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Alternatif bir yaşam için sürdürülebilir, ahşap evler

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Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Prefabrik ev Ahşap
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Her yerde gördüğünüz beton binalardan, bütün şehri kaplayan asfalt yollardan bunaldınız mı? Artık daha fazla yeşil ve toprak görebileceğiniz yerlerde mi yaşamak istiyorsunuz? O halde hayalinizdeki alternatif yaşam için en iç açıcı önerileri bu yazımızda bulacaksınız. Kırsal alanlarda edineceğiniz birkaç yüz metrekare toprak ve basit yapılı, ahşap, modüler evler ile siz de ekonomik yoldan alternatif bir yaşam kurabilirsiniz. Üstelik sürdürülebilir özellikler taşıyan bu evlerle zaman içerisinde daha fazla kar sağlama şansınız da var. Sürdürülebilir yaşam denince akla ilk gelen alternatif enerji kaynakları kullanımı oluyor ancak bununla sınırlı değil. Bahçenizde yetiştireceğiniz meyve sebzelerden, güneş enerjisine, odun sobasından, dağ havasının doğal serinliğine kadar birçok detay ekonominize katkı sağlarken bir yandan da ekolojik dengeyi koruyacaktır. Klima yerine doğal serinlik, endüstriyel gıdalar yerine bahçe tarımı, doğal gaz yerine odun sobası ve güneş enerjisi kullanımı doğal çevreye zarar vermeden size konforlu bir yaşam sunacak çözümlerdir. Bu çözümlerin hepsini bünyesinde barındırabilen üstelik betonarme yapıda olmadığı için inşaat atığı oluşturmayan, sürdürülebilir ahşap evler yeni yüz yılın konut anlayışını kökten değiştiriyor. Gelin bu muhteşem evlerin birkaç modeline birlikte göz atalım.

Ahşap evler yerine daha modern yapıları tercih edecekseniz, size tavsiye edebileceğimiz mükemmel bir taş dış cepheli ev için “Ormanın içinde rüya gibi bir ev projesi” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

Modüler, prefabrike, konteyner veya çelik konstrüksiyon özellikler

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Yaptıracağınız evin hangi yapıda olacağına karar vermekte zorlanıyorsanız size çelik konstrüksiyon, prefabrike ve konteyner ev özelliklerini incelemenizi tavsiye edeceğiz. Ahşap ev istiyorum ama konteynerden yapılmaz diye düşünmeyin. Eski konteynerlerden üretilen birbirinden güzel ahşap ev modellerine sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıca çelik konstrüksiyon evlerin yapı ve özellikleri hakkında da birçok yeni fikir yazısı bulabilirsiniz. Yaptıracağınız ev hangi yapı özelliğinde olursa olsun betonarme olmadığı ve sürdürülebilir olduğu sürece ekolojik ve de ekonomik olacaktır.

Müstakil ve bahçeli

Uno chalet a Verbier, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

Sürdürülebilir evlerin en önemli özelliği bahçeli olmalarıdır. Büyük ya da küçük olsun, evinin önünde bir bahçesi olan ve zeminin yere değen bir evde yaşamanın verdiği huzur ve güven bambaşkadır. Deprem zararlarından uzak ve bahçenin bütün imkanlarına sahip bir evde yaşamayı tercih etmez miydiniz?

Küçük ve ekonomik

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Kalabalık bir aileye sahip değilseniz veya yalnız yaşıyorsanız bu konteyner evler sizin için ideal olabilir. Son derece ekonomik yollardan üretilen konteyner evler birçok farklı modelde ve genişlikte yapılabiliyor.

Doğal ve şık

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Isı izolasyonu konusunda çok iyi olan ahşap malzeme sayesinde çok sağlıklı iç mekanlar kazanabilirsiniz. Ahşap evlerin yangın gibi bir dezavantajı olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu konuda da yeni teknolojinin sunduğu bazı çözümler var. Ahşap yüzeyleri bir çeşit koruyucu madde ile kaplayarak yanıcı özelliğini yok edebiliyorlar.

Modern ve sürdürülebilir

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Prefabrik ev Ahşap
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Sürdürülebilir yapıların yalnızca kırsal stilde veya orman evi temasında olacağını sanmayın. Birçok farklı stilde, modern sürdürülebilir yapılar inşa etmek mümkün. Sommerhaus adlı mimarlık firması tarafından tasarlanmış bu ev modern sürdürülebilir ahşap yapılara oldukça iyi bir örnek. Ayrıca birçok farklı örneği yeni fikir yazılarımızda bulabilirsiniz.

Filmlerdeki kadar güzel

LE FIOUX - BIONNASSAY, Decalaage Decalaage
Decalaage

Decalaage
Decalaage
Decalaage

Ahşap bir eve sahip olmanın en çekici tarafı iç mekandaki ahşap detaylar sayesinde dekorasyonunuza muhteşem özellikler kazandırabilirsiniz. Örneğin bu dekorasyonda gördüğünüz ağaç strüktürler ve baca kaplaması odanın dekorasyonuna göz alıcı bir güzellik kazandırmış.

Kutu gibi

Buxy, Atmosphere Bois Atmosphere Bois
Atmosphere Bois

Atmosphere Bois
Atmosphere Bois
Atmosphere Bois

Bütün yaşamınızı geçirmek için olmasa da arada bir kaçıp kafa dinleyebileceğiniz bir yere ihtiyacınız varsa bu kutu gibi evlerden yaptırabilirsiniz. Genelde konteynerden üretilen bu tek oda evler, alternatif bir yaşam için en iyi seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

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