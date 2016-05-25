현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Aşık olacağınız 10 tavan tasarımı

Murat Aksoy Murat Aksoy
Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Rustik Yemek Odası
Loading admin actions …

Tavan tasarımını küçümseyen varsa çok yanıldığını şimdiden söyleyelim. Tavan tasarımı belki sadece geceleyin uyku tutmayıp yatakta sırt üstü durduğumuzda en çok dikkatimizi çeken dekorasyon konusudur ancak bazı teknik incelikleri de içerdiğinden karmaşık ama önemli bir konudur. Dolayısıyla tavan tasarımı öyle bir çırpıda es geçilecek bir konu değildir.

Tavan tasarımı konusunda en çok kullanılan ve en şık olduğu düşünülen (ki tamamen yanlış da sayılamaz) materyal ahşaptır. Ancak teknoloji ve malzeme biliminin gelişmesiyle birlikte artık daha farklı materyaller de kullanılmakta ve hem estetik hem de fonksiyon açısından başarılı sonuçlara da ulaşılmaktadır. Şimdi gelin, sizler için seçtiğimiz en güzel tavan tasarımlarından on tanesini yakından inceleyelim.

Yüksek ve ahşap tavanlar

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Rustik Evler
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Fotoğraftaki tavan tasarımı bir bahçenin ya da terasın üzerini örtmek için oldukça doğru bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Ahşabın tavan tasarımına verdiği şıklıktan giriş bölümünde bahsetmiştik. Ahşabın materyal olarak sağlamlığı ve verdiği ihtişamlı ve heybetli görüntü de bir hayli önemli diyebiliriz.

Kalın kirişler

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Rustik Yemek Odası
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

İhtişam ve heybetten bahsetmişken sanırız bu örneği es geçmek olmazdı. Oldukça kalın kirişlere sahip ve masif ahşaptan bu tavan tasarımı, evin mobilya dekorasyonu planlanırken de baz alınmış olsa gerek, bunu mobilyalara ve iç dekorasyona baktığımızda kolayca anlayabiliyoruz.

Açık renk ahşap

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes Modern Çalışma Odası
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

Aslında ilk bakıldığında bir Japon mimarisi klasiği olan açık renk ahşap kullanılmasına rağmen bu şık çalışma odası Barcelona’da yer alıyor ve aynı şehirde bulunan Alventosa MorellArquitectos isimli firmanın bir tasarımı. Sadeliğin ne kadar hoş olduğunu gösteren eşsiz örneklerden.

Boydan boya

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA Kırsal Oturma Odası
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

Açık plan uygulamasının en güzel örneklerinden bir olan bu yaşam alanı, plana uygun olarak boydan boya uzanan, eğik bir ahşap çatıya sahip. Zeminin ahşap döşemesinin güzelliğiyle birleşince ortaya eşsiz bir güzellik çıktığı gibi bu tarz evlerin verdiği sıcaklık ve samimiyet duygusu her zaman kolay bulunmuyor doğrusu.

Alçak tavanlar

M&M House, Studio MK27 Studio MK27 Modern Balkon, Veranda & Teras
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Kimi zaman yer sıkıntısından, kimi zaman mimari ve teknik gerekliliklerden, kimi zaman ise sadece estetik sebeplerden dolayı alçak tavanlar da tercih edilebiliyor. Biz çoğu zaman tercihimizi yüksek tavanlar lehine kullansak da, usta mimarların elinde alçak tavanların da oldukça şık görünebileceğini hesaba katmamız gerekir.

Modernizmin ahşapla uyumu

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Esasen alt başlığımız her şey gayet güzel açıklıyor. Ahşap bir tavan tasarımı kullanmak için mutlaka İskandinav, rustik, kırsal veya klasik bir dekorasyon ve iç mimariye sahip olmanız gerekmiyor. Fotoğrafta gördüğünüz gibi ahşap ve modern mimari, yaratıcılık ve ustalığın birleşmesiyle gayet güzel bir harmoni sergileyebilirler.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Muhteşem ihtişam

Работы, Aleks [koovp] images Aleks [koovp] images Rustik Oturma Odası
Aleks [koovp] images

Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images

Özellikle fotoğrafta gördüğünüz tarzda kır evlerinde ahşap bir seçim değil adeta bir olmazsa olmaz gibi algılanıyor. Bizce bu da gayet normal. Şu görüntünün mükemmelliğine, şu yüksek ve dik tavanın haşmetine bakar mısınız! Herkesin sahip olmak istediği türden hem sıcak, hem samimi hem de heybetli bir yapı.

Yöresel çatılar

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio Rustik Mutfak Ahşap Beyaz
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

Elbette yöresel, yani binanın bulunduğu yerin yöresel, geleneksel ve kültürel özelliklerini yansıtan çatılar da bulunmakta ki, özellikle yazlık ve kırsal evlerde son zamanlarda oldukça sık rastlanan ve popüler bir çözüm olduğunu hatırlatmamız gerekir. Fotoğrafta da örneği görülen Akdeniz tarzı yazlık tavan dekorasyonları özellikle ilgi çeken modellerden.

Banyoda neden olmasın?

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace Rustik Banyo Ahşap Beyaz
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

Ahşap ve kalın kirişli bir çatıya sahip olmaktan elbette banyolar da azade değiller. Yeterli havalandırma ve gerekli teknik unsurlar sağlandığında, banyolar, mutfaklar, kısacası evin tüm bölümleri bir ahşap çatıya sahip olabilir, siz yeter ki isteyin!

Sanatsal tavan tasarımları

M&M House, Studio MK27 Studio MK27 Modern Yemek Odası
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Özellikle yüksek tavanlı evler son yıllarda yeniden oldukça çekici ve popüler bir hale gelmekteler. Yüksek tavanlı evlere merakınız varsa, sitemizdeki ilgili sayfaların yanında, daha önce yayınladığımız ve ‘Yüksek tavanları avantaja dönüştüren 6yeni fikir’ başlıklı yazımıza göz gezdirebilirsiniz.

Çocuklu ailelere uygun şahane bir ev
Bu tavan tasarımlarından siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler