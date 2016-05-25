Aşık olacağınız 10 tavan tasarımı

Tavan tasarımını küçümseyen varsa çok yanıldığını şimdiden söyleyelim. Tavan tasarımı belki sadece geceleyin uyku tutmayıp yatakta sırt üstü durduğumuzda en çok dikkatimizi çeken dekorasyon konusudur ancak bazı teknik incelikleri de içerdiğinden karmaşık ama önemli bir konudur. Dolayısıyla tavan tasarımı öyle bir çırpıda es geçilecek bir konu değildir.
Tavan tasarımı konusunda en çok kullanılan ve en şık olduğu düşünülen (ki tamamen yanlış da sayılamaz) materyal ahşaptır. Ancak teknoloji ve malzeme biliminin gelişmesiyle birlikte artık daha farklı materyaller de kullanılmakta ve hem estetik hem de fonksiyon açısından başarılı sonuçlara da ulaşılmaktadır. Şimdi gelin, sizler için seçtiğimiz en güzel tavan tasarımlarından on tanesini yakından inceleyelim.
Fotoğraftaki tavan tasarımı bir bahçenin ya da terasın üzerini örtmek için oldukça doğru bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Ahşabın tavan tasarımına verdiği şıklıktan giriş bölümünde bahsetmiştik. Ahşabın materyal olarak sağlamlığı ve verdiği ihtişamlı ve heybetli görüntü de bir hayli önemli diyebiliriz.
İhtişam ve heybetten bahsetmişken sanırız bu örneği es geçmek olmazdı. Oldukça kalın kirişlere sahip ve masif ahşaptan bu tavan tasarımı, evin mobilya dekorasyonu planlanırken de baz alınmış olsa gerek, bunu mobilyalara ve iç dekorasyona baktığımızda kolayca anlayabiliyoruz.
Aslında ilk bakıldığında bir Japon mimarisi klasiği olan açık renk ahşap kullanılmasına rağmen bu şık çalışma odası Barcelona’da yer alıyor ve aynı şehirde bulunan Alventosa MorellArquitectos isimli firmanın bir tasarımı. Sadeliğin ne kadar hoş olduğunu gösteren eşsiz örneklerden.
Açık plan uygulamasının en güzel örneklerinden bir olan bu yaşam alanı, plana uygun olarak boydan boya uzanan, eğik bir ahşap çatıya sahip. Zeminin ahşap döşemesinin güzelliğiyle birleşince ortaya eşsiz bir güzellik çıktığı gibi bu tarz evlerin verdiği sıcaklık ve samimiyet duygusu her zaman kolay bulunmuyor doğrusu.
Kimi zaman yer sıkıntısından, kimi zaman mimari ve teknik gerekliliklerden, kimi zaman ise sadece estetik sebeplerden dolayı alçak tavanlar da tercih edilebiliyor. Biz çoğu zaman tercihimizi yüksek tavanlar lehine kullansak da, usta mimarların elinde alçak tavanların da oldukça şık görünebileceğini hesaba katmamız gerekir.
Esasen alt başlığımız her şey gayet güzel açıklıyor. Ahşap bir tavan tasarımı kullanmak için mutlaka İskandinav, rustik, kırsal veya klasik bir dekorasyon ve iç mimariye sahip olmanız gerekmiyor. Fotoğrafta gördüğünüz gibi ahşap ve modern mimari, yaratıcılık ve ustalığın birleşmesiyle gayet güzel bir harmoni sergileyebilirler.
Özellikle fotoğrafta gördüğünüz tarzda kır evlerinde ahşap bir seçim değil adeta bir olmazsa olmaz gibi algılanıyor. Bizce bu da gayet normal. Şu görüntünün mükemmelliğine, şu yüksek ve dik tavanın haşmetine bakar mısınız! Herkesin sahip olmak istediği türden hem sıcak, hem samimi hem de heybetli bir yapı.
Elbette yöresel, yani binanın bulunduğu yerin yöresel, geleneksel ve kültürel özelliklerini yansıtan çatılar da bulunmakta ki, özellikle yazlık ve kırsal evlerde son zamanlarda oldukça sık rastlanan ve popüler bir çözüm olduğunu hatırlatmamız gerekir. Fotoğrafta da örneği görülen Akdeniz tarzı yazlık tavan dekorasyonları özellikle ilgi çeken modellerden.
Ahşap ve kalın kirişli bir çatıya sahip olmaktan elbette banyolar da azade değiller. Yeterli havalandırma ve gerekli teknik unsurlar sağlandığında, banyolar, mutfaklar, kısacası evin tüm bölümleri bir ahşap çatıya sahip olabilir, siz yeter ki isteyin!
Özellikle yüksek tavanlı evler son yıllarda yeniden oldukça çekici ve popüler bir hale gelmekteler. Yüksek tavanlı evlere merakınız varsa, sitemizdeki ilgili sayfaların yanında, daha önce yayınladığımız ve ‘Yüksek tavanları avantaja dönüştüren 6yeni fikir’ başlıklı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.