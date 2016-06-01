Tüm ihtiyaçlara cevap veren modern bir ev

Yazın artık etkisini iyice gösterdiği bugünlerde biz de havaların ve sıcaklıkların değişimine ayak uydurmaktan kaçınamıyoruz. Anlayacağınız üzere bugünkü ev tanıtım yazımız havuzlu ve bahçeli yazlık bir villa üzerine olacak. Ele alacağımız yapı Almanya’da yer almakta ve projesi yine aynı ülkeden DaVinci Haus isimli firmaya ait. Şimdi evin önce dışarıdan, daha sonra da içeriden nasıl göründüğüne bakalım.
Çevresine bakıldığında ormanlık bir arazide yer aldığını anladığımız villa, daha çok tatil ya da yazlık amaçlı kullanımlar için tasarlanmış. İleride daha ayrıntılı göreceğimizi üzere bu durum evin her türlü konfor ve ihtiyaca cevap vermesi anlamında bir engel ise asla değil. Ahşap ve camın mükemmel birlikteliğini yansıtan evin bahçe peyzajı da mükemmele yakın gerçekleştirilmiş. Hem dışarıda hem de üst katta bir teras da bulmak mümkün üstelik.
Ormanın içinde muhteşem bir eve de zaten böylesine güzel bir yüzme havuzu yakışırdı. Madem ki ev yazlık olarak kullanılacak, deniz imkanının kısıtlı olduğu Almanya’da bir havuza sahip olmak daha da gerekli hale geliyor. Ayrıca bir havuzun, bir bahçeyi daha da güzelleştirmesi yanında, bir huzur ve ferahlık havası kattığı da bir sır değil.
Evin dışarıdan görünümünü yeteri kadar inceledikten sonra şimdi biraz da evin içini tanıyalım. Öncelikle yemek odasından başlamak istiyoruz, ki yemekodası bu evin en vurucu bölümlerinden bir tanesi. Önünün tamamen açık olması ve mükemmel bir manzaraya sahip olmasının da etkisiyle yemek odasını bulunduğu cephe tamamen cam paneller olarak tasarlanmış. Dekorasyon açısından ise adeta minimalizmin tanımı gibi.
Yazılarımızı düzenli takip edenler bizim açık plan uygulamasını ne kadar sevdiğimizi ve övdüğümüzü bilecekledir. Gerçekten de bu uygulama son zamanlarda iyice popüler bir hale geldi. Burada da bu uygulamanın başarılı bir örneğini görmekteyiz. Kompakt bir yaşam alanı tercih edilmiş, öyle ki bu kompaktlık neredeyse üst katları dahi bu yaşam alanının içine dahil ediyor, zira odanın merkez bölümü bir avlu şeklinde projeye yansımış.
Oturma odası da prensip olarak yemek odasıyla aynı esasa dayanıyor. Yani eğer televizyon izlemekten sıkılırsanız, boydan boya cam paneller sayesinde dışarıdaki eşsiz manzarayı da izleyebilirsiniz. Oturma odasında da evin genel dekorasyon çizgisine sadık kalınarak ve minimalizmin adeta bir gereği olarak beyaz rengin hâkimiyetine öncelik tanınmış. Bir koltuk, irice bir puf, birkaç minik dolap, hepsi bu, ne de olsa minimalizm de bunu gerektirir.
Çatının eğiminden de hepinizin kolayca anlayabileceği üzere banyo evin üst katında yer almakta. Yine minimalist bir dekorasyon tarzının hakim olduğu banyoda, bir çatı ve daha önemlisi bir banyo için oldukça geniş sayılabilecek pencere sayesinde doğal ışık yönünden hiçbir sıkıntı yaşanmadığını görüyoruz; her yer aydınlık, ferah ve parlak. Tatil ve dinlenmek için gelinen bir evin banyosu da, buna uygun olmalı zaten.
Son olarak bir kez daha evin dışına çıkıyoruz ve evin bir de akşamları nasıl göründüğüne bakıyoruz. Geniş ve açık cephenin sağladığı aydınlık avantajı, suni aydınlatmanın bolluğu ve mükemmelliğiyle geceleri de varlığını sürdürüyor. Böylece bu evin tabiri caizse pahalı bir mücevher gibi parıltı saçtığını görüyoruz. Bahçe ve havuzun da ışıklandırmasıyla birlikte düşünüldüğünde ortaya harika bir kompozisyon çıkmış. Herkesin sahip olmak isteyeceği türden harikulade bir ev.
Değişik ev modelleri görmeye meraklıysanız ve bu konuda yeni fikir ve ilham kaynakları edinmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Hayır diyemeyeceğiniz 10 muhteşem ev’ başlıklı yazıya göz gezdirmeniz sizin için faydalı olabilir diye düşünüyoruz.