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Haftasonlarınızı şenlendirecek barbekü dekorasyonları

Murat Aksoy Murat Aksoy
Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
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Yazılarımızın konuları hemen her zaman mevsimlere karşı duyarlılık gösteriyor; yani aynen bugün olduğu gibi, yaz mevsimi gelip, güneş dışarıda parlarken elbette bizim de içimizden yaz mevsimine uygun temalar işlemek geçiyor. Bugün ele alacağımız konu da bu yüzden tam da bir yaz konusu: Barbekü dizaynları. İster haftasonu olsun, ister tatil, özellikle bizim kültürümüzde havanın sıcak olması, güneşin tepede buluttan azade kendini göstermesi aynı zamanda mangal yapmakla eş anlamlı. Eğer siz de bahçesi olan şanslı okuyucularımızdan iseniz, bugün tanıtacağımız barbekü dizaynları oldukça hoşunuza gidecek diye düşünüyoruz.

Arka bahçede ve açık

Outdoor Kitchens and BBQ Areas, Design Outdoors Limited Design Outdoors Limited Akdeniz Bahçe
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchens and BBQ Areas

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Boyutunun büyüklüğü nedeniyle daha çok arka bahçeler için uygun bir barbekü düzeneği görüyorsunuz. Açık renk tuğladan yapısıyla bahçeye nostaljik bir hava katabilecek olan tasarım ayrıca çok fonksiyonlu yapısıyla da dikkat çekiyor. Bu sayede sadece barbeküyü değil, fırını da kullanabilir ve pizza ya da ev yapımı ekmek de pişirebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir mesele!

Aile boyu ziyafetler

CASA EN LA HORQUETA, Fainzilber Arqts. Fainzilber Arqts. BahçeOcak & Barbekü
Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.

Amcalar, kuzenler, yeğenler, kardeşler ve akrabalar… Düşünsenize, hepsi böyle bir alana sığacak! Birileri salata yaparken, diğeleri tabakları masaya dizecek, en yaşlılar dinlenirken, işin uzmanı barbekünün başına geçecek. Tam bir aile saadeti! Ailenizi büyükse ve rustik tarz hoşunuza gidiyorsa kaçırmamanız gereken bir tasarım doğrusu.

Lineer ve özel: Küçük alanlar için ideal

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Herkesin yukarıdaki kadar geniş bir alanı olmayabilir. Ancak sitemizde her ev için kendine özel çözümler de var ve bundan elbetteki küçük alanlar da azade değiller. Mutfaktan hemen terasa açılan mekanlar için oldukça ideal bir seçenek gibi görünen bu model, ayrıca oldukça modern ve gelişmiş bir barbeküye de sahip, üstelik duman altı olmak gibi bir risk de yok.

Aydınlatma da önemli

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

Yazın öğleden sonra başlanan barbeküler sohbetin koyulaşmasıyla birlikte ilerleyen saatlere kadar sürerler genellikle. Bu yüzden barbekünün bulunduğu mekanın aydınlatması da bir hayli önemli ve özen gösterilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir güzellikte insan sabaha kadar muhabbet edebilir.

En klasik örneklerden

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Barbekü, ızgara deyince aklımıza gelen ilk ve klasik örneklerden birinin başarılı bir örneğini fotoğrafımızda görmek mümkün. Bu tarz modellerin en büyük avantajı ise yazımızda gördüğümüz modellerden çok daha uygun bir bütçeyle sahip olunabilinmesidir. Çok sık kullanmadığınız bir evde yer alacaksa, doğru çözüm olabilir.

Metalik modeller

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Modern Balkon, Veranda & Teras
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Metalik malzemelerden mamul barbekü tasarımları da son zamanlarda oldukça öne çıkmakta ki, bu tarz modeller hem daha hijyenik, hem daha şık, hem de temizlenmesi çok daha kolay olmalarıyla puan toplamaktadırlar. Metalik barbekü kısmının çevresinde, fotoğrafta yer aldığı gibi granit bir tezgah da düşünülürse hem yemeklerin hem de bu barbekünün vereceği keyfin tadından yenmez.

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Harika bir seçim!

Residência Paraíso do Mar, Pinheiro Martinez Arquitetura Pinheiro Martinez Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Rengarenk
Pinheiro Martinez Arquitetura

Pinheiro Martinez Arquitetura
Pinheiro Martinez Arquitetura
Pinheiro Martinez Arquitetura

Tam ve kompakt bir barbekü alanı. Üstelik hem metalden hem de camdan yapısıyla oldukça şık ve estetik bir görüntüsü var. Uygun baca teşkilatı sayesinde dumana boğulmadan etlerinizi pişirebileceğiniz, mutfağın köşesinde duran, üstelik de iki katlı bir ızgara alanına sahip bir tasarım. Doğru mutfak dekorasyonuyla hayallerdeki gibi bir haftasonu geçirebilirsiniz.

Eğlence için gereken her şey var!

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi yaz mevsiminin gelmesiyle bahçe ve benzeri alanların dekorasyonu için planlar da hayata geçirilmeye başlandı. Bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Konforu dış mekana taşıyan bahçe dizayn örnekleri’ başlığını taşıyan yazımıza başvurmanız da faydalı olabilir diye düşünüyoruz.

Ankara'dan büyüleyici bir aile evi
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