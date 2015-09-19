Göz kamaştırıcı örneklerle açık mutfak modelleri

Mutfak dekorasyonu, yükselen inşaat sektörüne paralel olarak zengin bir tasarım yelpazesine sahip. Gelişen teknoloji ve son dekorasyon modelleri sayesinde açık mutfaklar popülerliğini arttırmış durumda. Amerika mutfak olarak da bilinen açık mutfak modelleri bilindiği üzere oturma odasına eklemlenerek dizayn edilmiş mutfak dekorasyonundan oluşur. Böylece daracık ve tıkış tıkış bir mutfak yerine ferah ve geniş bir alanınız oluyor.
Açık mutfak modelleri adı üstüne açık olduğundan ve çoğunlukla salon veya oturma odasına dahil olduğundan ötürü dekorasyonu üzerine biraz titizlenmek gerekiyor. Yani bu mutfak modeline de en az salonunuz kadar özen göstermeniz gerekebilir. Nasıl ki salonlara konuklarımızı ağırladığımız alan olduğu için ihtimam gösterdiğimizden, açık mutfağın dekorasyonu üzerine de kafa yormalıyız.
Açık mutfak modelleri sönük bir oturma odasını göz alıcı hale getirebildiği gibi aksine daha beter duruma da sokabilir. Bu yüzden açık mutfak modelinin stiline karar verirken dekorasyonun bütünü de göz önünde bulundurulmalıdır. Unutmayın ki açık mutfak modeli, salonunuzu tamamlayacak bir alandır. Mutfak dolabından tezgahına dek özenle seçmelisiniz yoksa salon dekorasyonunda sırıtan bir mutfağınız olur. Ancak çok da endişelenmeye gerek yok. Zira her tarz mutfak dolabından her renk tezgaha dek, binbir çeşit seçenek bulunmakta. Şimdi size fikir vermesi açısından birbirinden farklı açık mutfak modellerini sıraladık. Size ilham vermesini umuyoruz.
Bir yalı için tasarlanmış açık mutfak modelinde ortada duran kare şeklindeki ada tezgah dikkat çekici. Yine bir kahverengi ve beyaz ahengini gördüğümüz mutfak modelinde üst dolaplara pek yer verilmeyerek alt dolaplara yoğunlaşılmış. Aydınlatma olarak da tavana gömülü led ışıklar mutfağın modernliğini arttırmış. Hem çok yer kaplamayan hem geniş çekmeceleriyle eşyalarınızı saklayabileceğiniz konforlu ve şık bir mutfak.
Bir kuğu zarifliğindeki mutfak dolapları lake kapaklarıyla göz kamaştırıcı görünüyor. Bu açık mutfak modelinin ilginç özelliği mutfak dolaplarının bitişik olmayarak her birinin ayrı halde bulunması. Parlak dolap kapaklarının zarafetine uygun olarak gri mermer kullanılmış. Zeminde de mermer malzeme tercih edilerek dekorasyon bütünlüğü gözetilmiş. Tavandaki minik lambalar siyah kapaklara yansıyarak şıklığını arttırmış. Ancak spot lambalar ışıklandırmayı sağlasa da tezgah masayı süsleyecek daha büyük bir aydınlatmaya ihtiyaç var. Tasarımcı da bu eksikliği hissetmiş olacak ki iki adet metal görünümlü modern lamba kullanmış. Şık tasarımı sayesinde oturma odanızın zarafetini katlayacak mükemmel bir açık mutfak modeli.
Açık mutfak modellerinde alışık olmadık tasarımlar her zaman abartılı örneklerden çıkmaz. Mesela bu mutfak örneğinde açık mutfak yuvarlak bir forma sahip ve bu şeklini hissettirmek için ışıklandırmasına dek özenilmiş. Spot ışıkların yerleştirildiği ahşam tabaka bir anda mutfak modelinin tüm havasını değiştirmiş. O tabakanın oradan çıkarıldığını hayal edin, çok daha sönük bir açık mutfak olurdu. Açık mutfağın mimari özelliklerine baktığımızda ise dolapların olması gerektiği yerde bir masa görüyoruz. Işbu sebepten duvar dolaplarına az yer verilirken lavabo tezgahının her iki yanına iki adet uzun dolap yerleştirilerek bu eksiklik giderilmiş.
Decor&Design tasarımı açık mutfak modeli ilk bakışta bir hayli şık görünüyor. Aynı zamanda bir köşe mutfak olan modelde beyaz lake dolap kapakları göz alıcı. Mutfak dolaplarının iç kısmı olan duvarda ve tezgahta dumanlı kahverengi mermer kullanılmış. Normalde mutfaklarda çeşit çeşit mermer kullanılır ancak kahverengi mermer alışıldık bir seçim değil. Bu anlamda renk uyumu yerinde görünüyor. Açık mutfağın aydınlatması da ilgi çekici. Tavana yerleştirilmiş oval led aydınlatmayla beraber masa düşünülerek yerleştirilmiş gri uzun lamba şıklığa şıklık katan parçalar.
