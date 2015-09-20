Bartın'da enfes bir daireden kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Yatak odasında ise sakin, huzurlu, konforlu ve şık bir tasarım benimsenmiş. Yeşilin dinlendirici tonlarının hakim olduğu odada yatağın karşısına yerleştirilmiş çekmeceli divan hem nostaljik bir mobilya, hem de fonksiyonellik açısından oldukça kullanışlı.

Retro tarzlı bu ev dekorasyonunu beğendiyseniz ve evinizde geçmişe ait stiller kullanarak modern bir dekorasyon yaratmak istiyorsanız Evde vintage ve moderni buluşturmak isimli yazımızdan da ilham alabilirsiniz.