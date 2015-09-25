Tuğla desenli duvar kağıdı ve paneller

Duvar dekorasyonu ile ilgili homify sayfalarında birçok derleme bulabilirsiniz. Bir çoğunuz da tahmin edebileceğiniz üzere, Türkiye'de duvar dekorasyonu konusundaki ilgisizlikten, duvarların badana yapılıp geçilen ve dekore edilecek bir unsur olarak görülmemesinden bahsediliyor, ve duvarlarımızı evin dekorasyonunun bir parçası haline nasıl getirebileceğimiz konusunda öneriler ve farklı zevklere ve tasarım prensiplerine uygun duvar dekorasyonu ipuçları veriliyor. Bu derlememizde ise son yıllarda Amerika'da ve Avrupa'da popüler bir duvar dekoru olan ve ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan tuğla desenli duvarlara zahmetsiz bir şekilde nasıl ulaşabileceğinizi ve bu duvarlarla ev dekorasyonunu nasıl kombine edebileceğinizi anlatacağız.
Türkiye'de harman tuğla ile inşa edilmiş yapıların sayısı oldukça az ve ancak bazı eski köy evlerinde görülmekteler. Oysaki bu trendin çıkış noktası duvarları sıvasız-boyasız, yani çıplak bırakarak duvarın ana malzemesini ortaya çıkarmak ve bu çıplak duvarları bir endüstriyel tasarım unsuru olarak kullanmak şeklinde. Ancak zamanda bu ilk ortaya çıkış nedeni geride kalmış ve tuğla duvarlar yalnızca endüstriyel değil, rustik, kolonyal, eklektik, etnik ve modern tasarım prensiplerine uygun olarak dekore edilmiş odalarda da kullanılmaya başlanmıştır. Moda yaygınlaşınca da alt yapısı harman tuğla olmayan binalara da uygulanmak istenmiş, bu nedenle de ince, harman tuğla görünümlü terakota plakalar imal edilmiş. Tuğla görünümlü duvar yapmanın yollarından biri de işte bu şekildedir. Ancak birçok insan bu yöntemi maliyetli ve meşakkatli bulduğundan, birçok firma tuğla görünümlü duvar yaratmak için yeni çözümler aramış, ve elbette bulmuş da: Tuğla duvar desenli duvar kağıdı veya paneller. Kullanılacak odanın dekorasyonuna ve renk skalasına uyumlu olması adına da tıpkı gerçek tuğla desenli duvarların boyanması gibi, bu duvar kağıdı ve panellerin de değişik renkleri mevcut.
Bakalım, Türkiye'den ve dünyadan iç mimarlar ve tasarımcılar tuğla desenli duvar kağıdı ve panelleri ne şekilde kullanmışlar.
İskenderun firması Çağrı Aytaş İç Mimarlık, eklektik tarzda dekore ettiği bu oturma odasında açık renkli Chesterfield kanepeler, koyu renkli iki adet ikili koltuk, açık renk halı, açık renk duvarlar ve beyaza boyanmış harman tuğla görünümlü duvar kağıdı kullanmış. Taze ve ferah bir havası olan oturma odasında renk detayları ise duvara asılan büyük boylu ve canlı renklere sahip çerçeveli posterler ile sağlanmış.
Bu fotoğraftaki örnekte yine bir eklektik tasarım örneği ile karşınızdayız. Üçgen şeklindeki, çatıyla bir tavan rustik mimaride sıkça gördüğümüz bir unsur. Duvarlar beyaza boyanmış tuğla desenli paneller ile kaplanmış. Etnik bir kilimin kullanıldığı oturma odasında mobilyalar komple modern tasarımlardan oluşuyor. Yemek masasının etrafında ikonik sandalye tasarımı Panton'ları görmek mümkün.
Bej ve ahşap rengi tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bu yatak odasında, yatak başının olduğu duvar açık renkli tuğla desenli duvar kağıdı ile kaplanmış. Odanın diğer duvarları bej renginde normal badana ile boyalı, yalnızca bir duvar tuğla desenli duvar kağıdı ile kaplanmış, böylece duvarların bir örnek ve boğucu olması engellenmiş. Zaten dikkat ederseniz, tuğla görünümlü duvar, ister orijinal tuğla olsun ister plaka, isterse de duvar kağıdı ya da panel, genelde yalnızca bir ya da bazen iki duvarda kullanılıyor, dört duvar birden tuğla görünümlü yapılmıyor. Böylece hem tuğla desenli duvar ön plana çıkarılmış oluyor hem de mekanın dört bir duvarında aynı desen olması nedeniyle mekanın basık ve boğucu olması engelleniyor.
