Mutfak çıkartmaları

Duvar çıkartmaları her odaya kendinizden bir parça katmanıza yardımcı olan kullanışlı ve geçici araçlardır. Kolayca sökülebilen çıkartmalar, özellikle çocuk odalarında çocukların fikirleri ve hayran oldukları karakterler değiştikçe kullanılabilir. Çıkartmalar ayrıca duvarlarınızı delmeden estetik bir görünüm elde etmenize de yardımcı olacaklardır. Kolayca sökülebilmeleri özellikle kiracıysanız işinizi çok kolaylaştırıyor. Elbette çıkartmalar yalnızca çocuk odalarında değil banyo ve mutfak gibi evin diğer bölümlerinde de kullanılabilirler. Bugün homify'da mutfağınızı tasarlarken gözden kaçırabileceğiniz bir detay olan çıkartmaları mercek altına alacağız. Umarız evinizin keyifli olması gereken bu bölümüne dair yaratıcı ve ilham verici fikirler sağlayabiliriz.