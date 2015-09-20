Bartın'da enfes bir daireden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Özellikle son yıllarda “retro” kavramı sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Hem giyim kuşam modasında hem de ev dekorasyonlarında ve mobilyalarda son zamanların en çok ilgi gören trendlerinden biri haline gelen retro tarz, kısaca geçmişe ait moda tarzları ve akımlarının günümüz tasarımlarında kullanılması anlamına geliyor. Moderni klasikle nostaljik bir stille harmanlayan bu tarzla dizayn edilen evler hem sıra dışı ve şık, hem de nostaljik ve karakteristik bir dokuya sahip oluyorlar. Bugün de sizlerle birlikte merkezi Bartın'da bulunan Bilgece Tasarım tarafından dizayn edilen ve retro tarzıyla büyüleyici ve kendine has bir görünüme ve konfora sahip olan bir evin kapısını çalacağız.
Evin kalbi diye nitelendirdiğimiz mutfaktan başlayalım. Evin geneline yayılmış olan retro tarz en çok mutfakta kendisini hissettiriyor. Eskitilmiş görünümlü açık renk ahşap mutfak dolapları, lekeli gri mermer mutfak tezgahı, şık bir klasik olan telli dolap kısımları ve son yıllarda tekrar moda olan retro tarzlı buzdolabı mutfakta eşsiz bir nostaljik atmosfer yaratıyor.
Mutfakta dikkat çeken ve ortamın dokusuna uyum sağlayan detaylardan biri de ham tuğla kullanımı. Mutfağın köşesindeki sütunda ve girişteki kemerde kullanılan kırmızı tuğlalar mutfağın o nostaljik ve tarihi dokusuna gözle görülür ve elegan bir katkı sağlıyor. Bu tuğla kemerin diğer tarafında ise yemek odası yer alıyor. Bu iki alan arasında kapı kullanılmaması yaşam alanlarını ferahlatırken, estetik açıdan da odalar arasında yumuşak bir geçiş sağlıyor.
Yemek odası da mutfağın bir uzantısı olarak mutfaktaki dokuyla ahenk içinde bir stille dizayn edilmiş. Odanın bir duvarının yine ham tuğla örgüyle dizayn edilmiş olması mutfakla yemek odası arasındaki temel bütünlüğü oluşturuyor. Yine eskitilmiş ahşaptan üretilmiş yemek masası ve klasik tarzlı sandalyeler aydınlatma öğeleri ve aksesuarlarla birleşince oldukça modern bir retro tarz yaratılmış. Kalorifer peteğini kaplayan telli dolap da odanın dikkat çeken ayrıntılarından biri.
Dediğimiz gibi evin bütün yaşam alanlarında birbiriyle ahenk içinde bir tasarım yaratılmış. Salonda da evin geneline yayılmış olan retro tarzın modern ayağının daha ağır bastığı bir stiliyle karşılaşıyoruz. L şeklindeki konforlu köşe koltuk takımı perde ve duvarın rengiyle uyum içinde ve hepsi bir arada oldukça modern bir duruş sergiliyorlar. Bunun yanı sıra duvardaki sıra dışı ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken köşesiz ve kıvrımlı kitaplık odanın en önemli tasarım ayrıntısı olma niteliği taşıyor. Televizyonun altındaki ahşap dolap ve hoş desenleriyle öne çıkan kırmızı halı da odanın retro tarzını temsil eden öğeler.
Dubleks evin ikinci katına çıkan merdivenlerde de oldukça şık bir tasarım söz konusu. Merdivenin bir cephesi tuğla duvarlardan oluşurken, diğer cephesi gazete kağıdını andıran yazılarla kaplı bir duvar kağıdıyla dekore edilmiş. Diğer duvarda ise Marilyn Monroe resimleri kullanılarak alanın hareketliliği ve güzelliği arttırılmış.
Banyoda yine göz alıcı, sıra dışı ve kendine has özelliklere sahip karakteristik bir tasarımla karşı karşıyayız. Şeffaf duşakabinin ahşap unsurları ve metal dolap nostaljik ve doğal bir hava yaratıyor.
Banyonun diğer cephesinde hareketli ve vintage tarzı fayansla kaplı duvarın altında uzanan siyah zemin dikkatimizi çekiyor. Siyah lavabo ve klozet de modern tasarım ve renkleriyle öne çıkıyor.
Yatak odasında ise sakin, huzurlu, konforlu ve şık bir tasarım benimsenmiş. Yeşilin dinlendirici tonlarının hakim olduğu odada yatağın karşısına yerleştirilmiş çekmeceli divan hem nostaljik bir mobilya, hem de fonksiyonellik açısından oldukça kullanışlı.
Retro tarzlı bu ev dekorasyonunu beğendiyseniz ve evinizde geçmişe ait stiller kullanarak modern bir dekorasyon yaratmak istiyorsanız Evde vintage ve moderni buluşturmak isimli yazımızdan da ilham alabilirsiniz.