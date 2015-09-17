Rüya gibi bir orman evi

Bugün sizlerle Amerika'nın Idaho eyaletine kadar uzanacağız ve masallardan fırlamış gibi görünen göz alıcı bir evi ziyaret edeceğiz. Ormanın içinde konumlanan bu evin yapımında kullanılan temel malzeme ahşap olarak seçilmiş ve ahşabın rustik dokusu eve sıra dışı, doğal, şık ve benzersiz bir etki sağlamış. Çam ağaçların arasındaki ve doğal çevresiyle muhteşem bir ahenk içindeki bu fantastik evin tasarımında Uptik Studios isimli mimarlık firmasının imzası var.
Binanın dış cephesinin görünümü tek kelimeyle olağanüstü bir güzelliğe sahip. Yüzeyi tamamen ahşap malzemeden inşa edilmiş olan bina, geniş ve alana yayılmış tek kat üzerine yerleştirilmiş daha küçük bir çatı katına da sahip. Bu açıdan binanın mimarisi de çevresindeki pastoral ortamla son derece uyumlu görünüyor. Evin dış cephe duvarları koyu renkli ahşapla tek ton olarak dizayn edilmiş ancak pencere kenarlarındaki açık renk çerçeveler ve veranda zemini ve mobilyaları evin boğucu bir tek düzeliğe kapılmasını engelliyor.
Evin yan cephesini de gören bu açıdan çekilmiş fotoğrafında bizi harika bir manzara karşılıyor. Bu manzaraya bakıp da çam ağaçlarının arasında rüya gibi konumlanmış bu şık eve imrenmemek mümkün değil. Garaj ve terasında bulunduğu evin ilk katında oturma odası, mutfak ve yemek odası yer alıyor. İkinci kat ise ebeveyn yatak odası ve hol alanı olarak dizayn edilmiş. Her yaşam alanından dışarıya açılan geniş pencereler sayesinde evin her köşesinde bu mükemmel manzaranın keyfini sürebiliyorsunuz.
Evin girişinde yer alan veranda dönem filmlerini andıran nostaljik ve doğal bir görünüme sahip. Evin dış cephesi gibi tamamen ahşaptan yapılmış olan bu teras alanı da samimi, sıcak ve doğal olmasının yanı sıra aynı zamanda havalı ve karizmatik bir etki de yayıyor. Ahşap kemerler, sütunlar, zemin ve yüzey malzemeleri, duvarlar, kapılar ve mobilyalar kaliteli malzemelerden üretilmiş ve hepsi gölgeli tonlara sahip, bu da evin doğal karakterini kuvvetlendiriyor. İçkinizi yudumlarken, temiz havanın ve şahane orman manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz huzurlu, konforlu ve çok şık bir yaşam alanı.
Evin içine girdiğimiz zaman iç yaşam alanlarının dış cepheden de daha cazibeli olduğunu fark ediyoruz. Burada da ahşap malzeme baş rolde: Zemin, çatı ünitesi, merdivenler, asma kat ve elegan görünümlü rustik mobilyalar! Tüm bu ayrıntıların arasında halıların göz alıcı desenleri ve renkleri de odanın dikkat çekici tasarım detaylarını oluşturuyor. Açık mutfak, yemek alanı ve oturma odasının bir arada bulunduğu bu geniş sosyal alan duvarlarla bölünmemiş ve böylece olabildiğine ferah ve havadar bir atmosfer yaratılmış.
Mutfak tasarımı modern ve rustiğin etkileyici bir karışımı. Mutfak tezgahının arkasında yer alan duvarlarda da fayans yerine ahşap kullanılarak evin genel karakterinin bütünlüğü bozulmamış. Bu gölgeli koyu renk ahşap duvarların beyaz mutfak dolapları ve gri tezgahla uyumu ise adeta gözlerimizi kamaştırıyor. Mutfağın merkezinde bulunan mutfak adası ise hem fonksiyonellik açısından hem de mutfağın çok daha düzenli ve elegan görünmesini sağlayan unsur olmasıyla öne çıkıyor.
Ebeveyn yatak odasının yer aldığı üst kata çıktığımızda geniş hol alanının mükemmel bir şekilde değerlendirildiğin, ve burada da küçük bir oturma ve çalışma alanı yaratıldığını görüyoruz. Evin bütününe hakim olan rustik tarz ve çarpıcı etki elbette bu alanda da hakimiyetini sürdürüyor. Dar ama uzun pencerelerden içeriye bol miktarda gün ışığı giriyor, bu da odanın bir hayli aydınlık ve ferah olmasını sağlıyor. İkili koltuk konforlu bir dinlenme alanı yaratırken koltuğun önündeki ahşap orta sehpa da dokusu ve tasarımıyla göz kamaştırıyor.