Zigon sehpalara yeniden merhaba deyin

Pratik kullanımları ve az yer kaplamalarıyla ünlü zigon sehpalar son on yıldır evlerimizden ufak ufak ayrılmaya başlamıştı. Bunun tahminimce en büyük nedeni de zigon sehpa modellerinin klasik tarzda ve küçük ayrıntılar dışında hemen hemen hep aynı modellerde olması ve yaptığımız ev dekorasyonlarına artık uyum sağlamaması idi. Eminim zigon sehpa deyince bir çoğumuzun gözüne aynı model geliyor. Cabriole tarzı ayaklara sahip, tablası bir miktar oymalı, evimizin dekoruyla uyumsuz, daha çok
anne evlerine yakıştırdığımız, kenarda kullanılacağı günleri bekleyen, iç içe girmiş üçlü bir sehpa modeli.
Oysaki günümüzde tasarımcılar ve mobilya mağazaları her dekorasyon prensibine uygun, her farklı zevke hitap edebilecek, değişik renk ve model seçeneklerine sahip zigon sehpalar üretiyorlar. Tarzınız ne olursa olsun, minimalden endüstriyele, modernden rustiğe birçok model bulmak mümkün. Üstelik, zigon sehpa takımları artık odanın kenarında-köşesinde kullanılacakları günü beklemiyorlar. Bir arada orta sehpa olarak ya da dağıtılmış halde, orta sehpa, yan sehpa ve koltuk sehpası olarak her zaman elimizin altında, işlevlerini yerlerine getiriyorlar.
Bu sayfamızda her biri farklı bir dekorasyon tarzlarına sahip yeni nesil zigon sehpa modellerini derledik. Umarız sizler de beğenilerinize uygun bir model bulur ve evlerinizi zigon sehpalara yeniden açarsınız.
Renkli dekorasyondan hoşlanıyorsanız, kırmızı ve turuncu renkte lake cilalı bu ikili zigon seti sizin evinize de uygun olabilir. İster evin her köşeli rengarenk, cıvıl cıvıl olsun ister canlı ve parlak renkleri aksesuar ve benzeri detaylarda kullanmayı sevin, sıcak renklere ve parlak bir yüzeye sahip zigon sehpaların evlerinize neşe katacağı kesin.
Alman tasarımcı Freytag Van Treeck imzalı bu ikili zigon sehpa seti sade ve keskin yapısı ile minimalist dekorasyondan hoşlananlar için de, modern, klasik ve etnik detayları evinde bir arada kullanmayı seven eklektik tasarım meraklıları için de şık ve kullanışlı bir model. Siyah-beyaz dörtgen prizmalardan oluşan bu sette sehpalardan biri dikey diğeri ise yatay olarak tasarlanıp imal edilmiş.
Lake cilaya sahip bu ahşap tablalı üçlü zigon setinin ayakları parlak metalden yapılmış. İçeriğinde ahşap gibi sıcak ve yumuşak bir malzeme ile metalin sert ve soğuk duruşunun müthiş kontrastını barındıran bu modern zigon sehpa seti İspanyol mimar ve tasarımcı Alfonso Cort'a ait. Ahşap tablanın bir kısmı da metal bir kutucuktan oluşuyor. Ufak sehpaların da bir kısımlarının içi oyuk, birer tepsi şeklinde tasarlanmış.
Pleksiglas mobilya parçaları son dönemin yükselen değerleri arasında. Fransız tasarımcı Philippe Starck'ın tasarladığı, bir milyon adetin üzerinde satış yapmış ve şimdiden efsaneleşip ikonik bir tasarım haline gelmiş olan sandalye modeli Louis Ghost ile popülarite kazanan transparan mobilyalar, tam da bu nedenden yani şeffaf olmalarından dolayı her eve uyum sağlayabilen bir özelliğe sahip. Aynı zamanda, şeffaf olmalarından dolayı odayı kalabalık göstermiyor oluşlar da büyük avantaj.
Yuvarlak tablalı silindir gövdeli hatlara sahip, tablası incecik tellerden örülmüş olan bu üçlü zigon sehpa seti etnik unsurlar barındırıyor. İspanyol Decorsia firmasına ait bu tasarım Tayland el işçiliğinden esinlenerek tasarlanıp imal edilmiş. Hem eklektik tasarıma sahip evlere hem de etnik tasarıma sahip evlere çok yakışacak olan bu üçlü seti ister bir arada orta sehpa olarak isterse de koltuk ve kanepelerin yanına yan sehpa olatak kullanabilirsiniz.
