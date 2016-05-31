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Taş duvar kaplamaları: 8 Dekoratif fikir

Meral Eser Meral Eser
Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Yemek OdasıMasalar
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Evinizde yenilik yapmak istiyor ve duvar dekorları ile şık bir atmosfer mi oluşturmak istiyorsunuz? Sade ve özensiz duvarlardan sıkıldıysanız, taş duvarlar şahane bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Natürel dokuları bir arada kullanmayı tercih edenler için, uyum ve ahenk yaratan doğal dokuları zeminlerde değerlendirebilir, göze hitap eden dekorlar oluşturabilirsiniz. Evinizin görünümünde adeta bir devrim yapacak nitelikte taş kaplama duvarlar tasarlatabilir, natürel bir hava estirebilirsiniz. Mobilya ve aksesuar tercihlerini bu natürel dokularla uyumlu tercih etmek de artı bir fikir olabilir. Dolayısıyla uyumlu ve ferah bir iç mekan dekoru oluşturur, dingin bir yaşam için natürel dokulardan faydalanabilirsiniz. İster modern, ister klasik stillerle uyumlu dekoratif taş kaplamalarla ilgili derlediğimiz örnekleri incelemeye başlayabiliriz.

1. Kontrast oluşturmak

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Yemek OdasıMasalar
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

Merdiven alanı ile yemek alanını şık çözümlerle bölmek taş duvarlarla mümkün. Görsel açıdan estetik bir sonuç elde ederken, aynı zamanda fonksiyonel bir bölücü duvar görevi görüyor. Merdiven basamaklarında kullanılan koyu renklerle duvar ve tavan zeminlerindeki açık renk tonları kontrast yaratıyor. Kontrast etki ile dinamik bir atmosfer oluşuyor. Bu görselde gördüğünü şık taş duvar kaplaması örneği, CHİEMSEE ÖFEN imzası taşıyor.

2. Modern dekorlar

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos Eklektik Oturma Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Tasarım, renk, form gibi detaylar modern stil çözümlerle bir araya gelince şık bir sonuç elde ediliyor. Tavan dekoru, aydınlatma aksesuarları modern dizayn edilmiş. Böyle bir oturma odası için, modern yorumu ile taş duvar dekoru enfes bir tercih olarak değerlendirilmiş.

3. İç avluda taş duvar kaplama

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura Minimalist Kış Bahçesi
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

Teras ve bahçe duvarları için taş kaplamalar enfes birer tercih olabilir. Özellikle yeşil alanlarda doğa ile uyumlu görünüm elde etmek için doğal taş kaplamalar doğru birer tercih olabilir. 

4. Modern ve güçlü

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos Modern Giyinme Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Nötre renklerle taş duvar dekorunun yanı sıra, sıcak bir atmosfer oluşturarak kontrast değerleri bir arada kullanabilirsiniz. Şık ve modern şömine dekorunu taş duvar kaplama ile tamamlamak modernist çizgi ile mümkün. Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları ile şık bir dekor oluşturulabilir.

5. Dere taşları ile ahenk

Ibiza Style, Kabaz Kabaz Eklektik Yatak Odası
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Dere taşlarının farklı renk tonlarını bir araya getirerek, yine natürel bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Natürel renk mobilya tercihleri ile uyumlu ve sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Kahverengi ve bej gibi natürel tonlar oldukça akılcı bir tercih olacak, natürel dokularla uyum yakalayacaktır. Dere taşları ile kaplanan duvar şık ve ölçülü bir aydınlatma ile büyüleyici bir yatak odası dekoru oluşturuyor.

6. Minimalist yaklaşım

Vivienda Brisas Cuernavaca, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Minimal çizgi yakalamak yalın ve estetik çözümlerle mümkün. Şık ve göze hitap eden minimalist bir taş duvar kaplaması örneği.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Sıcak bir oda atmosferi

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

Natürel dokuları bir arada kullanmak akılcı ve estetik bir çözüm olacaktır. Aynı şekilde mobilya tercihleri ve dokularda da natürel renkleri tercih edebilir, ahşabın natürel dokusundan faydalanabilirsiniz.

Rustik stil cazibe

Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

Şömine zarafatei ancak doğal dokularla bu kadar güzel tamamlanabilirdi. Ateşin iç mekanda yarattığı sıcak atmosferin yanı sıra, doğal taş duvar kaplaması dekoru, ahşap materyaller rustik stil cazibenin öğelerindendir.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Yaratıcı duvar süsleri ve fikirleri’ yazımızda ilginizi çekebilir.

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