Karanlıktan aydınlığa, muhteşem dönüşüm

Küçük bir alana yerleşen tuvalet alanı, beyaz renklere bürünüyor. Özellikle küçük mekanlarda açık renklerin kullanımı, temiz ve özenli görünüm elde etmenize yardımcı olurken, iç mekanlara derinlik katan detaylar içeriyor. Şık bir dekoratif ayna da derinlik katar ve şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir mekana dönüşür. Duvar zeminleri, aksesuarlar ve eşyalarla bütünleşen beyazın büyüleyici eseri.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Ev dekorasyonunda vintage ekolü’ yazımız da ilginizi çekebilir.