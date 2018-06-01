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Türk evlerinden 10 parlak mutfak fikri

Meral Eser Meral Eser
Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
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Ortak kullanım alanlarından evin göz bebeklerinden biri mutfaklardır. İster küçük olsun, ister büyük; mutfaklar birçok ihtiyacı bünyesinde barındırır. Bir mutfağın fonksiyonel ve estetik çözümler sunması, tasarım aşamasında oldukça önemli bir detaydır. Bu yazımızda homify'da yerli tasarımcı ve mimarlar tarafından dizayn edilen 10 mutfak fikri derledik, ilginizi çekecek mutfak modelleri bulacağınızı umuyoruz.

Materyaller: Ahşabın cazibesi

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

İster klasik stil olsun, ister modern; ahşabın şekil alabilirliği ve estetik vurgusu mutfaklar için vazgeçilmez olarak değerlendirilebilir. Bu örneğimizde BİLGECE TASARIM tarafından dizayn edilen şık ve fonksiyonel bir mutfak modeli görüyoruz. Duvar dekorları ve zemin dokusu benzer tonlarda, beyaz mutfak dolapları ve mutfak tezgahı ile uyumlu ahşap yemek masası takımı tercih edilmiş. 

Işıklandırma: Tavan dekorları

​Mutfak Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

​Mutfak

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Göze hitap eden bir mutfak dekoru için, mutfak dolapları, mobilyalar ve mutfak tezgahı kadar zeminlerin dokuları ve tasarım fikirleri de önemlidir. Örneğin tavan dekoru, uygulanacak stil ile uyumlu ve şık alternatiflerle çözümlenebilir. Klasik stil cazibeden vazgeçmeyenler için enfes bir mutfak modeli.

Koyu renk tercihleri

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Siyah ve gümüşü buluşturan Amerikan tipi büyüleyici bir mutfak modeli. Şıklık ve zarif çizgisinden ödün vermeyen bu mutfak modeli, yeme alanı ile mutfak alanını bir araya getiren pratik çözümler içeriyor. 

Natürel dokular

İç mekan tasarım ve Görselleştirme, fatih beserek fatih beserek Modern Mutfak
fatih beserek

İç mekan tasarım ve Görselleştirme

fatih beserek
fatih beserek
fatih beserek

Natürel dokular kadar, natürel renkler de bir uyum ve ahenk kalıbı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ortak kullanım alanlarının dingin ve göz yormayan dekor fikirleri ile dizayn edilmesinden yanaysanız, natürel dokuları tercih etmekten vazgeçmemelisiniz. Natürel renkler arasında kahverengi tonları ve bej ve krem renkleri ahenk sağlamak amacıyla tercih edilebilir.

Bölücü duvar yerine mutfak adası

U.K Evi Levent, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

U.K Evi Levent

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Bölücü duvar kütleleri mekanları görevlerine ayırırken, hacimde katkı sağlamıyor. Açık ve ferah alanlar yaratmak ve kullanışlılığı arttırmak istiyorsanız, mutfak adaları ile alanları görevlerine göre ayırmak pratik bir fikir olarak değerlendirilebilir.

Mutfak aksesuarları ile dekorlar

HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

HANEDAN KONUTLARI

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Şık duvar dekorları, sanatsal objeler, posterler, kara tahta, ve diğer mutfak aksesuarları hem fonksiyonel hem de estetik birer obje olarak değerlendirilebilir. Ayrıca nefis bir manzara eşliğinde, aydınlık bir mutfak için geniş pencereler ya da şık aydınlatma unsurlarının önemi ve yeri ayrıdır.

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Dekoratif mutfak rafları

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Fonksiyonel mutfak rafları, mutfak adası, ve mutfak dolapları ile karmaşadan ve göz yoran bir görünümden uzaklaşmak istiyorsanız, açık renk tonları ve akılcı depolama sistemleri aradığınız cevap olabilir. Şık ışıklandırma unsurları ile enfes bir mutfak modeli. 

Klasik stil zarafet

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Mutfak
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MUTFAK

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasik stil cazibeden vazgeçmeyenler için enfes bir mutfak modeli. Mutfak dolaplarındaki detaylardan, avize şıklığına kadar zarif çizgiden ödün vermiyor.

Renkli mutfaklar

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Orge Yapı Tasarım

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Modern stil mutfaklarda ahşabın yalın çizgisiyle değerlendirilmesi ve renklerin kontrolü oldukça estetik bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir. Mavi mutfak dolapları estetik bir görünüm kazandırırken; renklerin dili, mutfağın görünümü değiştirmenizde oldukça etkili bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

Fonksiyonel mutfak adaları

Batur Çatalçeşme, MONO MİMARLIK İNŞAAT MONO MİMARLIK İNŞAAT Modern Mutfak
MONO MİMARLIK İNŞAAT

Batur Çatalçeşme

MONO MİMARLIK İNŞAAT
MONO MİMARLIK İNŞAAT
MONO MİMARLIK İNŞAAT

Hazırlama aşaması, pişirme ve yeme aşamalarını tek bünyede çözen mutfak adaları, günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Özellikle geniş mutfak sahipleri için hem fonksiyonel hem estetik birer mutfak elemanı. Şık ve modern mutfak mobilyaları ile, lake mutfak dolapları zarif ve hoş bir görünüm elde ediyor. Modern mutfak severler için Türkiye'den enfes bir mutfak modeli daha.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfak tasarımı’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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