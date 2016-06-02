Küçük avlular için birbirinden güzel 9 örnek

Eğer küçük bir avlunuz varsa ve nasıl yararlanacağınızı bilmiyorsanız dert etmeyin. Bu yazıda uzmanlar tarafından yapılan estetik ve yaratıcı avlu örnekleri ile birlikte arka veya ön bahçenizdeki küçük boşluklar için harika tasarım çözümleri sunuyoruz. Küçük veya dar olmasından ötürü atıl kalan bu alanları akıllıca değerlendirerek siz de taze havanın ve güneşin keyfini çıkarabilirsiniz.
Fotoğrafta görmüş olduğunuz küçük ve şirin koridor ilk bakışta çok dar ve kullanışsız görünebilir. Ancak akıllı bir tasarımla düz çizgilerin varlığı kolay ve basit fikirlerle bu alanı yararlı bir yere dönüştürebilir. Güzel bir avlu dizayn etme amacıyla evin arkasında bulunan açık alan; süpürgeler, gereksiz kutular ve çeşitli ıvır zıvırla doldurulmak yerine tüm bunlardan arındırılarak dinlenmek için hoş bir avluya dönüştü. Sonuç şahane.
Çatıyı destekleyen sütunlar ile küçük bir sundurma oluşturan bu örnekte evin önünde ahşap bir pergola oluşturuldu. Aynı şekilde zemin de ahşaptan yapılma. Fakat en dikkat çekici özelliği kesinlikle yeşillikler. Bir duvarı tamamen kaplayan sarmaşıklar ile birlikte ağaçlar, ahşap zemini çevreleyen çimenler bir hayli sıcak bir ortam meydana getiriyor.
Küçük olması sebebiyle teras avlu karışımı olarak tanımlayabileceğimiz bu alan oldukça işlevsel olarak değerlendirilmiş. Uzun ve dar alana karşılıklı olarak yerleştirilen oturma takımları tasarım olarak şezlongları andırıyor. Aynı zamanda çok fazla yer kaplamamaları sayesinde küçük masalar da yerleştirilebilmiş. Muhteşem teras manzarası da eklenince son derece davetkar gözüküyor.
Eğer avlunuzun blok duvarları varsa ve boya için elverişli değilse yine de tasarım çareleri tükenmedi. Bu örnekteki gibi yatay ahşap paneller ekleyerek hem sıcak hem de modern bir duvar elde edebilirsiniz. Sadece bununla da sınırlı kalmayabilir, örnek resimde olduğu gibi yemyeşil taze bitkiler kullanabilirsiniz. Hatta bir ayna kullanmak dahi mümkün. Böylece avlunuzu olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz de.
Küçük avlular gibi kapalı dar verandalar da doğru şekilde dizayn edildiğinde harika sonuçlar veriyor. Bu örnekte küçük alan son derece doğru tasarlanıp mükemmel bir yemek alanına dönüştürülmüş. Duvarda bulunan barbekü ve tezgah sıcak havalarda yemek hazırlamak için tüm donanımlara sahip. Ve elbette yemeğin yeneceği masa sandalye takımı da unutulmamış.
Kapalı veranda dışında avluyu tamamen kapatmamakla birlikte çok daha doğal yollardan gölgelik sağlamak mümkün. Nasıl mı? Bir ağaç gövdesiyle. Eğer evinizin küçük arka bahçesinde bir ağaç varsa onu kesmek yerine akıllıca kullanarak çatıya gerek duymadan serinlik sağlayabilirsiniz. Üstelik bu dev ağaç modern ve estetik bir avlu tasarlamanıza da engel oluşturmaz.
Eğer küçük bir avluya sahipseniz ve büyük oturma takımları ile masalar yerleştiremiyorsanız yine de hayata geçirebileceğiniz bazı fikirler olacaktır. Örneğin sizin için seçtiğimiz Aral Çiftliği, muhteşem bir country evi tasarımı olup özellikle kırmızı ahşap penceresi önünde bulunan orijinal koltuk fikriyle oldukça başarılı. Koltuk kenarı yerine iki adet tekerler bulunan mobilya tasarımı hem şirin hem de gayet yaratıcı.
Bir başka kapalı veranda örneğinde yine dar ve oldukça uzun bir alan görüyoruz. Pencerelerin açılır kanatları gök mavisi olup binaya estetik katmış. Veranda için seçilen koltuklar da tıpkı pencereler gibi beyaz mavi ahengi taşıyor. Ek olarak zarif cam lambaları ve hoş yuvarlak sehpalarıyla baktıkça insanın içini açan bir veranda örneği.
Dairenin arka kısmında bulunan kare şeklindeki avlunun rengarenk ve çağdaş bir stili var. Koyu renkli bordo duvarları her ne kadar avluyu biraz kapatsa da beyaz renkli ahşap paneller ve hareketli yer zeminiyle kontrast yaratmış. Son olarak oturmak takımı ile birlikte kullanılan salıncak eğlenceli vakit geçirmek ideal bir seçim.
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