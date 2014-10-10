Mutfağımı nasıl düzenleyebilirim?

Düzensiz ve dağınık bir mutfağın ilham verici ya da yaratıcılığı kamçılayıcı olduğu söylenemez. Mutfak zamanımızın büyük bölümünde küçük ev aletleri başta olmak üzere çeşitli gereçleri ve pişirilecek malzemeleri kullanarak vakit geçirdiğimiz bir yerdir. Genelde kullandığımız eşyaları yıllık temizliğe kadar dolaba kaldırıp, bir daha yüzlerine bakmayız. Aynı muameleye maruz kalan yiyeceklerin de ya son kullanma tarihleri geçer, ya da bozulurlar. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde konserve, reçel ve marmelat yapımıyla ilgilendiğimiz için mutfağa dair yazılar dikkat çekecektir. Hazırladığımız bu yiyecekleri uygun koşullarda saklayabileceğimiz bir mutfağa ihtiyaç duyacağımız çok açık. Bugün zekice yapılmış saklama çözümleri sunan, temizliği ve düzeni sağlamanızda yardımcı olacak mutfak eşyalarını mercek altına aldık. Homify'ın İngiliz uzmanları eviniz için en doğru çözümleri bulabilirler. Mutlaka göz atın…