Cam nasıl silinir? Cam silmenin püf noktaları

Ev işlerinin en çok korkulan ve nefret edilenlerinden biridir herhalde cam silmek. Gerçi benim açımdan bu konuda ütü yapmanın eline hiçbir iş su dökemez ama, birçok kişi hem çok fazla zaman alan, hem de yorucu bir iş olan cam silme seanslarını mümkün olduğunca geciktirir ya da istemeye istemeye yapar. Özellikle çocukların ya da evcil hayvanların yaşadığı evlerde, camdaki parmak izlerin yüzünden bu işi yapmak hem daha zordur, hem de daha sık yapılması gerekir.

Hayatınızda bir kez cam sildiyseniz bilirsiniz, bu işin en can sıkıcı taraflarından biri camın bazı bölümlerine ulaşmanın zorluğudur. Hele bir apartmanın üst katlarında yaşıyorsanız, cam silerken kendinizi bir action filmi kahramanı gibi hissedebilirsiniz. Kimi zaman bu işi layıkıyla yapabilmek için ekstra araç gerece, bir yardımcıya ya da çok uzun kollara da ihtiyacınız olabilir.

Hadi diyelim, işin akrobası kısmını bir şekilde hallettiniz, cam silerken hangi malzeme ya da malzemeleri kullanacağınız da çok önemlidir. Kimileri hâlen annelerimizden öğrendiğimiz gazete kağıdı ve sirke gibi geleneksel yöntemleri kullanırken, kimileri de deneme yanılma yöntemiyle piyasada her geçen gün başka bir versiyonunu gördüğümüz kimyasal temizlik maddelerinden medet umar. Eğer böyle maddeler kullanıyorsanız, koruyucu maske takmayı ihmal etmeyin ve ayrıca üstüne çıkmak için kullandığınız merdiven ve sandalyelerin sağlam olmasına da dikkat edin. İşte farklı pencere biçimleri ve yüzeyler için cam silmenin birkaç püf noktası.