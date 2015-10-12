Restoran ve cafeler için masa sandalye modelleri

Restoran ve cafelerin belkemiği olan masa sandalyeler, bu mekanların ana karakterini belirleyen esas unsurlardır. Mekanın ne tür bir yer olduğu, menüsünde ne gibi ürünler sunduğu, hangi dekorasyon prensibi ile tasarlandığı, müşteri potansiyeli yani kimlere hitap ettiği masa sandalye seçimine bakarak anlaşılabilir. Kısacası mekanla ilgili ilk izlenimi mekanın masa ve sandalyesi verir. Çift masa örtülerinin kullanıldığı bir restoranın masa sandalye seçimi farklı olmalıdır, hamburger yeyip kokteyl içebileceğiniz cafenin masa sandalye seçimi farklı olmalıdır. Klasik ve elit bir pastanenin masa sandayeleri farklıdır, modern ve şık bir bistronun masa sandalye modelleri farklıdır. Üstelik, farkında olmasak bile mekan türleri için kafamızda oluşmuş bazı izlenimler/prototipler vardır ve bu türlerin çok dışına çıkmış masa sandalyelere sahip mekanları yadırgayabiliriz. Şık bir et ya da balık restoranında, örneğin Eames tel sandalye ya da Panton gibi modern bir tasarımı görmeyi yadırgarız, aynı şekilde küçük ve sevimli bir cafede 16. Louis tarzı bir sandalyeyi görmeyi de yadırgayabiliriz. Ancak: 16. Louis sandalye son dönemlerde moda olduğu üzere modern bir döşemelik ile kaplanmışsa, eklektik havası ile işte o zaman mekana uyumlu hale gelebilir. Öte yandan modern bir döşemelik kumaşla kaplanmış şık bir et lokantası sandalyesi görmek de mümkün. Yani yalnızca sandalye modeli değil, kullanılan döşemelik kumaş da mekanın ruhuna uygun olmalı. Ancak bu şekilde ezberler bozulabilir, sıra dışı masa sandalye seçimleri mekana uygun hale getirilebilir.

Bu derlememizde farklı tarzlara sahip restoran ve cafeler için masa ve sandalye modellerinden örnekler topladık. Eğer bir restoran ya da cafe açmayı düşüyorsanız, farklı seçenekler arasından önerilerimizi değerlendirebilir, masa ve sandalye seçimi konusunda ipuçları alabilirsiniz. Umarız bu derleme sizlere faydalı olur.