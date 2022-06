Ev süsleri için yaratıcı fikirler

İnsanoğlu, ilk çağlardan beri içinde bulunduğu mekanı güzelleştirme çabası içerisindedir. Özellikle ağaç kovuklarından mağaralara terfi eden topluluklarla ve bu mağaraların duvarlarında bulunan hayvan motifleriyle beraber, insanoğlunun dekorasyon tutkusunun çok eski çağlara dayandığı söylenebilir. Bu tutku, ilk çağlarda kendini duvarlara çizilen motiflerle göstermiş, sonrasında ise yavaş yavaş günümüzdeki anlamıyla dekore etme eylemine dönüşmüştür. Öte yandan bulunduğu mekanı daha güzel hale getirme dürtüsü, insanoğlunun barınma ihtiyacından doğsa da günümüzde dekorasyon estetik bir zevk taşıma amacı güder. Bu sebepten ötürü, günümüzdeki anlamıyla dekorasyon, birçok zevke ve kişiye hitap etmektedir. Böylece evinizin hemen her yerini dekore etmek ve güzelleştirmek pekâlâ mümkündür.

Evinizde uygulayacağınız dekorasyon adımları, mekana göre farklılık gösterir. Örnek vermek gerekirse, salonunuzda uygulayacağınız dekorasyon ile banyonuzda uygulayacağınız dekorasyon arasında derin farklar vardır. Bu farklar, bu alanlarda kullandığınız dekorasyon araçlarından kaynaklanır. Bu yüzden evinizi dekore etmeye ve güzelleştirmeye başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç basit nokta vardır. Biz yazımızın bu kısmında özellikle bu konuya değinmeye çalışacağız. Ardından görsel örnekler sayesinde de bu teorik bilgiyi daha anlaşılır hale getirmek için uğraşacağız. Öncelikle, evinizdeki her mekanın kendine has bir dokusu vardır. Bu sebepten ötürü, verandanızda kullandığınız araçları salonunuzda kullanamazsanız. Peki bu dekorasyon araçları nelerdir ? Bu dekorasyon araçlarının başında aksesuarlar gelir. Aksesuarları tablonuzu tamamlayan fırça darbeleri olarak görebilirsiniz. Tablo, onlar olmadan da vardır. Lakin onlarla birlikte tam olarak, tam bir tablo olarak vardır. Bu yüzden aksesuarsız bir dekorasyon neredeyse düşünülemez. Fakat aynı aksesuarları birçok mekanda kullanamazsınız. Tıpkı evinizdeki alanlar gibi, aksesuarların da kendine has bir dokusu vardır. Örneğin camdan yapılmış bir fil heykelciğini salonunuzda gururla sergileyebilecekken, bu heykelcik bahçenizde eğreti duracaktır. Öte yandan aksesuar seçerken en büyük ölçüt sizin zevklerinizdir. İsterseniz ulaşamadığınız ve/veya ulaşmak istediğiniz nesneleri, manzaraları aksesuar olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de mesleğinize, ilgi alanınıza bağlı olarak aksesuar seçimi yapabilirsiniz. Ama ne olursa olsun aksesuarları kendinize göre tercih etmek dekore edeceğiniz alanı daha çok sahiplenmenize ve bu alanda daha çok huzur bulmanıza neden olur.

Duvarlarda kullandığınız renkler ve duvar kağıtları da bir diğer dekorasyon aracıdır. Bu araçlar sayesinde dekore ettiğiniz alana genel bir hava kazandırabilirsiniz. Bu konuda size verebileceğimiz en büyük tavsiye, bu araçları seçerken açık renkler kullanmaya özen gösterin. Duvar renklerinin insan psikolojisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden dekore ettiğiniz alan bağlı olarak açık renkler kullanmaya özen gösterin.

Bir diğer ev süsü ise-insanlar öyle görmese de- mobilyalardır. Mobilya seçiminde çoğunlukla işlevsellik ön planda tutulur. Örneğin seçilen koltuğun rahat ve dayanaklı olması, görsel açıdan şık olmasından daha önemlidir. Fakat mobilyaların evinizin genel havasına çok büyük katkıda bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Bu açıdan mobilyalarınızı seçerken, onlara dekorasyonunuzu tamamlayacak ögeler olarak bakmanız, sizin için daha sağlıklıdır. Öte yandan mobilya bakımından genellikle iki tarz akım söz konusu olsa da, kimi zaman bu iki akımı güzelce kombinlemek de pekala mümkündür. Örnek vermek gerekirse, ahşap klasikseverlerin olmazsa olmazıdır. Öte yandan metal de modern tarz taraftarları tarafından çok sık tercih edilen bir materyaldir. Fakat eğer farklı bir ev süsü amaçlıyorsanız, ahşap ve metali pekala birleştirebilirsiniz. Biz bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağımız için, fikir edinmeniz açısından sizleri Homify'ın kategorilerine göz atmaya davet ediyoruz.