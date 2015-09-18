Ev dekorasyon renkleri üzerine öneriler

Bugüne kadar ev dekorasyonunuz konusunda size, mekan bazlı veya aksesuar, mobilya, duvar gibi unsurları konu alan yazılar yazdık. Bu sefer bir farklılık yapıp, ev dekorasyonunun aslında en ince ve önemli dengesini yani renkleri konu almak istiyoruz. Dekorasyon sırasında göz önüne almanız gereken birkaç önemli detay var, ilk olarak dekorasyona başlarken zevklerinizi ve kullanım alışkanlıklarınızı düşünerek nasıl bir stil istediğinize karar vermeniz lazım, ikinci iş kişisel ilgi alanlarınızı, hobilerinizi de dikkate alarak nasıl bir alan yaratmak istediğinizi netleştirmeniz gerekiyor, son olarak alanın fiziksel yapısını yani mimari özelliklerini, aydınlığını da hesaba katarak uygulayacağınız renk ve stili dolayısıyla mobilya, aksesuar ve benzeri eşyalarınızı seçmeniz gerekecek. Bu adımların içerisinde en çok renk konusuna yoğunlaşacağız.
Ev dekorasyonu sırasında doğru renkleri seçebilmek için doğuştan bir yeteneğe sahip olmanız gerekmiyor, birkaç küçük bilgi ve ip ucuyla ve inceleyeceğiniz daha fazla örnek tasarımla siz de alışılmışın dışında kombinasyonlar yaratabilir veya dekor edeceğiniz alanın renk dengesini sağlayabilirsiniz. Salon, yatak odası, çalışma odası, yemek odası, mutfak, kısaca hangi alanı dekor edecek olursanız olun, renk dengesi konusunda bilgi sahibi olmak çok işinize yarayacak.
Ev dekorasyonu hakkında aksesuar, mobilya ve benzeri unsurlara dair önerilere ihtiyaç duyarsanız “İç mimari ve dekorasyon üzerine işinizi kolaylaştıracak öneriler” başlıklı yazımıza bir göz atabilir veya sitemizde arama yapabilirsiniz.
Odaya uygulayacağınız fon, mobilya ve aksesuarların renklerini seçerken kullanabileceğiniz birçok formül var. Bu formüllerden tasarımcılar tarafından en çok uygulananı 60-30-10 formülü olarak bilinen renk dengesi formülüdür. Kısaca bahsetmek gerekirse odaya uygulamak için üç renk seçiyorsunuz, ikisi birbirine yakın, biri zıt renk olmak üzere seçtiğiniz renkleri, yakın renklerden açık olanını duvarlarda, koyu olanı koltuk takımı gibi büyük mobilyalarda, zıt rengi ise vurgu rengi olarak aksesuarlarda kullanıyorsunuz. Böylece en pratik şekilde, dengeli ve gözü yormayan bir renklendirme sağlamış oluyorsunuz.
Size biraz renk çemberinden bahsedelim. İnternet'te arama yaparak kolayca ulaşabileceğiniz renk çemberi (renk çarkı) mavi, kırmızı, sarı gibi ana renkler ve bunların birleşmesiyle oluşan ara renkleri içeren bir çemberdir. Renk çemberinde karşı karşıya düşen renklere zıt (kontrast) renkler veya tamamlayıcı renkler denir. Zıt renkler kombine edildiğinde renkler arası çizgi keskin olacak ve kontrast oluşacaktır. Yeşil – kırmızı, mavi - turuncu, mor – sarı gibi zıt renkler açık renk bir fon üzerinde birlikte kullanıldığında gözü yormayan, dengeli bir kombinasyon yaratır. Renk çemberinde yan yana gelen renkler ise benzer renklerdir. Sarı – yeşil, mavi – mor, kırmızı – turuncu, gibi renkler armoniktir ve bir arada kullanıldığında dinlendirici, sakin bir ortam yaratır. Özellikle renk üçlüleri halinde kullanılması tavsiye edilen armonik renkleri iki koyu, bir açık veya iki açık, bir koyu ton şeklinde kombinasyon yapabilirsiniz. Üçünü açık tonlarda kullanırsanız soft bir dekor yaratırsınız, üçünü koyu tonda kullanırsanız yorucu bir renk bütünü yaratırsınız ve pek hoşunuza gitmeyebilir. Örnek dekor armonik renklerde mobilyaların, kontrast renklerde fon üzerine uygulandığı farklı bir stil oluşturmuş.
Dekorasyonda, renk dengesi için uygulanabilecek herhangi bir formüle ihtiyaç duymaksızın sadece doğadan ilham alarak da düzenleme yapabilirsiniz. Daha detaylı anlatmak gerekirse, doğayı hayal edin; zemin yani toprak koyu renkleri, mobilyalar ve duvarlar yani ağaçlar ve bitkiler ara tonları, tavan yani gökyüzü açık ve aydınlık renkleri çağrıştırsın. Evinizin dikey olarak renk skalası koyudan açığa doğru giderse son derece başarılı bir renk dengesi yakalamış olursunuz. Artistic Design imzası taşıyan bu tasarım bahsettiğimiz dengeyi oldukça güzel uygulamış. Koyu renk ahşap zemin, beyaz tavan ve duvarlar, gri, mavi ve antrasit tonlarının kullanıldığı dekorda vurgu rengi olarak da kırmızı seçilmiş. Oldukça lezzetli bir renk dengesi yakalanmış.
