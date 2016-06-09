Mutfakta avize olur mu?

Klasik ve gösterişli stillerin en önemli unsurlarından biri olan avize tipi aydınlatma ürünleri genellikle oturma odası, salon ve antre gibi alanlarda tercih ediliyor. Peki stilinizi ya da dekorasyon temanızı tamamlamak için mutfaklarınızda da avize kullanmayı düşünür müsünüz? Neden olmasın? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şık avizeli mutfak dekorasyonları derledik. Mutfak dekorasyonunuza başlamadan önce bu önerileri aklınızın bir köşesine yazın.

Modern avize modellerine geçmeden önce avizeler hakkında kısa bir bilgilendirme yapabiliriz. Avize kelime olarak farsça kökenlidir ve “asılan şey” anlamına gelir. Aydınlatmanın mum ve kandillerle sağlandığı dönemlerde, daha geniş ve yüksek tavanlı mekanları tek bir merkezden aydınlatabilmek amacıyla geliştirilmiş asma kandillik veya asma mumluklara avize denmiştir. Avizeler doğu ve batı kültürlerince farklı bir gelişim gösteriyor. Aydınlatma için kandil kullanan doğu kültüründe avizeler, devasa kandillikler olarak geliştirilirken, mum kullanan batı kültürlerinde birleşik mumluklar şeklinde yayılmıştır. Tavana asılarak geniş ve gölgesiz bir aydınlatma sağlayan avizelerin büyüklükleri, asıldığı mekanın genişliğine göre belirlenir. Başlarda tek bir çember etrafına dizilmiş kandiller veya mumlar şeklinde bulunan avizeler, zamanla çok katlı ve farklı parçalar ihtiva edecek şekilde zenginleştirilmiştir. Doğuda, Osmanlı saraylarında, camilerde ve kubbeli yapılarda kullanılan asma kandillikler, batıda, kiliseleri, müze ve sarayları süsleyen asma mumluklar, elektriğin kullanılmaya başlamasıyla yerlerini ışıklı avizelere bırakmışlar ancak mum ve kandil biçimi bir klasik olarak kalmıştır. Halen üretilen avizelerde, mum veya mum alevi şekilde lambalar kullanılıyor. Önceleri tunç, pirinç, gümüş, altın gibi madenlerle veya ahşapla yapılan avize iskeletleri ise modern çağlarda daha parlak görünümlü metal alaşımlardan üretiliyor.

Mutfak dekorasyonunuzun aydınlatma dışındaki detayları için de önerilerine ihtiyacınız varsa “Eğlenceli mutfaklar için renkli tasarımlar” başlıklı yazımız size cıvıl cıvıl mutfakların sırlarını verecek.