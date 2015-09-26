En güzel ithal duvar kağıtları

Son dönemlerde tekrar hayatımıza girmeye başlayan ve duvarları dekore etmenin en popüler yöntemlerinden bir olan duvar kağıtları artık binlerce farklı desen ve renkte, her zevke ve dekorasyon prensibine uygun şekillerde tasarlanıp imal ediliyor. Eskiden duvar kağıtları odanın dört duvarına birden kaplanır hatta çoğu kez evin tüm odalarının duvarlarına uysun uymasın kaplanır ve mekanın tek düze olmasına neden olurdu. Seçenekler de şimdiki kadar fazla değildi. Oysa günümüzde duvar kağıtların desen ve hatta malzemeleri çeşitlendi ve duvar kağıtları odanın mobilyalarına ve genel tarzına uygun bir şekilde ve yalnızca bir duvarına kaplanarak
unique bir tasarım unsuru haline geldi. Muhteşem duvar kağıtları üreten yerli firmalar da elbette mevcut ve homify sayfalarından bu firmalara ulaşmak mümkün ancak bu derlememizde sizlere ithal duvar kağıtlarından örnekler ve bu duvar kağıdı örneklerinin odalardaki mobilyalar ve dekoratif objelerle ne şekilde kombine edilip kullanıldığını göstereceğiz.
Çiçekli duvar kağıdı dendiğinde aklımıza hep kartpostal görünümlü rengarenk desenler gelir ve böyle bir desenin evimizin dekoru ile bağdaşmayabileceğini düşünebiliriz. Ancak hiç de öyle olmak zorunda değil. 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları ve Parke firması tarafından ithal edilen bu duvar kağıdı çiçekli olmasına çiçekli ancak yalnızca iki rengin kullanılması ile (ki o iki renk de siyah ve beyaz) son derece modern ve şık bir görünüme sahip. Siyah beyaz ikilisi dekorasyon dünyasının değişmez, kullanırken hata yapmanın pek mümkün olmadığı, mükemmel kontrast sahibi renk unsurlarının başında geliyor.
Kullanıldıkları mekana dinginlik veren, bambu ağaç dalları ya da kiraz çiçeği tomurcukları gibi uzak doğu kökenli desenler de modern mobilya parçaları ile harika bir uyum sağlıyor. Uzak doğu felsefelerinin önemli ögelerinden biri olan sadelik bu modern mobilyalar ve zarif bitki desenlerine sahip duvar kağıtları ile anlam buluyor. Yatak odası uygulaması için tercih edilen bu örnekteki duvar kağıdı, dinlemek için vakit geçirdiğimiz bu oda için, işte bu nedenle ideal.
İthal duvar kağıdı dendiğinde akla gelen ilk desenlerden biri İtalyan ressam Fornasetti'nin çizdiği, soprano Lina Cavalieri portrelerinden oluşan bu fotoğraftaki örnektir. Bu ikonik duvar kağıdı kullanıldığı mekana karakter katar, mekanın öznesi haline gelir. Fotoğraftaki Aykuthall tasarımı bu muhteşem yemek odasında da görüldüğü üzere, bu duvar kağıdı ile tek bir duvarı dahi tamamen kaplamak yerine, duvarın belirli bir bölgesini kaplamak yaygın kullanılan bir çalışma biçimi.
Bu yıl kendini ufak ufak göstermeye başlayan, önümüzdeki yıllarda ise bolca göreceğimize emin olduğum trendlerden biri de koyu renk skalasına sahip yatak odaları. Kaliteli bir uyku çekmek için ihtiyaç duyulan karanlığın vurgulandığı, bu nedenle koyu renkli mobilyaların ve dekoratif eşyaların kullanıldığı yatak odalarında ortamı hem bunaltıcı hale getirmemek hem de koyu renklerin bilinçli bir şekilde uygulandığını vurgulamak için birkaç parça açık renk tonlarına sahip unsur kullanılıyor. Bu yatak odası örneğinde halıda, duvar kağıdında ve başucu abajurlarıyla tek bir minderde gördüğümüz üzere. Bej ve gri tonlarının muhteşem bir uyumla kullanıldığı bu yatak odasında palmiye yaprağı desenine sahip bir duvar kağıdı yalnızca yatak baş kısmına gelecek şekilde kaplanmış.
