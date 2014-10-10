Şömine tasarım fikirleri

Pek kabullenmek istemesek de kışın kapıda olduğu bir gerçek. Ama bunun için üzülmeye değmez. Hatta kışla eş anlamlı hale gelmiş pek çok güzel şey de mevcut. Elbette yaz ayları uzun ve ılık gecelerle, açıkhavada yapılan tonlarca şeyle doluydu. Ama mevsim değişimlerinin yaşanmadığı bir yerde yaşadığınızı düşünebiliyor musunuz? Kışın ve sonbaharın fotografik güzelliklerini gözardı etmemek gerekiyor. Ekim ayında kurumuş yapraklarla dolu sokaklarda yürümek ve renk değiştiren ağaçları izlemekten daha huzur verici ne olabilir?

Ne yazık ki yapraklarla birlikte sıcaklıklar da düşüüyor. Fakat bunun da pek çok keyifli tarafı var. Fırınlar yeniden yakılıyor, battaniyeler yüklüklerden çıkarılıyor. Evlerimiz kışla özdeşleşmiş kokularla doluyor. Bir bardak sahlebin veya fırında pişen turtanın kokusuyla ancak kış aylarında huzur bulabiliriz. Biz de kışın kokularına ve huzurlu sakinliğine katkıda bulunan önemli unsurlardan olan şömineleri inceleyeceğiz. Biz zamanlar hemen hemen her evde farklı şekillerde de olsa bulunan şömineler, günümüzde gelişen teknoloji ve modern tasarım anlayışlarıyla hem fonksiyonel, hem de ekonomik bir ısınma aracı olarak tercih ediliyorlar. Hepsinden önemlisi de dekorasyonda önemli bir yere sahipler. Gelin birlikte homify'ın seçtiği İngiltere'nin en çarpıcı şömine tasarımlarına göz atalım.