Pastoral bir havası olan çarpıcı bir ev

‘Antre’ Fransızca giriş demek olsa da biz bu bölümü en son incelemeyi uygun bulduk, ne de olsa evden çıkış da aynı kapıdan yapılıyor. Şaka bir yana; evin antre kısmı da aynen evin diğer bölümleri gibi oldukça modern ve sade şekilde dizayn edilmiş. Çok fazla eşyaya yer verilmeyen antrede, özellikle ahşap zemin döşemesi ve merdiven aydınlatması mükemmel ve çok dikkat çekici yapılmış.

Kırsal kesimde yer alan ancak modern bir mimari ve iç mimariye sahip evlere

meraklıysanız ve bu yazı da hoşunuza gittiyse, sizleri daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Ahşabın büyüleyicigüzelliğiyle çağdaş bir orman evi’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atmaya davet ediyoruz.