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları firmasının ithal ettiği onlarca duvar kağıdı modellerinden bazıları da çocuk ve bebek odaları için. Sevimli çizgi film karakterleri ya da şirin figürlerden oluşan bu duvar kağıtları paster renklerden canlı renklere kadar geniş bir skala içerisinde.
(Çocuk odaları için daha çok duvar kağıdı çeşidi görmek isterseniz, Çocuk odaları için ideal duvar kağıdı örnekleri sayfamızı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.)
Yine bir Fornasetti tasarımı ile birlikteyiz. İtalyan ressam Fornasetti'nin gravür baskı tekniğiyle yaptığı bu bulut çalışması da duvar kağıdı desenleri arasında yer alıyor. Farklı renk tonlarına sahip bu duvar kağıdının gazete gri – beyaz versiyonu fotoğraftaki örnekte başarıyla kullanılmış. Bu duvar kağıdının durağan bir desene sahip olması nedeniyle önüne raf, tablo vs gbi duvar dekorasyonu çeşitleri ile desenin yapısını bozmadan kullanmak mümkün.
Adı üzerinde duvar kağıdı ama elbette duvar kağıtları ile mobilyalarımızı da kaplayabiliriz. Uygun modele sahip, çok oymalı ya da girintili çıkıntılı olmayan, düz mobilya parçalarını hoşumuza giden duvar kağıtlarıyla kaplayarak onlara yepyeni ve sıra dışı bir hava kazandırmak mümkün. Bu fotoğraftaki parça, yine Fornasetti'ye ait bir çalışma. Aynı desenin normal duvar kaplamalarını da görebilirsiniz. Bizler mobilya kaplamayı düşünüyorsak, kaplama işini kendinden yapışkanlı kağıtlar ile yapmalıyız ki hem daha pratik olsun hem de daha iyi yapışsın.
Lot Duvar Kağıdı ve Kumaş tarafından Türkiye'ye getirilen ünlü Fransız duvar kağıdı firması Elitis'in bir çalışması olan fotoğraftaki örnek etnik tasarımlar için harika bir örnek. Eldorado isimli koleksiyon, rafya ve ağaç kabuğu gibi bitkisel dokulardan ilham alınarak tasarlanan Eldorado duvar kağıtları vinilden üretilmiş ve kağıtlara natürel renkler ile patina görünümü verilmiş. Üç farklı dokuda toplam kırk üç farklı renk seçeneği olan koleksiyon on metrekarelik rulolar halinde satışa sunulmakta. Doğal dokusu ve renkleri ile banyo ve mutfak gibi ıslak hacimler dahil, klasikten moderne her türlü mekanda farklılık yaratabilirsiniz.
HannaHome Dekorasyon tarafından ithal edilen, İtalyan Sirpi duvar kağıtlarının bu koleksiyonu Finlerin ünlü markası Marimekko imzasını taşıyor. 1951 yılından beri giyimden ev tekstiline uzanan ürünleriyle dünyaca tanınan Fin markası Marimekko, fütüristik desenlere yer verdiği modern duvar kağıdı koleksiyonu “Marimekko Essential” ile geleceğin tasarımlarını günümüz yaşam alanlarına taşıyor.
İtalyan Sirpi duvar kağıdı firması için Fin Marimekko tarafından yapılmış tasarımlardan bir başka örnek ile karşınızdayız. Malum İsveç firması tarafından sıklıkla kopya edilen Marimekko desenleri hem kumaşlarda hem de diğer birçok dekoratif ürünlerde ortaya çıkıyor. Sirpi ise bu ünlü çizimleri duvar kağıtlarına taşımız. Tğrkiye temsilcisi HannaHome Dekorasyon vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bu muhteşem çizmlere sahip duvar kağıtlarınin her biri sanat eseri güzelliğinde.