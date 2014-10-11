현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Dekorasyon fikirleri: Evinize tatil havası katın

homify.com.tr homify.com.tr
Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Rustik Oturma Odası
Loading admin actions …

Bayram tatilinin de bitmesiyle birlikte tatil sezonu sona erd ve birçok yerde kış hazırlıkları başladı. Ama bu bir çoğumuzun aklının hâlâ o sıcak yaz günlerinde, güneşli havalarda, uçsuz bucaksız kumsallarda kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. 

Mevsimleri değiştirmenin imkânı yok elbette, ama yine de evinizde yapacağınız bazı değişikliklerle yeniden o tatil moduna girmek, apartman dairenize bir yazlık ev havası katmak çok da imkânsız değil. Hatta biraz daha ileriye gidip farklı kültürler üzerine yoğunlaşmak, özlediğiniz ya da hep gitmek istediğiniz bir ülken ya da bölgeye has unsurları evinize taşıyarak ev ahalisinin ruh halini büsbütün değiştirmek de bir ihtimal. 

İşte bu fikirden hareketle sizin için dünyanın farklı kültürlerine ait dekorasyon fikirlerinden bir derleme hazırladık. Belki bu iç mekânlar size evinizi baştan aşağıya yenilemek, o tatil hissiyatını geri getirmek için ilham verebilir. İşte alternatifler, seçim sizin:

Mutfağımı nasıl düzenleyebilirim?
Evine tatil havasını getirmek isteyenler için dekorasyon fikirleri.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler