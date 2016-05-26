Devasa çatısı ile masalsı bir ev

Bugün sizlere Amsterdam dışında, Gooi bölgesinde yeni inşa edilmiş sazdan çatısı bulunan bir ev projesini tanıtacağız. Avrupa'nın korunan alanları içerisinde bulunuyor, klasik Hollanda mimarisinden esintilerle doğa içinde nefis evler inşa ediliyor. Avrupa mimarisi, çevre esas alınarak, doğa ile bütünleşerek eski dönemlerin izlerini bu örneklerde taşımaktadır. Bugün sizlere tanıtacağımız şahane proje, Denoldervleugels imzası taşıyor. Masalsı görünümüyle, sazdan çatısı bulunan şahane evin görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Natürel dokularıyla, görkemli bir ev cephesi. Evin alt katındaki pencere modellerine dikkatle bakarsanız, çağdaş mimari izlerine rastlayabilirsiniz. Görkemli çatısı ile tamamlanan projenin, üst kat cephesinde çatı ile yakın renk tonlarında ahşap duvarlar görülebilir. Malzeme seçimi açısından natürel tonlara yer verilmiş. Su basman seviyesi, duvarın alt kısmında ise tuğla duvar örgüsü görülebilir. Yüksek eğimli çatının avantajlarından biri de, çatı katında iç mekanı muntazam aydınlatan pencere modellerinin bulunması. Yeni inşa edilen bir evde, eski dönem izlere rastlamak ve doğal örgüyü bozmamak oldukça etkileyici bir proje olmasını sağlıyor.
Çatı formu dönemsel izler taşımasının yanı sıra, oldukça etkileyici bir cephe görünümü oluşmasına sebep oluyor. Masallardaki gibi yüksek ve eğimli çatılara günümüzde nadiren rastlıyoruz.
Ormanla çevrili arazide nefis manzarası ile şahane bir bahçe dizaynı. Bahçe mobilyaları hasır dokularla tasarlanmış ve günümüz modern tasarım objeleri olarak tercih edilmiş. Bulunduğu çevre ile uyum sağlayan dokuların tercih edilmesine özen gösterilmiş. Çimlendirilmiş alan ile oturma alanı arasında döşeme zemini farkı bulunuyor. Nefis orman manzarası eşliğinde konuklarınızı ağırlarken, enfes lavanta kokularını duymak hoş olmaz mıydı?
Sıcak iklimlerde açık alanların verimli tasarlanmasını yanı sıra, soğuk zamanlar için de tasarım fikirleri üretmek gerekebilir. Özellikle sıcak yaz aylarının bitmesi ile birlikte, sundurma çatı ile pratik bir şekilde kapanan alanlar, kış bahçesi gibi değerlendirilebilir. Bu açıdan da görüldüğü gibi ev projesinde rustik stil izler ve mobilya tercihlerine rastlayabilirsiniz.
Görkemli bir iç mekan dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Tavan dekoru ve çatı eğimi öncelikle dikkat çekiyor. Rustik stil zarafet unsurlardan ahşabın sıklıkla kullanımına rastlıyoruz. 8 kişilik modern bir yemek masası takımı mevcut. Dikdörtgen ahşap masa tablası ise rustik izler taşıyor. Tavan dekorunda ve çatı iskeletinde de ahşabın kullanımına rastlıyoruz. Görkemli ve estetik değerler katan tavan dekoru ve geniş pencere modelleri ile doğal ışıktan muntazam faydalanılıyor.
Tek sahanlıklı merdiven tasarımı, sade ve yalın çizgisi ile dikkat çekiyor. Ahşap merdiven tasarımı, yalın ve renklendirilmemiş doğal dokusu ile iç mekan dekorasyonu ile uyum sağlıyor. Doğal dokuların kullanımına özen gösterilirken, mümkün olduğunca işlenmemiş saf renklerin de kaybedilmemesi sağlanıyor. Böylelikle göze hitap eden, natürel dokularla rustik stil sıcak bir atmosfer oluşuyor.
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