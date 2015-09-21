Odanın karakterini belirleyen dekor: Çarpıcı duvar kağıdı modelleri

Duvar kağıtları dendi mi aklımıza gelen, küçük ve sürekli desenlerin yer aldığı, odanın dört duvarının birden kaplandığı, hatta çoğu kez uysun uymasın, evin tüm odalarının tüm duvarlarının kaplandığı, özelliksiz, badana yerine kullanılan modeller artık geride kaldı. İthal ve yerli birçok firma her zevke ve tasarım tarzına uygun, değişik desenlere ve renklere sahip, birbirinden çarpıcı modellerde duvar kağıtları üretiyorlar. Kağıttan vinile birçok farklı malzemeden üretilen duvar kağıtları, evlerin dekorasyonda karakter belirleyen bir unsur haline geldi. Cesur renk seçimleri, büyütülmüş muhteşem fotoğraflar, değişik efektler, el boyaması gibi görünen modeller ve daha birçok enteresan tasarım bulmak mümkün. Tarzınız ister minimalist ister eklektik olsun, ister etnik ister kolonyal olsun, ya da romantik, kırsal, urban, pop art vs. mutlaka sizin zevkinize de hitap edecek, mobilyalarınız ile uyum sağlayacak, evin karakterini belirleyen bir duvar kağıdı modeli bulabilirsiniz.

homify sayfalarında ithal ve yerli birçok duvar kağıdı firması ile duvar kağıtlarının odalarda nasıl kullanıldığını gösteren derlemeler bulmak da mümkün. Bu derlememizde cesur desenlere sahip, odanın en dikkat çekici unsuru olmuş, adeta ben buradayım diye bağıran duvar kağıdı modellerinden birkaç örnek inceledik. Umarız sizler de önerilerimizden yararlanabilir, kendi evlerinize adapte edebileceğiniz ipuçları yakalarsınız.