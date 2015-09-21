Odanın karakterini belirleyen dekor: Çarpıcı duvar kağıdı modelleri

Duvar kağıtları dendi mi aklımıza gelen, küçük ve sürekli desenlerin yer aldığı, odanın dört duvarının birden kaplandığı, hatta çoğu kez uysun uymasın, evin tüm odalarının tüm duvarlarının kaplandığı, özelliksiz, badana yerine kullanılan modeller artık geride kaldı. İthal ve yerli birçok firma her zevke ve tasarım tarzına uygun, değişik desenlere ve renklere sahip, birbirinden çarpıcı modellerde duvar kağıtları üretiyorlar. Kağıttan vinile birçok farklı malzemeden üretilen duvar kağıtları, evlerin dekorasyonda karakter belirleyen bir unsur haline geldi. Cesur renk seçimleri, büyütülmüş muhteşem fotoğraflar, değişik efektler, el boyaması gibi görünen modeller ve daha birçok enteresan tasarım bulmak mümkün. Tarzınız ister minimalist ister eklektik olsun, ister etnik ister kolonyal olsun, ya da romantik, kırsal, urban, pop art vs. mutlaka sizin zevkinize de hitap edecek, mobilyalarınız ile uyum sağlayacak, evin karakterini belirleyen bir duvar kağıdı modeli bulabilirsiniz.
homify sayfalarında ithal ve yerli birçok duvar kağıdı firması ile duvar kağıtlarının odalarda nasıl kullanıldığını gösteren derlemeler bulmak da mümkün. Bu derlememizde cesur desenlere sahip, odanın en dikkat çekici unsuru olmuş, adeta
ben buradayım diye bağıran duvar kağıdı modellerinden birkaç örnek inceledik. Umarız sizler de önerilerimizden yararlanabilir, kendi evlerinize adapte edebileceğiniz ipuçları yakalarsınız.
Bursalı firma Artmodel tarafından üretilen Şehirler Serisi duvar kağıtları ile Boğaziçi Köprüsünü, Ortaköy Camisini ya da başka ülkelerin başka şehirlerinden o şehrin ikonik bir simgesi haline gelmiş yapılarının fotoğraflarını evlerinizi odalarına taşıyabilirsiniz. Artmodel firmasının başka bir hizmeti ise, sizin çektiğiniz ya da seçtiğiniz yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan da duvar kağıdı üretebilmesi. Duvar kağıdında yapılabilecek sınırsız olanakları kişiye ve mekana özel olarak hazırlayabilen Artmodel duvar kağıtları ile odanızın bir duvarını istediğiniz fotoğraf ile tamamen kaplamak mümkün.
Alessandro Corina Interior Designer'ın bu tasarımda kullandığı duvar kağıdı etnik mobilyaları ile tamamen uyum içerisinde. Değişik desen ve renklere sahip yer minderlerinden oluşturulan bu köşe oturma takımının arkasındaki duvarı komple kaplayan mavi ağırlıklı desene sahip bu muhteşem duvar kağıdının ortasında ise
Keep Young (Genç Kalın) mesajı verilmiş. Doğu felsefelerine yatkın okuyucularımızın zevklerine hitap edecek bu sıra dışı dekorasyon etnik dizayn için mükemmel bir örnek.
Bebeklere ve annelere huzurlu bir ortam sağlamak için gökyüzünün huzur ve dinginlik veren görntsünden faydalanan bu duvar kağıdı bebek odaları için ideal bir örnek. Mavinin insanda yarattığı huzur hissi bilinen bir gerçek. Bulut resimleri ile perçinlenen gök mavisi rengindeki duvar kağıdı Hilal Tasarım Mobilya firması tarafından tasarlanıp imal edilen country tarzı beyaz bebek odasına çok yakışmış.
(Çocuk odaları için daha fazla duvar kağıdı çeşidi görmek için, Çocuk odaları için ideal duvar kağıdı örnekleri sayfamızı da ziyaret etmenizi öneririz.)
Çevirimiçi dekorasyon mağazası Suave tarafından piyasaya sürülen Monopop koleksiyonuna ait bu duvar kağıdı yetmişli yılların rengarenk geometrik desenlerinden ilham alınarak tasarlanmış gibi duruyor. Ev dekorasyonunda retro tarzı sevenler ve evine dönemin modern ve pop-art karakterini vermek isteyenler için mükemmel bir seçim oluşturabilecek bu duvar kağıdı dört rulo halinde satılıyor ve her bir rulo elli santimetre genişliğinde, iki yüz seksen santimetre uzunluğunda. Beyaz modern mobilyalar eşliğinde kullanılan bu duvar kağıdı, kullanıldığı odada yıldız olmaya aday.
