullanıldıktan sonra çöp olur. Son yıllarda bu paletlerin mobilyalara dönüştüğünü sıkça görüyoruz. Evlerde örneğin karyolaya, kanepeye dönüştürülebilen bu paletler söz konusu bar da da bar masaları için iyi bir alternatif olmuş gözüküyor. Kırmızı ve gri, endüstriyel havadaki taburelerle kullanılan ahşap palet masalar alternatif bir bar ortamı yaratmış durumda.
Bar masaları bazı durumlarda mekandan kopamayacak olsa da masalara görsel ve psikolojik olarak mahremiyet sağlamak mümkün olabilir. Seperatörler ve masaların buna uygun yerleşimi insanlarda daha özel alanlar oluşmuş hissini yaratmak için işe yaramaktadır.Örnekteki masalar arasında işlemeli ve son derece geçirgen bölmeler görsel olarak oldukça etkili olmuştur. Hem dekoratif bir dokunuş sağlamış hem de bar masaları bu sayede adeta birer loca haline gelmiştir. İki kişilik minderli banklar da bu masalarda sandalye yerine tercih edildiği için samimiyet duygusunu arttırmaktadır.
Bar masaları sadece barlarda kullanılmak zorunda değil elbette. Bu örnekte bir şarap mahzeninde iki kişinin kullanımına uygun bir bar masası görüyoruz. Bu arada yüksek masaların temel özelliğini burada hatırlatalım. Ayakta duranlarla oturanlar arasında seviye farkı olmaması için yüksek masalar üretilmiştir. Yani bar masaları yemek masaları gibi olsa, ayakta duranların oturanlarla konuşması için eğilmesi gerekir. Ancak yüksek masa ve taburede oturanlarla ayakta duranların göz hizası yaklaşık olarak aynıdır. Bu yüzden herkesin oturmadığı yerlerde bu tip bar masaları tercih edilmektedir.
Bu şarap mahzeninde iki kişinin oturmasına olanak tanınırken, diğerleri ayakta da olsa aynı masada onlara eşlik edebileceklerdir.
Bazı barlar hareketli ortamlardan ziyade günün yorgunluğunun atıldığı konforlu mekanlar olarak tasarlanmakta ve işletilmektedir. Bu gibi mekanlar için kullanılan bar masaları da bu anlayışa uygun olmakta. Yüksek bar masa ve sandalyelerinin avantajları varsa da bu bahsettiğimiz nitelikte mekanlar için yeterli konforu sunmazlar. Yemek masaları da rahat rahat oturup içki yudumlamaya uygun değildir. İşte bu durumlarda masalar geniş sehpalara; sandalye ve taburelerse koltuk ve kanepelere dönüşür ve bu örnekteki gibi rahat ve sofistike mekanlar ortaya çıkabilir.
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