Genç odalarına modern ve eğlenceli bir hava katmak için de kullanılabilecek olan tuğla desenli duvar kağıtları bu örnekte iki farklı duvarda iki renk halinde kullanılmış. Yatak başlarının olduğu duvara beyaza boyanmış gibi görünen tuğla desen, karşı tarafa ise orijinal renginde ve iki parça halinde tuğla desen kullanılmış. Orijinal rengin boğucu olmaması adına arada beyaz zeminli posterlerin olduğu kısımlar bırakılmış.
Mahir Mobilya'nın ürünlerinin teşhirinde kullandığı bu beyaza boyalı tuğla duvar görünümlü duvar kağıdının beyaz boyaları sanki yer yer dökülmüş gibi tasarlanmış. Bu sayede de duvar kağıdı oldukça gerçekçi bir görünüme kavuşmuş. Üç renkli muhteşem bir Chesterfield koltuk çalışması ve sarı lake cilalı sehpalara fon oluşturan tuğla duvar desenli duvar kağıdının kaplandığı duvara siyah-beyaz çerçevesiz resimler asılmış ve ortaya şahane bir oda dekorasyonu çıkmış.
Dicle Hokenek Architecture tarafından dekore edilen bu evin mutfağında bir duvar komple tuğla görünümlü duvar paneli ile kaplanmış. Gerçekçi dokusu ile orijinal tuğla duvardan ayırmanın neredeyse imkansız olduğu tuğla desenli paneller evin her odası her mekanı için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. Fotoğraftaki örnekte country (kırsal) tarzı mutfakla kullanılmış olan tuğla görünümlü duvar panelleri ıslak zeminler için de ideal, zira su geçirmeyen ve sudan etkilenmeyen bir yapıya sahipler. Yağmur gören dış mekanlarda bile gönül rahatlığı ile kullanılabiliyorlar.
Sıra dışı bir ofis dekorasyonu için de tuğla duvar desenli duvar kağıdı kullanılabilir. Daha çok reklam ve tasarım şirketlerinin ofislerinde, yani kreatif çalışmalar yapan iş yerlerinde gördüğümüz endüstriyel dekorasyonu ofis ya da çalışma odalarımız için de uygulayabiliriz. Fotoğraftaki örnekte bir buçuk duvarı tuğla desenli duvar kağıdı ile kaplamışlar. Duvarlardan biri ahşap paneller ile kaplanmış. Aynı ahşap paneller tavanda da devam ettirilmiş. Havalandırma borusu tamamen dışarıda kalacak şekilde yerleştirilmiş, ki bu da endüstriyel tasarıda sıkça gördüğümüz bir detay.
Kaba inşaatı bitmiş tüm yüzeylere rahatlıkla uygulanabilen, boya ve izolasyon gibi maliyetleri ortadan kaldıran duvar panelleri iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor, zira yağmur, güneş, soğuk, sıcak gibi dış etkenlerden etkilenmiyor. Dokunulduğunda gerçek tuğla hissi veren bu paneller gerçek tuğla plakalara göre çok daha hafif. Esnek yapısı sayesinde tonoz, kemer gibi alanlara uygulanabilen paneller ile şömine ve sütunlar dahi kaplanabiliyor. Vidalama yöntemi sayesinde, özellikle dekorasyon değişikliği gerektiren işletmeler için uygulaması son derece pratik ve zahmetsiz. Rahatlıkla kesilebilen ve delinebilen yüzey üzerine tablo gibi dekoratif materyaller de asılabiliyor. Bu tür paneller vitrin, stant, fuar gibi yerlerin dekor tasarımlarında portatif olarak da uygulanabilir ve montaj yapılan yere vida delikleri dışında herhangi bir zarar vermez. Çimento, alçı, kum gibi inşaat kirliliklerini ortadan kaldıran paneller kolay demonte özelliği sayesinde, söküldükten sonra yeniden boyutlandırılarak farklı bir alana uygulanabilir. Uygulamayı yapmak aynı badana gibi yapı ve inşaat izni gerektirmiyor.
Nuevo Tasarım tarafından dekore edilmiş vintage İskandinav tarzı bir evin mutfağında da tuğla görünümlü duvar panelleri görüyoruz. Açık raf sisteminin kullanıldığı mutfağın arka duvarı komple beyaza boyalı tuğla görünümlü, ıslak zeminlere uygun paneller ile kaplanmış. Siyah ve beyaz renklerinin ustalıkla kullanıldığı bu mutfak Ankara'da bir eve ait.
(Mutfak duvar dekorasyonu ile ilgili Mutfakların karakterini belirleyen duvar dekorasyonları derlememize de göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Europanel tarafından ithal edilen ve bir kafenin duvarlarında kullanılan tuğla duvar görünümlü bu paneller ile harika bir endüstriyel dizayn yakalanmış. Tarza uygun aydınlatmalar ve demir boruya bağlı sırt minderleri ile harika bir şekilde kombine edilen tuğla görünümlü duvarlar panellerinin birçok renk seçeneği mevcut.