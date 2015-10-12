Restoran ve cafeler için masa sandalye modelleri

Restoran ve cafelerin belkemiği olan masa sandalyeler, bu mekanların ana karakterini belirleyen esas unsurlardır. Mekanın ne tür bir yer olduğu, menüsünde ne gibi ürünler sunduğu, hangi dekorasyon prensibi ile tasarlandığı, müşteri potansiyeli yani kimlere hitap ettiği masa sandalye seçimine bakarak anlaşılabilir. Kısacası mekanla ilgili ilk izlenimi mekanın masa ve sandalyesi verir. Çift masa örtülerinin kullanıldığı bir restoranın masa sandalye seçimi farklı olmalıdır, hamburger yeyip kokteyl içebileceğiniz cafenin masa sandalye seçimi farklı olmalıdır. Klasik ve elit bir pastanenin masa sandayeleri farklıdır, modern ve şık bir bistronun masa sandalye modelleri farklıdır. Üstelik, farkında olmasak bile mekan türleri için kafamızda oluşmuş bazı izlenimler/prototipler vardır ve bu türlerin çok dışına çıkmış masa sandalyelere sahip mekanları yadırgayabiliriz. Şık bir et ya da balık restoranında, örneğin Eames tel sandalye ya da Panton gibi modern bir tasarımı görmeyi yadırgarız, aynı şekilde küçük ve sevimli bir cafede 16. Louis tarzı bir sandalyeyi görmeyi de yadırgayabiliriz. Ancak: 16. Louis sandalye son dönemlerde moda olduğu üzere modern bir döşemelik ile kaplanmışsa, eklektik havası ile işte o zaman mekana uyumlu hale gelebilir. Öte yandan modern bir döşemelik kumaşla kaplanmış şık bir et lokantası sandalyesi görmek de mümkün. Yani yalnızca sandalye modeli değil, kullanılan döşemelik kumaş da mekanın ruhuna uygun olmalı. Ancak bu şekilde ezberler bozulabilir, sıra dışı masa sandalye seçimleri mekana uygun hale getirilebilir.
Bu derlememizde farklı tarzlara sahip restoran ve cafeler için masa ve sandalye modellerinden örnekler topladık. Eğer bir restoran ya da cafe açmayı düşüyorsanız, farklı seçenekler arasından önerilerimizi değerlendirebilir, masa ve sandalye seçimi konusunda ipuçları alabilirsiniz. Umarız bu derleme sizlere faydalı olur.
Doğası gereği eğlenceli mekanlar olan Leman Kültür cafelerinin dekorasyonu da elbette şanına yaraşır şekilde. Mimoza Mimarlık tarafından tasarımı yapılan Leman Kültür Bursa şubesinde ahşap masalar ile rengarenk ahşap sandalyeler kullanılmış. Değişik modellerde birçok sandalye barındıran mekanda sevimlilik ön plana çıkarılmış. Sandalyelerin değişik renklerde rastgele konulmuş minderleri mevcut.
Vardek Varlıbaş tarafından piyasaya sürülen tuğla duvar görünümlü paneller ile kaplanmış mekana çapraz sırtlı beyaz sandalyeler yerleştirilmiş. Beyaz dekorun tuğla görünümlü duvarlarla mükemmel bir şekilde uyum sağladığı mekana Provence (Fransız kırsal – country) tarz hakim.
(Tuğla görünümlü duvarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için Tuğla desenli duvar kağıdı ve paneller isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Co Mimarlik Dekorasyon İnşaat tarafından dekore edilen ünlü et lokantası Tavacı Recep Usta'nın Alsancak Kordon'da bulunan İzmir şubesinde çift örtülü (kapaklı) masa örtüleri ile örtülmüş döküm ayaklı masalar ve cabriole ayaklı klasik yemek masası sandalyeleri kullanılmış. Eski bir yalı konağından restorana çevrilmiş mekanın masa ve sandalyeleri mekanın mimarisine ve şıklığına yakışır vaziyette
Ünlü mimar Eren Yorulmazer tarafından dizayn edilen ve zemininde kullanılan Karosiman desenli yer karoları ile öne çıkan Etiler Sarıhan Gusto, avizeden masaya kadar her şey tamamen özel olarak tasarlanıp üretilmiş. Bu enteresan ve eğlenceli mekan için kullanılabilecek tanım ezber bozan. İşkembeci olarak adını ilk defa Bakırköy'de duyuran, Etiler'e açtığı şubesinde çorbası kavramını alıp alt üst eden, mükemmel tasarımı ile göz dolduran Sarıhan Gusto'da deri görünümlü rengarenk sandalyeler sade yemek masaları ile kullanılmış. Siyah-beyaz zemine neşeli bir hava kaymak için değişik bir çok model sandalye barındıran mekanın cıvıl cıvıl renkleri mekanı sıradan bir çorbacıdan, muhteşem bir bistroya evriltmiş.
