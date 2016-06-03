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Rustik cazibesiyle baş döndüren bir ev

nihal e. nihal e.
Projeto, info9113 info9113 Modern Yatak Odası
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Geleneksel görünümüyle birlikte son derece geniş, rahat etmeniz için her türlü donanıma sahip bir proje tanıtacağız bugün. Info9113 tarafından hazırlanan proje, engebeli bir zemin üzerine yer alıyor. Mekanın çevresindeki doğal koşullardan yaranılarak peyzaj tasarlandı. Evin içi ise basitlik, çekicilik ve konfor barındırıyor. Şimdi he birlikte evin tasarım detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için fotoğrafları inceleyelim. 

​Ana cephe

Projeto, info9113 info9113 Modern Evler
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

Evin dış cephesine göz attığımızda seramik bir süslemesi bulunan üçgen çatı, geleneksel tarzı yansıtan şekilde tasarlanmış olup aynı zamanda rustik bir karaktere sahiptir. Proje eğimli araziye uyum sağlayacak şekilde planlandı. Yine bu eğimden ötürü araba garajı biraz daha aşağılarda bulunuyor. Bahçe kapısından kısa bir yolla bina girişine ulaşılabiliyor. Evin kapısı oldukça süslü ve sevimli görünüyor.

​Salon

Projeto, info9113 info9113 Modern Oturma Odası
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

Şimdi ise evin içindeyiz. İlk olarak oturma odasına göz atıyoruz. Bu oda dekorasyonun taş şömineyi odağa alacak şekilde dizayn edildiği söylenebilir. Eklektik parçalar ile birlikte mobilya tasarımı, koyu renkleri ile beyaz duvarlara kontrast oluşturuyor. Evin ilginç mimarisi bu odada kendini göstermiş. Koltukların bir ucu üçgen bir bölmeye doğru uzanıyor. Nispeten küçük bir alana sahip odaya biraz daha boşluk kazandırması açısından elverişli bir çıkıntı olmuş. Tekrar şömineye dönersek, taş kaplı duvar ahşap malzeme ile eve rustik bir dokunuş veriyor.

​Televizyon odası

Projeto, info9113 info9113 Modern Oturma Odası
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

Projede salonla birlikte bir de televizyon odası bulunuyor. Böylece ev sakinlerinden bazıları şömine başında sessiz bir ortam geçirebilirken diğerleri de onları rahatsız etmeden ayrı bir odada televizyon seyredebiliyor. Televizyon arkasında bulunan ahşap panel, duvarlardaki zebra figürü gibi çeşitli aksesuarlarla birleşerek sofistike bir atmosfer sunuyor. Ek olarak televizyon ünitesinin yanında küçük mahzenleri andıran ahşap, taş ve aynalardan yapılma duvara gömülü raflar dekorasyona zarif ve işlevsel bir etki kazandırıyor.

Mobilyalara gelince… Koyu ahşap tasarıma uyumlu olarak tercih edilen siyah deri kanepe şıklığı daha da arttırarak son derece modern ve estetik bir görünüm sağlıyor.

​Mutfak

Projeto, info9113 info9113 Modern Yemek Odası
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

Tüm aileyi bir araya getiren ve bu nedenle büyük bir özeni hak eden evin kalbi mutfakta işlevsellik ve rahatlığa öncelik verildi. Siyah granit kaplama tezgaha eklenen ahşap dolaplar L şeklinde hizalanmış. Üst dolaplar açık bırakılarak tabakların sergilenmesine imkan verilmiş. Fırın ile davlumbaz arasında bulunan desenli seramikler dekoratif açıdan mutfağa estetik katarken diğer tuğla duvar ise evin rustik çizgisini yansıtmış.

​Yemek odası

Projeto, info9113 info9113 Modern Yemek Odası
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

Son derece güzel ve zarif döşenmiş yemek odası yine rustik stilin ön plana çıktığı odalardan biri. Mutfakta bulunan tuğla duvar bu defa televizyonun arkasında konuşlanmış. Önüne de bir masa eklenerek çeşitli objelerle süslenmiş. Duvarlardaki meyve desenli resimler odanın kullanım amacını yansıtırcasına seçilmiş. Son olarak yemek masası olarak tercih edilen desenli bank seti tuğla duvarla uyum içerisinde.

​Yatak odası

Projeto, info9113 info9113 Modern Yatak Odası
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

Evde bir adet daha yatak odası bulunmasına rağmen kendine has bir stili bulunduğu için bu odayı göstermeyi tercih ettik. Geleneksel tarza sahip yatak başına eşlik eden avize yatak odasını görkemli hale getiriyor. Duvarlardaki resimler ve diğer lambalar da aynı şıklığın izinde ilerlemiş.

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​Banyo

Projeto, info9113 info9113 Modern Banyo
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

Ebeveyn banyosunda bulunan jakuzi ahşap bir platform üzerine monte edilmiş. Hemen karşısında ise güzel bahçeyi gösteren geniş bir pencere bulunuyor. Bu banyo üst katta bulunduğu için pencere sorun yaratmamış. Küçük mumlar ve diğer aksesuarlar ise dekorasyonun tamamlayıcısı olup rahat bir atmosfer ve pastoral bir etki sağlıyor.

Banyo tasarımcıları başlığına tıklayarak daha fazla örnek inceleyin.

​Teras

Projeto, info9113 info9113 Modern Oturma Odası
info9113

Projeto

info9113
info9113
info9113

Büyük camlı kapılardan oturma odasına doğrudan erişim olan teras aynı zamanda salona aydınlık sağlıyor. Evin arka tarafında bulunan teras bahçe manzarasından da yararlanabiliyor. Tuğla kaplama kolonlar, ahşap çatı ve demir aplikler gibi detaylar evin geleneksel ve rustik tarzını harmanlayan etkenler.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük bir kır evinin baş döndürücü değişimi’ başlığına göz atın.

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