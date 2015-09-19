Ev süsleri için yaratıcı fikirler

İnsanoğlu, ilk çağlardan beri içinde bulunduğu mekanı güzelleştirme çabası içerisindedir. Özellikle ağaç kovuklarından mağaralara terfi eden topluluklarla ve bu mağaraların duvarlarında bulunan hayvan motifleriyle beraber, insanoğlunun dekorasyon tutkusunun çok eski çağlara dayandığı söylenebilir. Bu tutku, ilk çağlarda kendini duvarlara çizilen motiflerle göstermiş, sonrasında ise yavaş yavaş günümüzdeki anlamıyla dekore etme eylemine dönüşmüştür. Öte yandan bulunduğu mekanı daha güzel hale getirme dürtüsü, insanoğlunun barınma ihtiyacından doğsa da günümüzde dekorasyon estetik bir zevk taşıma amacı güder. Bu sebepten ötürü, günümüzdeki anlamıyla dekorasyon, birçok zevke ve kişiye hitap etmektedir. Böylece evinizin hemen her yerini dekore etmek ve güzelleştirmek pekâlâ mümkündür.
Evinizde uygulayacağınız dekorasyon adımları, mekana göre farklılık gösterir. Örnek vermek gerekirse, salonunuzda uygulayacağınız dekorasyon ile banyonuzda uygulayacağınız dekorasyon arasında derin farklar vardır. Bu farklar, bu alanlarda kullandığınız dekorasyon araçlarından kaynaklanır. Bu yüzden evinizi dekore etmeye ve güzelleştirmeye başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç basit nokta vardır. Biz yazımızın bu kısmında özellikle bu konuya değinmeye çalışacağız. Ardından görsel örnekler sayesinde de bu teorik bilgiyi daha anlaşılır hale getirmek için uğraşacağız. Öncelikle, evinizdeki her mekanın kendine has bir dokusu vardır. Bu sebepten ötürü, verandanızda kullandığınız araçları salonunuzda kullanamazsanız. Peki bu dekorasyon araçları nelerdir ? Bu dekorasyon araçlarının başında aksesuarlar gelir. Aksesuarları tablonuzu tamamlayan fırça darbeleri olarak görebilirsiniz. Tablo, onlar olmadan da vardır. Lakin onlarla birlikte tam olarak, tam bir tablo olarak vardır. Bu yüzden aksesuarsız bir dekorasyon neredeyse düşünülemez. Fakat aynı aksesuarları birçok mekanda kullanamazsınız. Tıpkı evinizdeki alanlar gibi, aksesuarların da kendine has bir dokusu vardır. Örneğin camdan yapılmış bir fil heykelciğini salonunuzda gururla sergileyebilecekken, bu heykelcik bahçenizde eğreti duracaktır. Öte yandan aksesuar seçerken en büyük ölçüt sizin zevklerinizdir. İsterseniz ulaşamadığınız ve/veya ulaşmak istediğiniz nesneleri, manzaraları aksesuar olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de mesleğinize, ilgi alanınıza bağlı olarak aksesuar seçimi yapabilirsiniz. Ama ne olursa olsun aksesuarları kendinize göre tercih etmek dekore edeceğiniz alanı daha çok sahiplenmenize ve bu alanda daha çok huzur bulmanıza neden olur.
Duvarlarda kullandığınız renkler ve duvar kağıtları da bir diğer dekorasyon aracıdır. Bu araçlar sayesinde dekore ettiğiniz alana genel bir hava kazandırabilirsiniz. Bu konuda size verebileceğimiz en büyük tavsiye, bu araçları seçerken açık renkler kullanmaya özen gösterin. Duvar renklerinin insan psikolojisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden dekore ettiğiniz alan bağlı olarak açık renkler kullanmaya özen gösterin.
Bir diğer ev süsü ise-insanlar öyle görmese de- mobilyalardır. Mobilya seçiminde çoğunlukla işlevsellik ön planda tutulur. Örneğin seçilen koltuğun rahat ve dayanaklı olması, görsel açıdan şık olmasından daha önemlidir. Fakat mobilyaların evinizin genel havasına çok büyük katkıda bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Bu açıdan mobilyalarınızı seçerken, onlara dekorasyonunuzu tamamlayacak ögeler olarak bakmanız, sizin için daha sağlıklıdır. Öte yandan mobilya bakımından genellikle iki tarz akım söz konusu olsa da, kimi zaman bu iki akımı güzelce kombinlemek de pekala mümkündür. Örnek vermek gerekirse, ahşap klasikseverlerin olmazsa olmazıdır. Öte yandan metal de modern tarz taraftarları tarafından çok sık tercih edilen bir materyaldir. Fakat eğer farklı bir ev süsü amaçlıyorsanız, ahşap ve metali pekala birleştirebilirsiniz. Biz bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, fikir edinmeniz açısından sizleri Homify'ın kategorilerine göz atmaya davet ediyoruz.
Verandalar özellikle ilkbahar ve yaz aylarında aileniz ve dostlarınızla keyifli vakit geçirebilmeniz için biçilmiş kaftandır. Bir yandan bahçenize bu kadar yakın oluşu ve bir yandan da rahat yapıları, verandaları eşsiz kılar. Peki bir veranda nasıl süslenebilir ? Bu sorunun cevabını örnekte çok rahat biçimde görebilirsiniz. Öncelikle verandanın üst kısmında bulunan cam ve metalden yapılmış olan tavan, saydam yapısı sebebiyle doğayla aranıza şeffaf bir duvar örebilir. Diğer yandan renkli koltuklar ve kırlentler oldukça hoş bir görüntüye sebep olmuş.
