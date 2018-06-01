Türk evlerinden 10 parlak mutfak fikri

Ortak kullanım alanlarından evin göz bebeklerinden biri mutfaklardır. İster küçük olsun, ister büyük; mutfaklar birçok ihtiyacı bünyesinde barındırır. Bir mutfağın fonksiyonel ve estetik çözümler sunması, tasarım aşamasında oldukça önemli bir detaydır. Bu yazımızda homify'da yerli tasarımcı ve mimarlar tarafından dizayn edilen 10 mutfak fikri derledik, ilginizi çekecek mutfak modelleri bulacağınızı umuyoruz.
İster klasik stil olsun, ister modern; ahşabın şekil alabilirliği ve estetik vurgusu mutfaklar için vazgeçilmez olarak değerlendirilebilir. Bu örneğimizde BİLGECE TASARIM tarafından dizayn edilen şık ve fonksiyonel bir mutfak modeli görüyoruz. Duvar dekorları ve zemin dokusu benzer tonlarda, beyaz mutfak dolapları ve mutfak tezgahı ile uyumlu ahşap yemek masası takımı tercih edilmiş.
Göze hitap eden bir mutfak dekoru için, mutfak dolapları, mobilyalar ve mutfak tezgahı kadar zeminlerin dokuları ve tasarım fikirleri de önemlidir. Örneğin tavan dekoru, uygulanacak stil ile uyumlu ve şık alternatiflerle çözümlenebilir. Klasik stil cazibeden vazgeçmeyenler için enfes bir mutfak modeli.
Siyah ve gümüşü buluşturan Amerikan tipi büyüleyici bir mutfak modeli. Şıklık ve zarif çizgisinden ödün vermeyen bu mutfak modeli, yeme alanı ile mutfak alanını bir araya getiren pratik çözümler içeriyor.
Natürel dokular kadar, natürel renkler de bir uyum ve ahenk kalıbı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ortak kullanım alanlarının dingin ve göz yormayan dekor fikirleri ile dizayn edilmesinden yanaysanız, natürel dokuları tercih etmekten vazgeçmemelisiniz. Natürel renkler arasında kahverengi tonları ve bej ve krem renkleri ahenk sağlamak amacıyla tercih edilebilir.
Bölücü duvar kütleleri mekanları görevlerine ayırırken, hacimde katkı sağlamıyor. Açık ve ferah alanlar yaratmak ve kullanışlılığı arttırmak istiyorsanız, mutfak adaları ile alanları görevlerine göre ayırmak pratik bir fikir olarak değerlendirilebilir.
Şık duvar dekorları, sanatsal objeler, posterler, kara tahta, ve diğer mutfak aksesuarları hem fonksiyonel hem de estetik birer obje olarak değerlendirilebilir. Ayrıca nefis bir manzara eşliğinde, aydınlık bir mutfak için geniş pencereler ya da şık aydınlatma unsurlarının önemi ve yeri ayrıdır.
Fonksiyonel mutfak rafları, mutfak adası, ve mutfak dolapları ile karmaşadan ve göz yoran bir görünümden uzaklaşmak istiyorsanız, açık renk tonları ve akılcı depolama sistemleri aradığınız cevap olabilir. Şık ışıklandırma unsurları ile enfes bir mutfak modeli.
Klasik stil cazibeden vazgeçmeyenler için enfes bir mutfak modeli. Mutfak dolaplarındaki detaylardan, avize şıklığına kadar zarif çizgiden ödün vermiyor.
Modern stil mutfaklarda ahşabın yalın çizgisiyle değerlendirilmesi ve renklerin kontrolü oldukça estetik bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir. Mavi mutfak dolapları estetik bir görünüm kazandırırken; renklerin dili, mutfağın görünümü değiştirmenizde oldukça etkili bir çözüm olarak değerlendirilebilir.
Hazırlama aşaması, pişirme ve yeme aşamalarını tek bünyede çözen mutfak adaları, günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Özellikle geniş mutfak sahipleri için hem fonksiyonel hem estetik birer mutfak elemanı. Şık ve modern mutfak mobilyaları ile, lake mutfak dolapları zarif ve hoş bir görünüm elde ediyor. Modern mutfak severler için Türkiye'den enfes bir mutfak modeli daha.
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