İstanbullu Daedalus tasarım firmasından müthiş bir örnek ile karşınızdayız. Emre Evrenos ve Nazar Şigaher tarafından 2012 yılında kurulmuş olan firma, çarpıcı tasarımları ile adlarından sıkça bahsettirmeye şimdiden başladı. Mobilyadan aydınlatmaya kadar birçok farklı ürün çeşidine sahip olan Cihangirli firmanın bu zigon sehpaları oturma yüzeyine yanaşabilen asimetrik silüeti sayesinde oldukça işlevsel. Danimarkalı tasarımcı Verner Panton'un ikonik sandalye tasarımı Panton'a göndermeli bir isme sahip olan
Pan Sehpalar iç içe geçebilme özelliğine de sahip.
Ahşabın ham haline olabilecek en yakın şekliyle imal edilen, süssüz, oymasız ya da çok az miktarda oyma içeren, kendi renginde cilalı, dağ evi dekorasyonlarında görmeye alışık olduğumuz rustik mobilya ürünleri bu sefer karşımıza zigon sehpa da içeren bir oturma odası sehpa seti olarak çıkıyor. Tasarım ve imalatı İngiliz Bonsoni firmasına ait olan bu sette üçlü zigon sehpa, orta sehpa, yan sehpa, raflı ve çekmeceli televizyon sehpası ve bir adet de konsol bulunuyor.
Bu seferki zigon sehpa örneğimiz oldukça sıra dışı, adeta ezber bozan bir modele sahip. İki tanesi ufak küp, bir tanesi ile dikdörtgen prizma şeklindeki bu üçlü zigon sehpa seti orta sehpa olarak tasarlanmış. İki küçük küp sehpa, büyük dikdörtgen sehpanın içine giriyor. Gerektiği zamanlarda küçük sehpalar yerlerinden çıkarılıp koltuk ve kanepelere yaklaştırılabiliyor. Sade tasarımında ahşap ve metalin zarafet içinde kullanıldığı bu zigon sehpa seti, modern bir dekorasyona sahip oturma odalarına şık bir hava katmak için ideal bir model.
(Daha çok orta sehpa modeli için Modern orta masa modellerine 10 güzel örnek isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Bordürleri ve ayakları üç farklı renge sahip, yüzeyi ahşap kaplama olan bu üçlü zigon sehpa seti, İskandinav tasarım anlayışına mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen şekillerden oluşan set sanki yetmişli yıllardan fırlayıp gelmiş gibi. İspanyol tasarım firması Muka Design Lab tarafından imal edilen bu üçlü zigon sehpa modelinin adı Balea Collection. Özellikle eklektik dekorasyon prensibi ile evini dekore etmeyi düşünen okuyucularımızı için şahane bir örnek olan bu takım renkli ayaklarıyla ortama neşe katıyor. Tasarımın diğer açılardan fotoğraflarını şu linkten görebilirsiniz.
Ankaralı mobilya firması Mia Mobili tarafından tasarlanıp imal edilen C şeklindeki bu üçlü zigon sehpa seti her zevke hitap edecek değişik renk seçenekleri ve kullanımını büyük ölçüde kolaylaştıracak tekerlekleri ile öne çıkıyor. Sehpa çeşitleri, televizyon üniteleri, çalışma masaları ve çeşitli dolap modelleri ile öne çıkan Mia Mobili tasarlayıp imal ettiği mobilyaların renkleri konusunda da oldukça eli açık. Alışılagelmişin dışında birçok renkte ürünler imal eden firma, aradığı mobilya parçalarını başka yerlerde bulamayanlar için son durak niteliğinde. C sehpaların değişik renk seçeneklerini şu linkten görebilirsiniz.
Üçü bir arada orta sehpa olarak kullanılan bu zigon setinin tablaları eski zamanda masa niyetine kullanılan sinilerden yapılmış. Büyük bol birer tepsi diyebileceğimiz siniler bu tasarımda ustaca kullanılarak şık ve modern birer sehpaya dönüştürülmüş. Yuvarlak tablaların dikdörtgen prizma şeklindeki ayaklarla olan kontrastı mükemmel bir tasarım örneği. Modern ev tasarımına eklektik bir unsur katmak için ideal bir örnek oluşturan bu zigon takımı, dekorasyonu Voltaj Tasarım tarafından yapılmış modern bir oturma odasında orta sehpa olarak başarıyla kullanılmış.