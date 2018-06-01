Türk evlerinden 10 parlak mutfak fikri

Hazırlama aşaması, pişirme ve yeme aşamalarını tek bünyede çözen mutfak adaları, günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Özellikle geniş mutfak sahipleri için hem fonksiyonel hem estetik birer mutfak elemanı. Şık ve modern mutfak mobilyaları ile, lake mutfak dolapları zarif ve hoş bir görünüm elde ediyor. Modern mutfak severler için Türkiye'den enfes bir mutfak modeli daha.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfak tasarımı’ yazımız da ilginizi çekebilir.