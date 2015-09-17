Rüya gibi bir orman evi

Evin girişinde yer alan veranda dönem filmlerini andıran nostaljik ve doğal bir görünüme sahip. Evin dış cephesi gibi tamamen ahşaptan yapılmış olan bu teras alanı da samimi, sıcak ve doğal olmasının yanı sıra aynı zamanda havalı ve karizmatik bir etki de yayıyor. Ahşap kemerler, sütunlar, zemin ve yüzey malzemeleri, duvarlar, kapılar ve mobilyalar kaliteli malzemelerden üretilmiş ve hepsi gölgeli tonlara sahip, bu da evin doğal karakterini kuvvetlendiriyor. İçkinizi yudumlarken, temiz havanın ve şahane orman manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz huzurlu, konforlu ve çok şık bir yaşam alanı.