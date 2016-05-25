Aşık olacağınız 10 tavan tasarımı

Tavan tasarımını küçümseyen varsa çok yanıldığını şimdiden söyleyelim. Tavan tasarımı belki sadece geceleyin uyku tutmayıp yatakta sırt üstü durduğumuzda en çok dikkatimizi çeken dekorasyon konusudur ancak bazı teknik incelikleri de içerdiğinden karmaşık ama önemli bir konudur. Dolayısıyla tavan tasarımı öyle bir çırpıda es geçilecek bir konu değildir.

Tavan tasarımı konusunda en çok kullanılan ve en şık olduğu düşünülen (ki tamamen yanlış da sayılamaz) materyal ahşaptır. Ancak teknoloji ve malzeme biliminin gelişmesiyle birlikte artık daha farklı materyaller de kullanılmakta ve hem estetik hem de fonksiyon açısından başarılı sonuçlara da ulaşılmaktadır. Şimdi gelin, sizler için seçtiğimiz en güzel tavan tasarımlarından on tanesini yakından inceleyelim.