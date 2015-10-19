Tasarım ve cazibenin buluşma noktası: Bar masaları

Bar masaları dediğimizde akla aslında tek bir şey gelmiyor. Öncelikle barın kendisi de bir masa olarak algılanabilir. Yani servis yapılan bar ve taburelerini bar masaları arasında kabul etmek mümkün. Zaten pek çok mekanda bar ile masalar birbirine uyumlu olarak tasarlanıyor ya da seçiliyorlar. Bu yüzden bu yazımızda bar masaları olarak her ikisine de yer vereceğiz. Hem barın kendisine hem de bağımsız masalara. Bağımsız masalar da aslında temel olarak üç tarza sahip. Biri yine bar taburesi yüksekliğine uygun yüksek bar masaları kullanmak ve barda oturma mantığını tüm mekana yaymak, diğeri restoran masaları gibi yüksekliğe sahip bar masaları bir diğeriyse daha ziyade sehpa gibi, rahat, yayılarak oturmaya uygun nitelikte masalar.

Hepsi için örnekleri inceleyebileceğiniz bu seçkide bar masaları ile birlikte bar mekanlarının da nasıl tasarlandığıyla ilgili bir fikir edinebilirsiniz. Bar ve kulüpler kategorisini inceleyerek de bu örnekleri gözden geçirmeniz elbette mümkün.

Genel anlamda bar masaları için tasarım açısından da birkaç şey söyleyebiliriz. Bu üç çeşit yüksekliğe sahip masalar ve sandalyeler bir arada da kullanılabiliyorlar ve bar masaları genel olarak barın genel tasarımında önemli bir yere sahipler. Çünkü malzeme ve doku bolca kullanıldığı için mekanı doğal olarak domine ediyor ve o yüzden malzemenin özenle seçilmesi gerekiyor. Genelde bar tasarımlarında mobilyalar bu yüzden önemli bir yere sahiptir. Her şeyi yaptırdıktan sonra alelade masa ve sandalyelerin seçildiği bir bar tasarım açısından çok çekici olmayacaktır. Eğer tasarımı önemseyen bir müşteri profili hedefleniyorsa, iç mekanı bir bütün olarak düşünüp tasarlayacak profesyonellere danışmakta fayda var.