Londralı Wallpapered firmasının bir ürünü olan şehir planı şeklindeki bu duvar kağıdı özel olarak bir müşteri için yapılmış. Üstünde Roma şehir planı bulunan bu tür sıra dışı duvar kağıtlarını bizler de özel yapım çalışan Türk firmalarından kolaylıkla yaptırabiliriz. Wallpapered firması dünya haritalarını, şehir haritalarını, şehir planlarını duvar kağıdı haline getiren bir firma, ve bu konuda uzmanlaşmışlar. Birçok farklı renkte harita şeklinde duvar kağıdı yapan bu firmanın işleri dünyayı gezmeye meraklı okuyucularımız için şahane bir örnek olduğu gibi, çocuk odaları ve ofisler için de şık ve eğitici olabilir.
Çarpıcı duvar kağıtlarından bahsetmişken kendinden yapışkanlı vinil duvar çıkartmalarında bahsetmemek olmaz. Gün geçtikçe popülerleşen ve birçok farklı renk ve desene sahip olan vinil duvar resimleri, odalarınıza karakter katmak için şık ve pratik bir çözüm. Çiçek resimlerinden hayvan figürlerine, haritalardan dekoratif ya da tribal çizimlere kadar binlerce farklı modeli bulunan kendinden yapışkanlı vinil desenleri uygulamak çok kolay. Üstelik çıkartıldıkları zaman da iz bırakmıyorlar. Fotoğrafta muhteşem bir vinil çıkartma uygulaması görüyoruz. Dünya haritasını ülkelerin kendi şeklinde isimlerini yazarak tasarlanmış bu muhteşem çıkartma, odaya gri duvar üzerine yapıştırılmış.
Fotoğrafta Lot Duvar kağıdı ve Kumaş tarafından ithal edilen bir duvar kağıdı modeli görülüyor. Bakır plakaymış izlenimi veren bu duvar kağıdı Fransızların ünlü duvar kağıdı markası Elitis'in son koleksiyonlarından biri olan Eldorado grubuna ait. Rafya ve ağaç kabuğu gibi bitkisel dokulardan ilham alınarak tasarlanan vinil duvar kağıtlarında natürel renkler ile patina görünümü verilmiş. Lot firması, üç farklı dokuda toplam kırk üç farklı renk seçeneği olan koleksiyonu on metrekarelik rulolar halinde satışa sunmuş. Doğal dokusu ve renkleri ile banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerde dahi kullanılabilen vinil duvar kağıtları ile klasikten moderne, etnikten eklektiğe her türlü mekanda farklılık yaratabilirsiniz.
Londralı dekorasyon tasarımcısı Matteo Bianchi tarafından dizayn edilen bu evin antresinde mükemmel bir mavi tonu üzerinde çiçeklerin resmedildiği şahane bir duvar kağıdı kullanılmış. Eve hoş geldiniz diyen, evin sakinlerini ve misafirlerini karşılayan ilk mekan olan giriş holü, yani antreler evin diğer odaları kadar şık olmayı hak ediyor. Eve girenlerin ilk izlenimlerinin oluştuğu antrelerimiz için böyle çarpıcı bir duvar kağıdı düşünebiliriz. Alt tarafları boş, üst taraflarından aşağıya doğru azalarak çiçek ve yaprak motiflerinin işlendiği bu duvar kağıdı kendi başına adeta sanat ederi güzelliğinde.
Koyu renklerin, özellikle de siyahın mekanlara verdiği elegant havayı bilmeyen yoktur. Öte yandan dekorasyonda kullanması en zor renklerden biri de siyahtır. Özellikle mobilya, halı, perde, duvar gibi büyük parça eşyalarda siyah rengini zarafet içinde kullanmak ustalık gerektirir. Ve ustaca kullanılan siyah, mekana elit bir hava kazandırır. Siyah zemin üzerine beyaz simetrik desenlerin kullanıldığı bu mekan gibi… Country tarza sahip bir dresuar ve üzerindeki kemik ve kurutulmuş doğal bitkilerden oluşturulmuş bu dekorasyonun arka duvarında kullanılan bu duvar kağıdı, ünlü İngiliz duvar kağıdı firması Cole & Son'a ait ve tasarımın adı Piccadilly.
Ünlü çizgi roman yayın evi Marvel'in süper kahraman karakterleri desenli bu duvar kağıdı çizgi roman severler için mükemmel bir örnek. Spiderman'den Captain America'ya kadar birçok süper kahramanı barındıran bir çizgi romandan yapılmış bu duvar kağıdı pop art sevenlerin de kaçırmak istemeyeceği bir çalışma. Orijina Marvel lisanslı bu duvar kağıtlarından Türkiye'de bulmak da mümkün.