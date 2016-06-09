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Mutfakta avize olur mu?

Homify Homify
Elegance, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan Klasik Mutfak
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Klasik ve gösterişli stillerin en önemli unsurlarından biri olan avize tipi aydınlatma ürünleri genellikle oturma odası, salon ve antre gibi alanlarda tercih ediliyor. Peki stilinizi ya da dekorasyon temanızı tamamlamak için mutfaklarınızda da avize kullanmayı düşünür müsünüz? Neden olmasın? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şık avizeli mutfak dekorasyonları derledik. Mutfak dekorasyonunuza başlamadan önce bu önerileri aklınızın bir köşesine yazın.

Modern avize modellerine geçmeden önce avizeler hakkında kısa bir bilgilendirme yapabiliriz. Avize kelime olarak farsça kökenlidir ve “asılan şey” anlamına gelir. Aydınlatmanın mum ve kandillerle sağlandığı dönemlerde, daha geniş ve yüksek tavanlı mekanları tek bir merkezden aydınlatabilmek amacıyla geliştirilmiş asma kandillik veya asma mumluklara avize denmiştir. Avizeler doğu ve batı kültürlerince farklı bir gelişim gösteriyor. Aydınlatma için kandil kullanan doğu kültüründe avizeler, devasa kandillikler olarak geliştirilirken, mum kullanan batı kültürlerinde birleşik mumluklar şeklinde yayılmıştır. Tavana asılarak geniş ve gölgesiz bir aydınlatma sağlayan avizelerin büyüklükleri, asıldığı mekanın genişliğine göre belirlenir. Başlarda tek bir çember etrafına dizilmiş kandiller veya mumlar şeklinde bulunan avizeler, zamanla çok katlı ve farklı parçalar ihtiva edecek şekilde zenginleştirilmiştir. Doğuda, Osmanlı saraylarında, camilerde ve kubbeli yapılarda kullanılan asma kandillikler, batıda, kiliseleri, müze ve sarayları süsleyen asma mumluklar, elektriğin kullanılmaya başlamasıyla yerlerini ışıklı avizelere bırakmışlar ancak mum ve kandil biçimi bir klasik olarak kalmıştır. Halen üretilen avizelerde, mum veya mum alevi şekilde lambalar kullanılıyor. Önceleri tunç, pirinç, gümüş, altın gibi madenlerle veya ahşapla yapılan avize iskeletleri ise modern çağlarda daha parlak görünümlü metal alaşımlardan üretiliyor.

Mutfak dekorasyonunuzun aydınlatma dışındaki detayları için de önerilerine ihtiyacınız varsa “Eğlenceli mutfaklar için renkli tasarımlar” başlıklı yazımız size cıvıl cıvıl mutfakların sırlarını verecek.

Modern renklerin klasik biçimle buluşması

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Mutfak
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Klasik stilde önemli bir yeri olan avizeler, genelde kahverengi, altın ve gümüş gibi renklerde karşımıza çıkıyor. Rustik stilde tasarlanmış bu mutfak dekorasyonunda ise klasik biçimine rağmen beyaz rengi ile farklı ve modern bir çizgi yakalayan avizeler görüyoruz. Dekorasyonun havasına son derece uygun olan bu avizeler rustik ve klasik mutfak dekorasyonları için ideal. Deça Mimarlık imzası taşıyan bu mutfak dekorasyonu bütün özellikleri ile övgüyü hak ediyor.

Klasik avizeler

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Mutfak
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MUTFAK

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Her detayında klasik stilin izlerini taşıyan bu görkemli dekorasyonda temaya son derece uygun avizeler seçilmiş. Altın renkli iskeleti üzerinde mum biçimli lambalar taşıyan bu avize Ortaçağ'ın görkemli salonlarının havasını bu mutfağa taşımış.

Taşlı avizeler

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Klasik stilde kullanılan avizelerin en önemli unsuru ise taş ve kristaller oluyor. Mum ya da kandil biçimli lambalarının yanı sıra cam, taş ya da kristal malzemeden üretilen süslü parçaları ile göz alan bu tip avizeler görkemli dekorasyonların vazgeçilmezi.

Modern bir model

Tillingham | A Classic Family Kitchen Davonport Klasik Mutfak Beyaz
Davonport

Tillingham | A Classic Family Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

Dekorasyonunuzda öne çıkan stil klasik tarzdan uzaksa ama yine de avizelerin ihtişamlı görüntülerini kullanmak istiyorsanız bu modern avizeler size göre olabilir. Klasik avize biçiminden çok daha farklı modellerde üretilen bu avizeler taşlı ya da ledli özelliklerde karşımıza çıkabiliyor. Oldukça iyi bir aydınlatma sağlayan bu modern avizeler hemen hemen her stilde kullanılabilir.

Geleneksel çizgiler

Elegance, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan Klasik Mutfak
Designer Kitchen by Morgan

Elegance

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

Bakır, demir ya da tunç gibi koyu renkli madenlerden üretilen bu modeller rustik stiller için ideal olabilir. Farklı formu ve mumlu yapısıyla elegant bir güzelliği olan bu modeli yalnızca mutfak için değil bütün dekorasyonlarınız için değerlendirebilirsiniz.

Gümüş şıklığı

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Klasik Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Parlak kristalleri ve gümüş rengi ile öne çıkan bu modeller daha aydınlık bir görüntü sağlamak için ideal. Tazelik ve ferahlık gibi özelliklerin ön planda olduğu bir dekorasyon yapıyorsanız ve dekorunuza şıklık kazandırmak istiyorsanız bu modelleri seçebilirsiniz.

Beyaz ve ışıltılı

Traditional Kitchen in Huddersfield at Longwood, Twenty 5 Design Twenty 5 Design Klasik Mutfak
Twenty 5 Design

Traditional Kitchen in Huddersfield at Longwood

Twenty 5 Design
Twenty 5 Design
Twenty 5 Design

Işıltısı ile göz kamaştıracak bir dekorasyon için en iyi seçim bu model avizeler olabilir. Gümüş iskelet üzerine bol sayıda kristal taş eklenerek tasarlanan bu avizede sarı ışıklı mum biçimli lambalar kullanılmış. Sarı ışık ve beyaz iskelet sayesinde ışıltılı bir aydınlatma ögesi oluşturulmuş. Uygulandığı dekorasyon için de son derece uygun bir model.

36 m2 evin yeniden yaratılması
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