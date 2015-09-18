Ev dekorasyon renkleri üzerine öneriler

Bugüne kadar ev dekorasyonunuz konusunda size, mekan bazlı veya aksesuar, mobilya, duvar gibi unsurları konu alan yazılar yazdık. Bu sefer bir farklılık yapıp, ev dekorasyonunun aslında en ince ve önemli dengesini yani renkleri konu almak istiyoruz. Dekorasyon sırasında göz önüne almanız gereken birkaç önemli detay var, ilk olarak dekorasyona başlarken zevklerinizi ve kullanım alışkanlıklarınızı düşünerek nasıl bir stil istediğinize karar vermeniz lazım, ikinci iş kişisel ilgi alanlarınızı, hobilerinizi de dikkate alarak nasıl bir alan yaratmak istediğinizi netleştirmeniz gerekiyor, son olarak alanın fiziksel yapısını yani mimari özelliklerini, aydınlığını da hesaba katarak uygulayacağınız renk ve stili dolayısıyla mobilya, aksesuar ve benzeri eşyalarınızı seçmeniz gerekecek. Bu adımların içerisinde en çok renk konusuna yoğunlaşacağız.

Ev dekorasyonu sırasında doğru renkleri seçebilmek için doğuştan bir yeteneğe sahip olmanız gerekmiyor, birkaç küçük bilgi ve ip ucuyla ve inceleyeceğiniz daha fazla örnek tasarımla siz de alışılmışın dışında kombinasyonlar yaratabilir veya dekor edeceğiniz alanın renk dengesini sağlayabilirsiniz. Salon, yatak odası, çalışma odası, yemek odası, mutfak, kısaca hangi alanı dekor edecek olursanız olun, renk dengesi konusunda bilgi sahibi olmak çok işinize yarayacak.

Ev dekorasyonu hakkında aksesuar, mobilya ve benzeri unsurlara dair önerilere ihtiyaç duyarsanız “İç mimari ve dekorasyon üzerine işinizi kolaylaştıracak öneriler” başlıklı yazımıza bir göz atabilir veya sitemizde arama yapabilirsiniz.