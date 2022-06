Zigon sehpalara yeniden merhaba deyin

Pratik kullanımları ve az yer kaplamalarıyla ünlü zigon sehpalar son on yıldır evlerimizden ufak ufak ayrılmaya başlamıştı. Bunun tahminimce en büyük nedeni de zigon sehpa modellerinin klasik tarzda ve küçük ayrıntılar dışında hemen hemen hep aynı modellerde olması ve yaptığımız ev dekorasyonlarına artık uyum sağlamaması idi. Eminim zigon sehpa deyince bir çoğumuzun gözüne aynı model geliyor. Cabriole tarzı ayaklara sahip, tablası bir miktar oymalı, evimizin dekoruyla uyumsuz, daha çok anne evlerine yakıştırdığımız, kenarda kullanılacağı günleri bekleyen, iç içe girmiş üçlü bir sehpa modeli.

Oysaki günümüzde tasarımcılar ve mobilya mağazaları her dekorasyon prensibine uygun, her farklı zevke hitap edebilecek, değişik renk ve model seçeneklerine sahip zigon sehpalar üretiyorlar. Tarzınız ne olursa olsun, minimalden endüstriyele, modernden rustiğe birçok model bulmak mümkün. Üstelik, zigon sehpa takımları artık odanın kenarında-köşesinde kullanılacakları günü beklemiyorlar. Bir arada orta sehpa olarak ya da dağıtılmış halde, orta sehpa, yan sehpa ve koltuk sehpası olarak her zaman elimizin altında, işlevlerini yerlerine getiriyorlar.

Bu sayfamızda her biri farklı bir dekorasyon tarzlarına sahip yeni nesil zigon sehpa modellerini derledik. Umarız sizler de beğenilerinize uygun bir model bulur ve evlerinizi zigon sehpalara yeniden açarsınız.