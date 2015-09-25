Tuğla desenli duvar kağıdı ve paneller

Duvar dekorasyonu ile ilgili homify sayfalarında birçok derleme bulabilirsiniz. Bir çoğunuz da tahmin edebileceğiniz üzere, Türkiye'de duvar dekorasyonu konusundaki ilgisizlikten, duvarların badana yapılıp geçilen ve dekore edilecek bir unsur olarak görülmemesinden bahsediliyor, ve duvarlarımızı evin dekorasyonunun bir parçası haline nasıl getirebileceğimiz konusunda öneriler ve farklı zevklere ve tasarım prensiplerine uygun duvar dekorasyonu ipuçları veriliyor. Bu derlememizde ise son yıllarda Amerika'da ve Avrupa'da popüler bir duvar dekoru olan ve ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan tuğla desenli duvarlara zahmetsiz bir şekilde nasıl ulaşabileceğinizi ve bu duvarlarla ev dekorasyonunu nasıl kombine edebileceğinizi anlatacağız.

Türkiye'de harman tuğla ile inşa edilmiş yapıların sayısı oldukça az ve ancak bazı eski köy evlerinde görülmekteler. Oysaki bu trendin çıkış noktası duvarları sıvasız-boyasız, yani çıplak bırakarak duvarın ana malzemesini ortaya çıkarmak ve bu çıplak duvarları bir endüstriyel tasarım unsuru olarak kullanmak şeklinde. Ancak zamanda bu ilk ortaya çıkış nedeni geride kalmış ve tuğla duvarlar yalnızca endüstriyel değil, rustik, kolonyal, eklektik, etnik ve modern tasarım prensiplerine uygun olarak dekore edilmiş odalarda da kullanılmaya başlanmıştır. Moda yaygınlaşınca da alt yapısı harman tuğla olmayan binalara da uygulanmak istenmiş, bu nedenle de ince, harman tuğla görünümlü terakota plakalar imal edilmiş. Tuğla görünümlü duvar yapmanın yollarından biri de işte bu şekildedir. Ancak birçok insan bu yöntemi maliyetli ve meşakkatli bulduğundan, birçok firma tuğla görünümlü duvar yaratmak için yeni çözümler aramış, ve elbette bulmuş da: Tuğla duvar desenli duvar kağıdı veya paneller. Kullanılacak odanın dekorasyonuna ve renk skalasına uyumlu olması adına da tıpkı gerçek tuğla desenli duvarların boyanması gibi, bu duvar kağıdı ve panellerin de değişik renkleri mevcut.

Bakalım, Türkiye'den ve dünyadan iç mimarlar ve tasarımcılar tuğla desenli duvar kağıdı ve panelleri ne şekilde kullanmışlar.