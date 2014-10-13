Mutfak çıkartmaları

Duvar çıkartmaları her odaya kendinizden bir parça katmanıza yardımcı olan kullanışlı ve geçici araçlardır. Kolayca sökülebilen çıkartmalar, özellikle çocuk odalarında çocukların fikirleri ve hayran oldukları karakterler değiştikçe kullanılabilir. Çıkartmalar ayrıca duvarlarınızı delmeden estetik bir görünüm elde etmenize de yardımcı olacaklardır. Kolayca sökülebilmeleri özellikle kiracıysanız işinizi çok kolaylaştırıyor. Elbette çıkartmalar yalnızca çocuk odalarında değil banyo ve mutfak gibi evin diğer bölümlerinde de kullanılabilirler. Bugün homify'da mutfağınızı tasarlarken gözden kaçırabileceğiniz bir detay olan çıkartmaları mercek altına alacağız. Umarız evinizin keyifli olması gereken bu bölümüne dair yaratıcı ve ilham verici fikirler sağlayabiliriz.
Duvar çıkartmasından çok yapışkan bir film olan bu mat cila görüntüsü sağlayan ürün, aynayla kaplı veya fazla parlak bir yüzeyi dekoratif bir biçimde kapatmanıza yardımcı olacaktır. Genelde gözden kaçan bu film, dekoratif açıdan ilginç bir hava yaratabiliyor. Bu örnekte filmin yapıştırıldığı yansıtmalı alan böyle bir görüntü elde etmek için kasten yapılmış. Filmle yapılan ince dokunuş sayesinde mutfağın dekoratif açıdan unutulan bu bölümüne önemli bir imza atılmış.
Özellikle kiralanmış eski binalarda mutfakların büyük bölümünde eskimiş fayansların odanın karakteri üzerinde baskın oldukları söylenebilir. Bu örnekte çıkartmaların muhteşem bir sonuç verdiklerini görüyoruz. Ucuzlukları ve sundukları sayısız desen sayesinde harika bir görsel iş çıkarmanız çok kolay. Bu antik çini görünümlü çıkartmaların eski, dökülen duvarlara yepyeni bir hava katacağına şüphe yok. Ayrıca bu harika sonuçlara ulaşmak için bir servet harcamak zorunda da kalmayacaksınız.
Duvar çıkartmaları her biçimde ve her formda yapılabildikleri için dekorasyona biraz da mizah katmak hiç de fena olmayacaktır. Örneğin evimizde özellikle de mutfakta pek görmek istemediğimiz bu fare çıkartmasıyla konuklarınızı şaşırtmanız ve eğlenceli bir çözüm bulmanız olası.
Resimlerin, dekoratif şekillerin ve renkli panellerin yanı sıra duvar çıkartmalarıyla ressamlık yapmadan hayran olduğunuz sözleri duvarlarınıza taşıyabilirsiniz. Bir aforizma ya da sevdiğiniz şiirin bir mısrasını etkileyici bir efektle etkileyerek mutfağınızı sıkıcılıktan kurtarabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman istediğiniz şekilde değiştirebileceğiniz bu çıkartmalar sayesinde ruh halinize en uygun sözü duvarlarınıza taşıyabilirsiniz.
İşte burada çıkartma sanatının mutfağınızdaki özel temaya nasıl yardımcı olduğunun harika bir örneğini görüyoruz. Bu modern mutfakta ana materyal olarak kullanılan ahşabın geldiği yer olan ağaç, çıkartmadaki figürle temsil edilmiş ve odanın doğal temasını pekiştirmiş. Huzur verici siyah-beyaz kontrastı da mutfağa ayrı bir hava katarken; turuncu minder gibi ufak detaylar da mutfağın sıcak atmosferini vurgulamış.
Son olarak K&L Wall Art'ın elinden çıkmış tamamen kişiselleştirilmiş bu dekoratif çıkartma kullanımını görüyoruz. Bu sayede ailenize mutfaktaki becerilerinizi gösterebilir ya da aşçılıkta usta olduğunu düşünen bir arkadaşınıza harika bir hediye verebilirsiniz. Duvar çıkartmaları, boyalı duvarlar, fayans, ahşap veya metal yüzeyler gibi mutfakta olabilecek her türü ortama uygun olduklarından çok kullanışlılar. Buraya tıklayın ve K&L Wall Art'ın diğer diğer çeşitleri arasından mutfağınıza ya da evinizin diğer odalarına uygun çıkartmayı seçin.