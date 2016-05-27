Karanlıktan aydınlığa, muhteşem dönüşüm

Bu yazımızda sizlere Japonya'dan bir apartman dairesinin şahane dönüşümünü tanıtacağız. Kojikoji Primary Architect Office imzası taşıyan proje, karanlık ve kasvetli görünümünden kurtularak, ferah ve iç açan bir mekana dönüşüyor. Daha fazla beklemeden iç mekanda dönüşüme uğrayan detayları birlikte inceleyelim.
Geniş pencereler olmasına rağmen, karanlık ve kasvetli bir iç mekan görünüyor. Mat dokular, karartan paneller, ve zeminler bunun sebebi olabilir. Dar ve uzun alanda derinlik katmak mümkün. Daha aydınlık ve ferah bir iç mekan etkisi yaratmak için yenilenen projede, açık renk tonları ve dokular kullanıldığına şahit olacağız. Daha fazla beklemeden, dönüşüm sonrası iç mekan görünümüne bakabiliriz.
Büyük değişime uğrayan iç mekanda, oldukça kullanışlı ve ferah bir iç mekan dizaynı oluşturulmuş. Oturma alanı, yatma alanı, yemek alanını bu açıdan rahatlıkla görüyoruz. Birçok görevi bir mekanda çözümlemek oldukça zordur. Özellikle dar ve uzun alanlarda yatma, yeme ve oturma alanlarını planlamak ve bunu sağlarken, aydınlık ve ferah bir görünüm elde etmeye şahane bir örnek! Duvar zeminleri beyaz kaplamalarla derinlik katarken, döşeme zemininde yemek masası ile uyumlu açık renk tonlarında ahşap kaplama değerlendirilmiş ve iç mekana sıcak bir hava katmış.
Bu açıdan oturma odasının, yatak alanı ile birlikte çözümlendiği görülüyor. Tv ünitesi ile portatif bir sehpa modeli mevcut. Küçük alanlarda portatif mobilya ve aksesuarlar oldukça kullanışlıdır. Canlı renklerle koltuk modeli oldukça konforlu ve yatak örtüsü ile uyumlu. Modern stil mobilya ürünleri ve tavan dekoru ile göze hitap eden bir sonuç elde edilmiş.
Basit ve yalın çizgilerle, oldukça etkileyici sonuçlar elde etmek mümkün. Burada şık ve zarif çizgisiyle dekoratif ahşap rafları görüyoruz. Hem işlevsel, hem de sunum imkanı tanıması açısından estetik bir çözüm.
Açık mutfak ve yemek alanından bir kare. Açık plan tasarlanan dairenin, yemek alanı ihtiyaçları şık ve estetik bir biçimde çözümleniyor. Bitkiler, mekana dekoratif öğeler katan unsurlardan bazıları.
Yalıtım amaçlı ahşap yün içerek bir malzeme tavana kaplanıyor, aynı zamanda ses yalıtımı sağlayan özellikleri de mevcut.
Dönemsel izler taşıyan bir mekan tasarlamak isteyenler için vintage aksesuarlar, estetik birer çözüm olabilir. Günümüzde artık sıklıkla rastlayabileceğiniz vintage mobilya ürünleri ve aksesuarlar, bir evin görünümünü tamamen değiştirebilir. Akdeniz esintisi veren şık bir iç mekan dizaynı.
Küçük bir alana yerleşen tuvalet alanı, beyaz renklere bürünüyor. Özellikle küçük mekanlarda açık renklerin kullanımı, temiz ve özenli görünüm elde etmenize yardımcı olurken, iç mekanlara derinlik katan detaylar içeriyor. Şık bir dekoratif ayna da derinlik katar ve şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir mekana dönüşür. Duvar zeminleri, aksesuarlar ve eşyalarla bütünleşen beyazın büyüleyici eseri.
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