Evinizi süslerken başvurabileceğiniz bir diğer alternatif de hiç şüphesiz duvar kağıtlarıdır. Eskiden tek renkten oluşan ve aynı motifin tekrar kullanılması ve bir bütün elde edilmesiyle oluşan duvar kağıtları, özellikle dekorasyonun bu derece önem kazanmasının ardından her zevke ve kitleye hitap edecek bir hale geldi. Bu örnekte de oldukça şık bir duvar kağıdı görebilirsiniz. Üstelik örnekte bulunan piyano ve duvar kağıdındaki motif sayesinde, bu salonun bir sanatsevere ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu örneği beğendiyseniz, fikir vermesi açısından, Hannahome Dekorasyon'un Homify profilini inceleyebilirsiniz.
Yatak odaları, pek belli olmasa evinizde en çok vakit geçirdiğiniz alanlardan biridir. Eğer yatak odanızı sadece uyumak için değil aynı zamanda bir yaşam alanı olarak da kullanıyorsanız bu süre daha da artar. Bu sebepten ötürü, yatak odası dekorasyonu da büyük bir önem kazanır. Peki yatak odasına şık görünüm kazandırmak nasıl mümkün olur ? Bu sorunun cevabını örnekte rahatlıkla görebilirsiniz. Yatak odanızda kullanacağınız ev süslerine örnek olarak pastel tonlarına sahip duvar kağıtları verilebilir. Öte yandan sarı ve altın rengin hakim olduğu aksesuar ve mobilyalar da yatak odanız için hoş birer alternatif olabilirler.
Peyzaj denince akla direkt olarak park ve bahçeler gelse de, peyzaj kelime anlamı olarak, doğanın ve doğa unsurlarının insan ve diğer beşeri etkiler sonucunda şekillenmesi demektir. Bu örnekte güzel bir peyzaj çalışmasına tanıklık edebilirsiniz. Ayrıca bir bahçe nasıl süslenebilir sorusunun da cevabını görebilirsiniz. Taş ve çimen ortaklığı sonucu oluşmuş şık yolun çevresinde bulunan mor menekşelerle bahçe tam anlamıyla bir renk cümbüşüne dönüşmüş durumda.
Çalışma odaları, özellikle işten eve geldiğinizde vakit geçirdiğiniz mekanlardır. Öte yandan eğer evden çalışan bir insansanız, zamanınızın neredeyse tamamı bu alanda geçer. Böyle bir durumda çalışma odası dekorasyonu büyük önem kazanır. Çalışma odalarında ev süsü kullanmak pek yaygın olmasa da, bu örnekte göreceğiniz Darth Vader tablosu ortama hoş bir hava katmış durumda.
Eğer artık büyümeye başlayan bir çocuğunuz varsa, çocuk odasını yeniden dekore etmenin zamanı gelmiş demektir. Böyle bir durumda özellikle çocuğunuza söz hakkı tanımak, bu sürecin daha sağlıklı bir biçimde yürümesine yardımcı olur. Fakat yine de çocuk odasında ev süsü kullanmaktan çekinmemelisiniz. Bu örnekte mavi duvar kağıtları oldukça ilgi çekici bir öge. Öte yandan parlak kırmızı renge sahip olan dolap kapakları da hoş bir ayrıntı. Edmimarlık Interior Studio'a ait olan bu tasarımı daha yakından incelemek isterseniz, Homify profilini ziyaret edebilirsiniz.
Evinizin dış hatlarının sahip olduğu özellikler de evinizin genel dekorasyonunu etkileyen özelliklerdendir. Bu örnekte özellikle bahçede bulunan beyaz masa-sandalyeler ve evin sahip olduğu parlak beyaz renk, evin neredeyse tamamına hakim olmuş durumda. Öte yandan, evin simetrik yapısı bir diğer hoş ayrıntı. Beyazlık, simetri ve düzenin bu denli hakim olduğu bir ev olsa olsa bir başak burcunun elinden çıkmış olabilir demek pek da yanlış olmaz.
Kimi zaman bir öge, dekorasyonunuzu baştan aşağı değiştirebilir. Bu öge kimi zaman ilginç bir aksesuar, kimi zaman endemik bir bitki türü, kimi zaman da parlak bir avizedir. Fakat bu örnekte dekorasyonun bütün ilgisini kendinde toplayan öge hiç şüphesiz yatak başında bulunan tablodur. Oldukça hoş bir görüntüye sahip olan bu tablo ve üzerinde motif olarak seçilen balerin figürü, yatak odasının geneline hakim olan beyaz renkle güzel bir uyum oluşturmuş.
Klasik tarz ve modern tarz, iç dekorasyonda en çok tercih edilen iki genel akımdır. İki tarafında da oldukça fazla sayıda fanatiği olduğunu söylemek pek de hata olmaz. Fakat bu örnekte klasik tarzın hakim olduğu bir yemek odası görebilirsiniz. Ahşap yemek masasının sahip olduğu zarif çizgiler, odanın tamamına hakim olan klasik havayı daha güçlendirmiş. Sönmez Mobilya'ya ait olan bu yemek odası, klasik tarzın iç dekorasyona uygulanışının güzel bir örneği.
Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, aksesuarlar dekore edeceğiniz alanları süslemek için en sık başvuracağınız ögelerdir. Doğru aksesuar kullanımı, dekore ettiğiniz alanda bulunan yanlış ve/veya eksikleri gözlerden uzak tutar. Peki aksesuarlar nerelerde kullanılabilir ? Hemen hemen her yerde. Fakat bu örnekteki gibi TV ünitesi üzerinde veya yakınlarında aksesuar kullanmak çok sık yapılan bir tercihtir.