Rustik cazibesiyle baş döndüren bir ev

Projede salonla birlikte bir de televizyon odası bulunuyor. Böylece ev sakinlerinden bazıları şömine başında sessiz bir ortam geçirebilirken diğerleri de onları rahatsız etmeden ayrı bir odada televizyon seyredebiliyor. Televizyon arkasında bulunan ahşap panel, duvarlardaki zebra figürü gibi çeşitli aksesuarlarla birleşerek sofistike bir atmosfer sunuyor. Ek olarak televizyon ünitesinin yanında küçük mahzenleri andıran ahşap, taş ve aynalardan yapılma duvara gömülü raflar dekorasyona zarif ve işlevsel bir etki kazandırıyor.

Mobilyalara gelince… Koyu ahşap tasarıma uyumlu olarak tercih edilen siyah deri kanepe şıklığı daha da arttırarak son derece modern ve estetik bir görünüm sağlıyor.