Yukarıda bahsettiğimiz formüle ek olarak, dekorunuzda aynı rengin farklı tonlarını yani monokromatik renkleri kullanıyorsanız, dekoru canlandırmak için güçlü bir vurguya ihtiyacınız olacaktır. Bunu da yine kullandığınız monokromatik renge zıt düşen, parlak bir rengi herhangi bir aksesuarda kullanarak yakalayabilirsiniz. Örnek dekorda siyah, antrasit, gri ve beyaz monokromatik dörtlüsü ile oluşturulan dekora parlak sarı bir tablo ile hem mükemmel bir canlılık hem de son derece modern bir çizgi kazandırılmış.
Armonik renklerin veya renk üçlülerinin uçuk ve parlak olmayan tonlarda kombine edilmesiyle yaratılan soft dekorlar birçok alan için en gözde tercihtir. Özellikle yatak odası, çalışma odası, giyinme odası, çocuk odası gibi alanlarda kullanılan ve son derece dinlendirici, dingin bir yapısı olan bu renk tarzı vintage ve avangard stilin de ana unsuru olarak sıkça kullanılıyor.
Dekorasyonda kullanacağınız birçok öge desenli özellik taşıyacaktır. Koltuklardan halılara, perdelerden duvar kağıtlarına hemen her detayda desenler karşımıza çıkabilir. Desen oluşturmanın da kendi içerisinde bir renk denge formülü vardır. Kısaca bahsetmek gerekirse; zeminde açık renkler kullanılıyorsa, kontur renkleri zıt ve koyu olmalıdır, dolgu renkleri ise kontur renklerinin açık tonları olmalıdır. Zeminde koyu renkler kullanılıyorsa, kontur renkleri zıt ve açık olmalıdır, dolgu renkleri ise kontur renklerinin koyu tonları olmalıdır. Eğer desende herhangi bir bordür veya çerçeve varsa onların rengi motiflerde sık kullanılmalıdır. Bütün bu detaylar göz önünde bulundurularak hazırlanmış desenli bir objeyi dekorasyonunuzda kullanacaksanız bu desenlerde bulunan kontur veya bordür renklerini dekorasyonun herhangi bir başka objesinde kullanarak mükemmel bir renk dengesi sağlayabilirsiniz. Örnek dekorda desenli duvar kağıdında bulunan en koyu renk yani siyah diğer aksesuarlarda kullanılarak son derece başarılı bir denge oluşturulmuş.
Dekorasyonda fon tanımı, tavan, zemin, duvar ve bazen ana mobilyaları da kapsayan temel renk için kullanılır. Eğer dekorunuzda tavan, zemin ve duvarlarınız beyazsa tasarımınız beyaz fon üzerine şekillenecek demektir. Beyaz fonun dekorasyonda avantajları saymakla bitmez. Uygulaması kolay, pratik, her renk ile uyumlu, aydınlık, ferah, her stil ile uyumlu ve çok popülerdir. Örnek dekorda beyaz fon üzerine çalışılmış bir yatak odası var. Ahşap yatak, yatağın camel rengi ile uyumlu bir kaç aksesuar ve vurgu rengi olarak mürdüm kırlentlerle tamamlanan tasarım sadelik ve şıklığın en pratik halini temsil ediyor.
En çok rastladığımız ve dolayısıyla da gözümüzün en yatkın olduğu renk stillerinden biri klasik tarz dekorasyonda karşımıza çıkan ahşap ve pastel renkler uyumudur. Bu dekorda da başarılı bir şekilde kullanılmış olan pastel ve armonik renklerden oluşan duvar kağıdı ahşap oymalı koltuk ile son derece başarılı bir kombinasyon oluşturmuş.
Herhangi bir renk uyumu ya da dengesi gözetmeksizin, birbirinden canlı ve parlak renklerle ve ışıl ışıl aydınlatmalarla da son derece başarılı mekanlar yaratmak mümkün. Koyu renk zemin ve duvarların oluşturacağı karanlığı gidermesi için uygulanan cam tavan ve güçlü ışıklandırma bu dekoru oldukça ferahlatmış. Kullanılan cam ve sleek yüzeyli aksesuarlar da yine odanın ışık dengesine katkı sağlayacak şekilde seçilmiş. Sıra dışı mobilya ve aksesuarların cesurca kullanıldığı bu dekor göz kamaştırıcı bir çekiciliğe sahip.
Monokromatik renklerin canlı ve parlak bir renk ile kombine edilerek, odanın odağının renk unsuruyla belirlenmesi modern dekorasyonun en yaratıcı fikirlerindendir. Bu dekorasyonda kullanılan antrasit, gri ve beyaz renklere uygulanan sarı detay dekorasyonda ana unsur olmuş.