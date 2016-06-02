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Küçük avlular için birbirinden güzel 9 örnek

nihal e. nihal e.
Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Tropikal Balkon, Veranda & Teras
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Eğer küçük bir avlunuz varsa ve nasıl yararlanacağınızı bilmiyorsanız dert etmeyin. Bu yazıda uzmanlar tarafından yapılan estetik ve yaratıcı avlu örnekleri ile birlikte arka veya ön bahçenizdeki küçük boşluklar için harika tasarım çözümleri sunuyoruz. Küçük veya dar olmasından ötürü atıl kalan bu alanları akıllıca değerlendirerek siz de taze havanın ve güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. 

​Sevimli ve şirin koridor

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Fotoğrafta görmüş olduğunuz küçük ve şirin koridor ilk bakışta çok dar ve kullanışsız görünebilir. Ancak akıllı bir tasarımla düz çizgilerin varlığı kolay ve basit fikirlerle bu alanı yararlı bir yere dönüştürebilir. Güzel bir avlu dizayn etme amacıyla evin arkasında bulunan açık alan; süpürgeler, gereksiz kutular ve çeşitli ıvır zıvırla doldurulmak yerine tüm bunlardan arındırılarak dinlenmek için hoş bir avluya dönüştü. Sonuç şahane.

​Pergola ile avlu

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Çatıyı destekleyen sütunlar ile küçük bir sundurma oluşturan bu örnekte evin önünde ahşap bir pergola oluşturuldu. Aynı şekilde zemin de ahşaptan yapılma. Fakat en dikkat çekici özelliği kesinlikle yeşillikler. Bir duvarı tamamen kaplayan sarmaşıklar ile birlikte ağaçlar, ahşap zemini çevreleyen çimenler bir hayli sıcak bir ortam meydana getiriyor.

​Teras avlu

Edificio AQUALINE, ENGEL arquitectos ENGEL arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
ENGEL arquitectos

ENGEL arquitectos
ENGEL arquitectos
ENGEL arquitectos

Küçük olması sebebiyle teras avlu karışımı olarak tanımlayabileceğimiz bu alan oldukça işlevsel olarak değerlendirilmiş. Uzun ve dar alana karşılıklı olarak yerleştirilen oturma takımları tasarım olarak şezlongları andırıyor. Aynı zamanda çok fazla yer kaplamamaları sayesinde küçük masalar da yerleştirilebilmiş. Muhteşem teras manzarası da eklenince son derece davetkar gözüküyor.

​Rahat kuytuluk

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Modern Bahçe
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Eğer avlunuzun blok duvarları varsa ve boya için elverişli değilse yine de tasarım çareleri tükenmedi. Bu örnekteki gibi yatay ahşap paneller ekleyerek hem sıcak hem de modern bir duvar elde edebilirsiniz. Sadece bununla da sınırlı kalmayabilir, örnek resimde olduğu gibi yemyeşil taze bitkiler kullanabilirsiniz. Hatta bir ayna kullanmak dahi mümkün. Böylece avlunuzu olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz de.

​Kapalı veranda

homify Tropikal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Küçük avlular gibi kapalı dar verandalar da doğru şekilde dizayn edildiğinde harika sonuçlar veriyor. Bu örnekte küçük alan son derece doğru tasarlanıp mükemmel bir yemek alanına dönüştürülmüş. Duvarda bulunan barbekü ve tezgah sıcak havalarda yemek hazırlamak için tüm donanımlara sahip. Ve elbette yemeğin yeneceği masa sandalye takımı da unutulmamış.

​Ağaç altında avlu

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Tropikal Balkon, Veranda & Teras
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

Kapalı veranda dışında avluyu tamamen kapatmamakla birlikte çok daha doğal yollardan gölgelik sağlamak mümkün. Nasıl mı? Bir ağaç gövdesiyle. Eğer evinizin küçük arka bahçesinde bir ağaç varsa onu kesmek yerine akıllıca kullanarak  çatıya gerek duymadan serinlik sağlayabilirsiniz. Üstelik bu dev ağaç modern ve estetik bir avlu tasarlamanıza da engel oluşturmaz.

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​Yaratıcı tasarımlar

Vasilaki, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Balkon, Veranda & Teras
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Vasilaki

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Eğer küçük bir avluya sahipseniz ve büyük oturma takımları ile masalar yerleştiremiyorsanız yine de hayata geçirebileceğiniz bazı fikirler olacaktır. Örneğin sizin için seçtiğimiz Aral Çiftliği, muhteşem bir country evi tasarımı olup özellikle kırmızı ahşap penceresi önünde bulunan orijinal koltuk fikriyle oldukça başarılı. Koltuk kenarı yerine iki adet tekerler bulunan mobilya tasarımı hem şirin hem de gayet yaratıcı.

​Zarif ve çekici

homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bir başka kapalı veranda örneğinde yine dar ve oldukça uzun bir alan görüyoruz. Pencerelerin açılır kanatları gök mavisi olup binaya estetik katmış. Veranda için seçilen koltuklar da tıpkı pencereler gibi beyaz mavi ahengi taşıyor. Ek olarak zarif cam lambaları ve hoş yuvarlak sehpalarıyla baktıkça insanın içini açan bir veranda örneği.

​Çağdaş bir avlu

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Dairenin arka kısmında bulunan kare şeklindeki avlunun rengarenk ve çağdaş bir stili var. Koyu renkli bordo duvarları her ne kadar avluyu biraz kapatsa da beyaz renkli ahşap paneller ve hareketli yer zeminiyle kontrast yaratmış. Son olarak oturmak takımı ile birlikte kullanılan salıncak eğlenceli vakit geçirmek ideal bir seçim.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye’den en güzel antreler’ başlığına göz atabilirsiniz.

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