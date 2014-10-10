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homify 360°: Hem çevreci hem şık bir ev

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homify 360° serimizde bugün Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Hyde Park'ta ekolojik prensiplere uygun olarak inşa edilmiş çevre dostu bir evi inceleyeceğiz. Daffonchio & Associates Architects adlı grup tarafından tasarlanan ev hem çevreye minimum zarar verilerek, hem de mimari seçimlerin evin sakinlerinin yaşamında yaratacağı etkiler hesap edilerek düşünülmüş. Evin yapıldığı bölgenin iklimi gereği, ısı kontrolüne ve dış mekânlardaki yaşam alanlarına da özel bir önem verildiğini belirtmek gerekiyor. İşte hem çevre dostu, hem de modern ve stil sahibi bir evin ayrıntıları.

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