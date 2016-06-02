Küçük avlular için birbirinden güzel 9 örnek

Eğer avlunuzun blok duvarları varsa ve boya için elverişli değilse yine de tasarım çareleri tükenmedi. Bu örnekteki gibi yatay ahşap paneller ekleyerek hem sıcak hem de modern bir duvar elde edebilirsiniz. Sadece bununla da sınırlı kalmayabilir, örnek resimde olduğu gibi yemyeşil taze bitkiler kullanabilirsiniz. Hatta bir ayna kullanmak dahi mümkün. Böylece avlunuzu olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz de.