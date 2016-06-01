Tüm ihtiyaçlara cevap veren modern bir ev

Son olarak bir kez daha evin dışına çıkıyoruz ve evin bir de akşamları nasıl göründüğüne bakıyoruz. Geniş ve açık cephenin sağladığı aydınlık avantajı, suni aydınlatmanın bolluğu ve mükemmelliğiyle geceleri de varlığını sürdürüyor. Böylece bu evin tabiri caizse pahalı bir mücevher gibi parıltı saçtığını görüyoruz. Bahçe ve havuzun da ışıklandırmasıyla birlikte düşünüldüğünde ortaya harika bir kompozisyon çıkmış. Herkesin sahip olmak isteyeceği türden harikulade bir ev.

Değişik ev modelleri görmeye meraklıysanız ve bu konuda yeni fikir ve ilham kaynakları edinmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Hayır diyemeyeceğiniz 10 muhteşem ev’ başlıklı yazıya göz gezdirmeniz sizin için faydalı olabilir diye düşünüyoruz.