Yücel Partners tarafından dekore edilen bu şık mekanda country tarz benimsenmiş, ancak klasik country yerine modern bir country yorumu tercih edilmiş. Ordu şehrimizde yer alan Gesto Drink & Food için yapılan tasarımda çapraz sırtlı sandalyeler kullanılmış. Beyaz ve doğal ahşap renginin bir arada mükemmel uyumuyla kullanıldığı mekan, keskin hatlara sahip aydınlatma ve modern nonfiguratif tablolar gibi çağdaş dekoratif unsurlar ile desteklenmiş.
Yine bir Yücel Partners tasarımı ile karşınızdayız. Buket Patisserie için yapılan dekorasyon çalışması, şık ve zarif bir pastane tasarımı nasıl olmalı sorusuna cevap niteliğinde. Pençe ayak formuna sahip döküm demir ayaklı bistro masaları ve taba rengi deri döşemeli rahat sandalyeler ile zarif bir mekan ortaya çıkarılmış. Sade bir üslup ile dekore edilmiş olan mekanda gereksiz hiçbir dekoratif detay bulunmuyor.
Romano Dizayn tarafından dekorasyonu gerçekleştirilmiş olan Pera Palace Beyoğlu'nun restoran kısmı otelin diğer kısımları gibi şık, zarif, gösterişli, elit. Gül kurusu renginde duvarlara sahip mekanın sandalye döşemeleri de aynı renkte. Beyaz masa örtüleri ve beyaz peçetelerin kullanıldığı masaların çevresinde aynı renklere ve tarza sahip üç farklı model oturma alanı tipi bulunuyor. Bir tarafı bank şeklinde olan masaların karşı tarafındaki sandalyeler kolçaklı modelde iken tamamı sandalye ile çevrili masalarda aynı model sandalyenin kolçaksız olanı uygun görülmüş.
Co Mimarlik Dekorasyon İnşaat tarafından dekore edilen bir örnekle daha karşınızdayız. Bu sefer, Ankara'nın eskimeyen, en köklü pastanelerinden biri olma özelliğini taşıyan Figen Pastanesi, 2014 yılında yepyeni ve modern konseptiyle karşımıza çıkıyor. Modern ve renkli bir dekorasyona sahip olan mekanda sütun bacaklı ahşap sandalyeler ile kırmızı ve açık mavi döşemelere sahip kolçaklı, ahşap sandalyeler kullanılmış. Brüt beton görünümlü duvarların grisine mükemmel bir kontrast yaratan renkli sandalyeler mekana cıvıl cıvıl bir hava katmış.
Özellikle cafelerde ve bistrolarda çokça gördüğümüz, bazı şık restoranların da ara sıra uyguladığı masa sandalye çeşitlerinden biri de duvar tarafına denk gelen oturma alanının boydan boya bir bank şeklinde tasarlanması ile karşımıza çıkıyor. İşin profesyonellerinden Co Mimarlik Dekorasyon İnşaat tarafından dekore edilen ve Hollanda'nın Amsterdam kentinden yer alan Beymen Cafe'de bu uygulamanın muhteşem bir örneğini görüyoruz. Leopar desen gibi cesur bir desen çeşidi ile döşenmiş bankın karşı tarafında ise sarı döşemeli sanldayeler bulunuyor. Doğal ahşap görünümlü masalar ile set cesurca ancak zarafet içinde tamamlanmış.
İstanbul Dut Cafe sevimli dekorasyonu, Thonet uyarlaması renkli sandalyeleri ve muhteşem duvar resmi ile öne çıkıyor. Gamze Yalçın tarafından mekanın dekorasyonuna ve masa sandalyesine uygun olarak çalışılmış duvar resminde mekanın adı olan dut meyvesinin ağacı da resmedilmiş. Döküm demir ayaklı bistro masaların çevresine Thonet sandalye yorumlarından olan bir model konulmuş. Pembe ve sarı renkteki sandalyeler, duvar resmi ile birlikte mekanda neşeli bir ortam yaratmış.