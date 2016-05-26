Devasa çatısı ile masalsı bir ev

Tek sahanlıklı merdiven tasarımı, sade ve yalın çizgisi ile dikkat çekiyor. Ahşap merdiven tasarımı, yalın ve renklendirilmemiş doğal dokusu ile iç mekan dekorasyonu ile uyum sağlıyor. Doğal dokuların kullanımına özen gösterilirken, mümkün olduğunca işlenmemiş saf renklerin de kaybedilmemesi sağlanıyor. Böylelikle göze hitap eden, natürel dokularla rustik stil sıcak bir atmosfer oluşuyor.

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