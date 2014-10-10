Mutfağımı nasıl düzenleyebilirim?

Düzensiz ve dağınık bir mutfağın ilham verici ya da yaratıcılığı kamçılayıcı olduğu söylenemez. Mutfak zamanımızın büyük bölümünde küçük ev aletleri başta olmak üzere çeşitli gereçleri ve pişirilecek malzemeleri kullanarak vakit geçirdiğimiz bir yerdir. Genelde kullandığımız eşyaları yıllık temizliğe kadar dolaba kaldırıp, bir daha yüzlerine bakmayız. Aynı muameleye maruz kalan yiyeceklerin de ya son kullanma tarihleri geçer, ya da bozulurlar. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde konserve, reçel ve marmelat yapımıyla ilgilendiğimiz için mutfağa dair yazılar dikkat çekecektir. Hazırladığımız bu yiyecekleri uygun koşullarda saklayabileceğimiz bir mutfağa ihtiyaç duyacağımız çok açık. Bugün zekice yapılmış saklama çözümleri sunan, temizliği ve düzeni sağlamanızda yardımcı olacak mutfak eşyalarını mercek altına aldık. Homify'ın İngiliz uzmanları eviniz için en doğru çözümleri bulabilirler. Mutlaka göz atın…
Eğer henüz mutfak dolaplarınızı takdırmadıysanız veya kiraladığınız evde mutfak dolabı koyacak yeriniz yoksa bu güzel bağlantısız dolap ve raf ünitesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dare Studio'nun tasarladığı The Dixon Modular Storage ürün grubuna ait bu ünite, evinizin herhangi bir odasına hava katacak hatlara sahip. Bu parçanın retro veya modern tasarımlı mutfaklarda çok hoş duracağını biliyoruz. Ama aynı zamanda evinizin diğer odalarına da muhteşem bir hava katacaktır. Üstteki bölmelere meraklı arkadaşlarınızın veya yaramaz çocukların kurcalamasını istemediğiniz değerli biblolarınızı koyabilirsiniz. Orta raflar da günlük kullandığınız mutfak malzemeleri için ideal görünüyor. İhtiyaçları gözeten bir dekorasyon anlayışınız varsa bu ürün kullanışlılığıyla tam aradığınız şey.
Kavanozlar bol taneli gıda maddelerini ve sürekli kaybolan eşyalarınızı saklamak için idealdir. Örneğin yemek yaparken bir paket pirincin tamamını kullanmadıysanız kalanını kavanozda saklamak en mantıklı seçimdir. Zira böcekler veya fareler gibi sevimsiz yaratıkları bu sıkı sıkıya kapalı dayanıklı haznelere giremezler. Woodquail'in tasarladığı bu kavanoz rafında, kavanoz kapakları konuldukları bambudan rafla uyum içerisinde görünüyorlar. Modası kolay kolay geçmeyen bambu materyalin kullanıldığı bu tasarımda kavanozlar da ürüne dahil. Klasik mutfak anlayışına bununla modern bir katkı yapabilirsiniz.
Bir mutfağı baştan yaratma lüksüne sahipseniz günümüzde tasarlanan pek çok mutfak dolabında konserve saklamak için yapılan bu bölümü göreceksiniz. Hanley Mckay Kitchens'ın bu yenilikçi tasarımı sayesinde yiyecek maddelerini mutfak dolaplarının içinde saklayabiliyorsunuz. Normal bir dolap olarak görünen bu bölmeyi açan konuklarınız şaşıracak ve sistemi keşfetmeye çalışacaklardır. Tamamen çıkabilen tasarımı sayesinde arkaya koyduğunuz malzemelere erişimizi de kolaylaştıran bu tasarım, mutfak düzeninize şüphesiz katkıda bulunacaktır.
Bir evde kiracıysanız veya duvarlarınıza zarar vermek istemiyorsanız Carriages Shelves'in bu tasarımı ihtiyaçlarınıza tam cevap vererek ekstra saklama ve raf alanı elde etmenizi sağlayacaktır. Siyah demirden çerçeveye oturtulmuş bu raflar, duvarlarınızdaki her boşluğa uygun bir görüntü çiziyorlar. Sadece mutfak için değil, çalışma odası gibi ortamlarda kitap ve dosyalarınızı saklamanız için de uygun bir çözüm önerisi olarak göze çarpıyorlar.
Kekikle naneyi karıştırmakta veya biberiye ile kekik arasındaki farkı unutmakta utanılacak bir şey yok. İnsanoğlunun günlük yaşam stresi bu tip hatalar yapmasını sıklaştırıyor. Future Light Design'ın bu tasarımında gördüğünüz üzere baharatlarınız ve kuru bakliyatlarınız için özel bir raf bölümü ayrılmış. Birbiriyle karışabilen bu malzemeleri kolayca ayırt etmeniz için raf araları ışıklandırılmış ve kavanozlara etiketler konmuş. Bu aydınlatma sayesinde etiketleri okurken zorlanmanızın da önüne geçilmiş.