Rengarenk mutfak dolaplarına da açık mutfak modellerine de alışkınız. Ancak resimdeki örnek, renk kullanımının ne kadar çılgınlaşabileceğine dair başarılı bir tasarım. Boydan boya uzanan siyah dolabın üzerindeki paleti andıran renkler çok estetik. Ayrıca tamamen kapalı ve pürüzsüz olması sebebiyle bir mutfak dolabını hiç andırmıyor. Aynı zamanda masa işlevi gören fıstık yeşili tezgah devasa görünümüyle göz dolduruyor. Lavabo kısmının üzerine inşa edilen dolap da turuncudan seçilerek renk cümbüşüne eşlik ediyor. Böylesi rengarenk mutfak dolaplarına daha fazla renk fazla kaçar diye düşünülerek sandalyeler silikleştirilmiş ki doğru bir tercih.
Bazı mutfaklar şatafattan ve abartıdan uzak durur ama bu özellikleri o mutfağın sönük olduğu anlamına gelmez. Bilhassa çiftlik evleri için şahane bir açık mutfak modeli karşınızda. Tavandan sarkan araç gereçler mutfağın ‘yaşayan’ haline uygun bir dizayn. Mutfak dolapları yerine de bol bol raf kullanılmış. Modern mutfakların her tabak çanağı kapatan saklayan görüntüsü yerine şeffaf ve canlı bir mutfak modeli karşımızdaki zira. Ortada duran tezgahında da ham ahşap görüntüsü doğallığı ve kırsallığı çağrıştırıyor.
Kimi modern mutfaklar da öyle minimal çizgilere sahiptir ki adeta görünmez gibidir. Son derece estetik tasarımlı açık mutfak modeli de bu tarife uygun. Duvarla birleşen adeta yok olan bembeyaz mutfakta siyah bir üst duvar dolabı kullanılarak kontrast sağlanmış. Aynı zamanda ocak işlevi gören tezgahın masa kısmında siyah sandalyelerle şıklık tamamlanmış. Fakat açık mutfak modelinin kaybolup giden stiline uygun olarak sandalyelerle masanın altına gizlenen tarzda seçilmiş.
Açık mutfak modelleri de dahil olmak üzere genel olarak modern mutfak tasarımlarında mermer bolca kullanılır. Ancak lavabonun olduğu kısımlarda daha ziyade. Bu mutfak modelinde ise ortada duran ada tezgahın bir köşesinde ocak bulunduğundan tezgahın tamamı mermerden yapılmış. Bu haliyle de ilgi çekici bir görünüme kavuşmuş açık mutfak. Mermer tezgahın iç kısmında ise ahşap kullanılarak değişiklik yapılmış. Açık mutfak modelinin bir diğer ilginç özelliği ise mutfağın 3 bölümden oluşacak şekilde tasarlanması. Elektronik cihazların yerleştirildiği bölüm ahşam raflarla tasarlanırken dolap kısmında sade beyaz bir ambiyans tercih edilmiş.
Çoğumuzun apartman dairelerinde yaşadığı düşünülünce açık mutfak modellerinin daha az yer kaplayan tasarımlarına da yer verme zamanı geldi. Yine ahşap detaylarla metalik malzeme dikkat çekiyor. Mutfak kısmı büyük oranda koyu griden yapılma. Yalnızca alt dolaplarda kırmızı rengi kullanılarak canlılık katılmış. Masa işlevi gören ahşap tezgah ise olabildiğince az yer kaplayan bir model. Her ne kadar küçük bir tezgah olsa da her iki tarafına sandalye yerleştirme imkanınız mevcut
Modern açık mutfaklarda ahşap malzemesinin sıkça kullanıldığı örnekleri görüyoruz. Ancak durumu biraz daha abartıp tüm mutfağı ahşaptan yapmaya ne dersiniz? Özellikle resimdeki gibi büyük bir alanınız varsa geniş mutfak dolaplarıyla açık mutfak keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Ortadaki devasa masasıyla da modern mutfak modellerinin konforunu hissetmek için başarılı bir tasarım, büyük evlerde yaşayanlar değerlendirmeli.
Açık mutfak modellerinin pek çok tasarımını inceledik ancak evin tüm havasını baştan aşağı değiştiren mutfak modelleri azdır. Resimdeki mutfak tasarımı bu duruma başarılı bir örnek. Oval şekliyle çarpıcı bir görünümü olan açık mutfak, modern tasarımıyla evin dekorasyonuna zenginlik katan modellerden. Zaten ilgi çekici bir görüntüsü olduğu için beyaz rengi yerine uymuş durumda.
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