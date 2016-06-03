Haftasonlarınızı şenlendirecek barbekü dekorasyonları

Herkesin yukarıdaki kadar geniş bir alanı olmayabilir. Ancak sitemizde her ev için kendine özel çözümler de var ve bundan elbetteki küçük alanlar da azade değiller. Mutfaktan hemen terasa açılan mekanlar için oldukça ideal bir seçenek gibi görünen bu model, ayrıca oldukça modern ve gelişmiş bir barbeküye de sahip, üstelik duman altı olmak gibi bir risk de yok.