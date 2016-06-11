Alternatif bir yaşam için sürdürülebilir, ahşap evler

Her yerde gördüğünüz beton binalardan, bütün şehri kaplayan asfalt yollardan bunaldınız mı? Artık daha fazla yeşil ve toprak görebileceğiniz yerlerde mi yaşamak istiyorsunuz? O halde hayalinizdeki alternatif yaşam için en iç açıcı önerileri bu yazımızda bulacaksınız. Kırsal alanlarda edineceğiniz birkaç yüz metrekare toprak ve basit yapılı, ahşap, modüler evler ile siz de ekonomik yoldan alternatif bir yaşam kurabilirsiniz. Üstelik sürdürülebilir özellikler taşıyan bu evlerle zaman içerisinde daha fazla kar sağlama şansınız da var. Sürdürülebilir yaşam denince akla ilk gelen alternatif enerji kaynakları kullanımı oluyor ancak bununla sınırlı değil. Bahçenizde yetiştireceğiniz meyve sebzelerden, güneş enerjisine, odun sobasından, dağ havasının doğal serinliğine kadar birçok detay ekonominize katkı sağlarken bir yandan da ekolojik dengeyi koruyacaktır. Klima yerine doğal serinlik, endüstriyel gıdalar yerine bahçe tarımı, doğal gaz yerine odun sobası ve güneş enerjisi kullanımı doğal çevreye zarar vermeden size konforlu bir yaşam sunacak çözümlerdir. Bu çözümlerin hepsini bünyesinde barındırabilen üstelik betonarme yapıda olmadığı için inşaat atığı oluşturmayan, sürdürülebilir ahşap evler yeni yüz yılın konut anlayışını kökten değiştiriyor. Gelin bu muhteşem evlerin birkaç modeline birlikte göz atalım.

Ahşap evler yerine daha modern yapıları tercih edecekseniz, size tavsiye edebileceğimiz mükemmel bir taş dış cepheli ev için “Ormanın içinde rüya gibi bir ev projesi” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.