Taş duvar kaplamaları: 8 Dekoratif fikir

Evinizde yenilik yapmak istiyor ve duvar dekorları ile şık bir atmosfer mi oluşturmak istiyorsunuz? Sade ve özensiz duvarlardan sıkıldıysanız, taş duvarlar şahane bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Natürel dokuları bir arada kullanmayı tercih edenler için, uyum ve ahenk yaratan doğal dokuları zeminlerde değerlendirebilir, göze hitap eden dekorlar oluşturabilirsiniz. Evinizin görünümünde adeta bir devrim yapacak nitelikte taş kaplama duvarlar tasarlatabilir, natürel bir hava estirebilirsiniz. Mobilya ve aksesuar tercihlerini bu natürel dokularla uyumlu tercih etmek de artı bir fikir olabilir. Dolayısıyla uyumlu ve ferah bir iç mekan dekoru oluşturur, dingin bir yaşam için natürel dokulardan faydalanabilirsiniz. İster modern, ister klasik stillerle uyumlu dekoratif taş kaplamalarla ilgili derlediğimiz örnekleri incelemeye başlayabiliriz.