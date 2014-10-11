Dekorasyon fikirleri: Evinize tatil havası katın

Bayram tatilinin de bitmesiyle birlikte tatil sezonu sona erd ve birçok yerde kış hazırlıkları başladı. Ama bu bir çoğumuzun aklının hâlâ o sıcak yaz günlerinde, güneşli havalarda, uçsuz bucaksız kumsallarda kaldığı gerçeğini değiştirmiyor.

Mevsimleri değiştirmenin imkânı yok elbette, ama yine de evinizde yapacağınız bazı değişikliklerle yeniden o tatil moduna girmek, apartman dairenize bir yazlık ev havası katmak çok da imkânsız değil. Hatta biraz daha ileriye gidip farklı kültürler üzerine yoğunlaşmak, özlediğiniz ya da hep gitmek istediğiniz bir ülken ya da bölgeye has unsurları evinize taşıyarak ev ahalisinin ruh halini büsbütün değiştirmek de bir ihtimal.

İşte bu fikirden hareketle sizin için dünyanın farklı kültürlerine ait dekorasyon fikirlerinden bir derleme hazırladık. Belki bu iç mekânlar size evinizi baştan aşağıya yenilemek, o tatil hissiyatını geri getirmek için ilham verebilir. İşte alternatifler, seçim sizin: