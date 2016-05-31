Taş duvar kaplamaları: 8 Dekoratif fikir

Evinizde yenilik yapmak istiyor ve duvar dekorları ile şık bir atmosfer mi oluşturmak istiyorsunuz? Sade ve özensiz duvarlardan sıkıldıysanız, taş duvarlar şahane bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Natürel dokuları bir arada kullanmayı tercih edenler için, uyum ve ahenk yaratan doğal dokuları zeminlerde değerlendirebilir, göze hitap eden dekorlar oluşturabilirsiniz. Evinizin görünümünde adeta bir devrim yapacak nitelikte taş kaplama duvarlar tasarlatabilir, natürel bir hava estirebilirsiniz. Mobilya ve aksesuar tercihlerini bu natürel dokularla uyumlu tercih etmek de artı bir fikir olabilir. Dolayısıyla uyumlu ve ferah bir iç mekan dekoru oluşturur, dingin bir yaşam için natürel dokulardan faydalanabilirsiniz. İster modern, ister klasik stillerle uyumlu dekoratif taş kaplamalarla ilgili derlediğimiz örnekleri incelemeye başlayabiliriz.
Merdiven alanı ile yemek alanını şık çözümlerle bölmek taş duvarlarla mümkün. Görsel açıdan estetik bir sonuç elde ederken, aynı zamanda fonksiyonel bir bölücü duvar görevi görüyor. Merdiven basamaklarında kullanılan koyu renklerle duvar ve tavan zeminlerindeki açık renk tonları kontrast yaratıyor. Kontrast etki ile dinamik bir atmosfer oluşuyor. Bu görselde gördüğünü şık taş duvar kaplaması örneği, CHİEMSEE ÖFEN imzası taşıyor.
Tasarım, renk, form gibi detaylar modern stil çözümlerle bir araya gelince şık bir sonuç elde ediliyor. Tavan dekoru, aydınlatma aksesuarları modern dizayn edilmiş. Böyle bir oturma odası için, modern yorumu ile taş duvar dekoru enfes bir tercih olarak değerlendirilmiş.
Teras ve bahçe duvarları için taş kaplamalar enfes birer tercih olabilir. Özellikle yeşil alanlarda doğa ile uyumlu görünüm elde etmek için doğal taş kaplamalar doğru birer tercih olabilir.
Nötre renklerle taş duvar dekorunun yanı sıra, sıcak bir atmosfer oluşturarak kontrast değerleri bir arada kullanabilirsiniz. Şık ve modern şömine dekorunu taş duvar kaplama ile tamamlamak modernist çizgi ile mümkün. Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları ile şık bir dekor oluşturulabilir.
Dere taşlarının farklı renk tonlarını bir araya getirerek, yine natürel bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Natürel renk mobilya tercihleri ile uyumlu ve sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Kahverengi ve bej gibi natürel tonlar oldukça akılcı bir tercih olacak, natürel dokularla uyum yakalayacaktır. Dere taşları ile kaplanan duvar şık ve ölçülü bir aydınlatma ile büyüleyici bir yatak odası dekoru oluşturuyor.
Minimal çizgi yakalamak yalın ve estetik çözümlerle mümkün. Şık ve göze hitap eden minimalist bir taş duvar kaplaması örneği.
Natürel dokuları bir arada kullanmak akılcı ve estetik bir çözüm olacaktır. Aynı şekilde mobilya tercihleri ve dokularda da natürel renkleri tercih edebilir, ahşabın natürel dokusundan faydalanabilirsiniz.
Şömine zarafatei ancak doğal dokularla bu kadar güzel tamamlanabilirdi. Ateşin iç mekanda yarattığı sıcak atmosferin yanı sıra, doğal taş duvar kaplaması dekoru, ahşap materyaller rustik stil cazibenin öğelerindendir.
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