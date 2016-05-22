Pastoral bir havası olan çarpıcı bir ev

Bugünkü tanıtım yazımızda inceleyeceğimiz ev Polonya’nın Bialystok kentinin
kırsal kesiminde yer almakta. Yemyeşil Polonya ormanları ve ovalarının mis gibi temiz havasını içinize çekebileceğiniz, kırdan, doğadan ve buna yakın kültürel öğelerden hoşlananlar için ideal bir mekan seçimi. Ancak bizim konumuz elbette mekandan ziyade evin kendisi. Evin projesini yine aynı şehirde yerleşik olan ve o yörede 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Biuro Projektowe isimli firma üstlenmiş. Kır havasının verdiiği ferahlığı modern mimarinin zenginlikleriyle süslemek isteyen mimarlar ortaya çok başarılı bir çıkarmışlar. Şimdi sizleri daha fazla meraklandırmadan fotoğraflarımız eşliğinde bu evi biraz daha yakından inceleyelim.
‘Villa Ambrozja’ adı verilen evin dışarıdan nasıl göründüğünü bu fotoğraftan anlayabilirsiniz. Dışarıdan ilk bakışta bile modern mimarinin tüm gereklerinin yerini getirildiği bir evle karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Tek katın yanında bir de çatı katına sahip villada geniş bir bahçenin dışında fotoğrafta da görebileceğiniz üzere iki arabanın sığabileceği bir garaj da mevcut. Evin toplam yaşam alanının 137 metrekare olduğunu öğreniyoruz. Ev tamamen modern mimari üzerine ve mümkün mertebe müstakbel sahiplerinin istek ve ihtiyaçlarına projelendirilip şekillendirilmiş. Bahçe peyzajı da mükemmel biçimde tamamlanmış olan evin, gelin şimdi de biraz iç kısımlarında dolanalım.
İşte burası da evin yaşam alanı. Bilerek; oturma odası, salon ya da yemek odası sözcüklerini kullanmadık, zira hepsini bir arada içeren kompakt bir alan; bu yüzden de ‘yaşam alanı’ olarak nitelendirmek daha doğru olur diye düşündük. Bunu sağlayan da elbette (yazılarımızı düzenli takip eden okuyucularımızın yakından bileceği gibi) bizim favorimizi olan açık alan ya da açık plan denilen uygulama. Yani evin bölümlerinin duvar ya da panellerinin birbirinden bir duvar ya da panelle değil yalnızca fonksiyonel olarak ayrıldıkları plan türü. Dekorasyona geldiğimizde ise beyaz rengin ve koyu renk ahşabın hakimiyetinde modern bir çizgiye sahip olunduğunu görüyoruz. Doğrusu, özellikle kırsaldaki bir ev için, b öyle hoş ve şık bir ahşap kullanımı usta işi bir uygulama diyebiliriz.
Evin mutfak kısmı da modernlikten taviz vermeyen bir dekorasyona sahip gibi görünüyor. Evin genel iç dekorasyon çizgisinden en ufak bir sapma yok: Yine beyaz rengin hakimiyetinde bir alan ve bunu kontrast uygulamasıyla daha da güzelleştiren koyu renk ahşap ayrıntılar. Böyle geniş alanı olan mutfaklara masa yerine ortaya ankastre bir tezgâh konulması bilinen ve sık başvurulan uygulamalardan. Böylece alandan tasarruf sağlanırken tezgah da çok amaçlı olarak kullanılabilmekte. Pencerelerin oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz, dolayısıyla mutfakta doğal ışık açısından herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz ancak gece için de tedbir alınmış ve bol sayıda spot ışıklarla evin yapay aydınlatması da bir hayli güçlü kılınmış.
‘Antre’ Fransızca giriş demek olsa da biz bu bölümü en son incelemeyi uygun bulduk, ne de olsa evden çıkış da aynı kapıdan yapılıyor. Şaka bir yana; evin antre kısmı da aynen evin diğer bölümleri gibi oldukça modern ve sade şekilde dizayn edilmiş. Çok fazla eşyaya yer verilmeyen antrede, özellikle ahşap zemin döşemesi ve merdiven aydınlatması mükemmel ve çok dikkat çekici yapılmış.
Kırsal kesimde yer alan ancak modern bir mimari ve iç mimariye sahip evlere
meraklıysanız ve bu yazı da hoşunuza gittiyse, sizleri daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Ahşabın büyüleyicigüzelliğiyle çağdaş bir orman evi’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atmaya davet ediyoruz.