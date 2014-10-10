Şömine tasarım fikirleri

Pek kabullenmek istemesek de kışın kapıda olduğu bir gerçek. Ama bunun için üzülmeye değmez. Hatta kışla eş anlamlı hale gelmiş pek çok güzel şey de mevcut. Elbette yaz ayları uzun ve ılık gecelerle, açıkhavada yapılan tonlarca şeyle doluydu. Ama mevsim değişimlerinin yaşanmadığı bir yerde yaşadığınızı düşünebiliyor musunuz? Kışın ve sonbaharın fotografik güzelliklerini gözardı etmemek gerekiyor. Ekim ayında kurumuş yapraklarla dolu sokaklarda yürümek ve renk değiştiren ağaçları izlemekten daha huzur verici ne olabilir?
Ne yazık ki yapraklarla birlikte sıcaklıklar da düşüüyor. Fakat bunun da pek çok keyifli tarafı var. Fırınlar yeniden yakılıyor, battaniyeler yüklüklerden çıkarılıyor. Evlerimiz kışla özdeşleşmiş kokularla doluyor. Bir bardak sahlebin veya fırında pişen turtanın kokusuyla ancak kış aylarında huzur bulabiliriz. Biz de kışın kokularına ve huzurlu sakinliğine katkıda bulunan önemli unsurlardan olan şömineleri inceleyeceğiz. Biz zamanlar hemen hemen her evde farklı şekillerde de olsa bulunan şömineler, günümüzde gelişen teknoloji ve modern tasarım anlayışlarıyla hem fonksiyonel, hem de ekonomik bir ısınma aracı olarak tercih ediliyorlar. Hepsinden önemlisi de dekorasyonda önemli bir yere sahipler. Gelin birlikte homify'ın seçtiği İngiltere'nin en çarpıcı şömine tasarımlarına göz atalım.
Şömineler artık sadece ısınmak amacıyla kurulmuyorlar. Geçtiğimiz on yılda ortaya çıkan farklı tarzlar sayesinde sade bir şömine bile heykel benzeri bir kaliteyi içerebiliyor. BD Designs'tan Cathy Azria, bir heykel uzmanı olarak sanatını fonksiyonel şömine tasarımlarında gösteriyor. Soldaki fotoğrafa dikkatle bakarsanız iç içe geçmiş metal parçaların odun ateşine soyut bir anlam kattığını görürsünüz. Baş döndürücü güzellikteki bu parça, her türden eve biraz sanat katmayı başaracak nitelikte.
Bir şöminenin geleneksel çizgiyi yansıtmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Zaman geçtikçe tasarımların değiştiğini kimse inkar edemez. Bu çalışmada şömine tasarımının modern ve çağdaş moda akımlarına klasik bir uygulamasını görüyoruz. Sade materyaller ve keskin geometrik hatlar kullanılarak Fireways Fires & Stoves'daki tasarımcılar fonksiyonel ve minimalist çizgiyi harika şekilde kesiştirmişler. Tüm evlerde böyle bir mermer kullanımı mümkün olmasa da yeni yapılmış evlerde geleneksel şöminenin faydalarından yeni teknolojiler ve trendler aracılığıyla yararlanılmasını mümkün kılmış.
Bu tarzın köy evlerini ve dergilerde gördüğümüz ahşap İskandinav evlerini yansıttığına şüphe yok. Soğuk kış gecelerinde bu sobaya atılan büyükçe bir odunun çıtırtıyla ve huzur yayan bir şekilde yandığını düşünün… Bu soba gerçek kış tarzını evinize taşımanız için mükemmel bir araç. Dışarıda kar yağarken iç mekanda kemiklerinizin ısınmasını sağlayacak bu tasarımı gördükten sonra eski elektronik ısıtma sisteminizi özlemeyeceksiniz bile. Fireplaceproducts.co.uk bunun yanı sıra her bütçeye uygun, farklı tarzları yansıtan ürünleriyle de dikkat çekiyor. Odunludan, gazlıya istediğiniz tipteki ve size en uygun ısıtıcıyı seçmenize yardımcı oluyor.
Ocaklı, geleneksel bir şöminenin kır evlerinin vazgeçilmezi olduğuna şüphe yok. Günümüzde pek kullanılmasalar da bundan 20-30 yıl önce bu tip ısıtıcıları ev sahipleri tuğladan inşa etmeyi tercih ediyorlardı. Bu tarzı hâlâ devam ettiren tasarımlar yapıldığını görmek sevindirici. Böylesi orijinal parçaların yaydığı karizmanin yerini hiçbir şeyin tutmayacağı çok açık. Bu şöminenin önündeki boşluğa odunları yığabilir veya büyük mumlar yerleştirerek sanatsal bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu tasarımcının yarattığı rustik oturma odası, insana bir bardak sıcak çikolatayla birlikte kanepeye kıvrılma hissi veriyor.
Yatay yerleştirilmiş bu şömine geçmişin görkemli günlerini geleceğe taşıyor. Geometrik olarak muhteşem tasarlanmış bu parça, her oturma odasında veya salonda sanatsal bir hava yaymaya hazır görünüyor. Koubou Interiors ekibinin elinden çıkan bu şömine, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza aynı anda cevap verebilecek bir tasarıma sahip. Sayısız tasarımın arasından hangisini seçeceğiniz ise büyük bir muamma. Mobilyanıza, çağınıza ve evinizin geri kalan kısmına uyanı seçmek büyük maharet istiyor. Seçtikten sonra da bir kadeh şarabınızı alıp alevleri mutlulukla izlemek kalıyor. Ne romantik!