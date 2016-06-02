Bahçeniz için 6 güncel trend

Bir bahçeye sahip olan şanslı kesim içerisinde yer alıyorsanız, bahçenizi de evinizin diğer tüm odaları gibi günümüz trendlerine uygun dekore etmek isteyebilirsiniz. Bahçe trendlerini takip ederken, elbette yaşadığınız yerin konumu öncelik taşımaktadır ve bitki seçimlerini iklime, toprağın yapısına, bölgenin doğal bitki örtüsüne uygun yapmak gerekir. Ancak bunun dışında yer alan, bahçenin konforu ve şıklığı için yapılabilecek birçok farklı dekorsyon çalışması da bulunuyor. Bahçeniz ister büyük ister küçük olsun birbirinden güzel ve farklı, güncel bahçe dekorasyonu trendlerini bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca, birçok farklı firmaya ait ve her çeşit bahçeye uygun yüzlerce tasarım fikrine ve bahçe ürününe homify sayfalarından ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, üst menüde yer alan Odalar sekmesine tıklayarak solda açılacak olan yeni menüden Bahçe sayfasını seçmek. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce peyzaj ve bahçe dekorasyonu örneği sizi bekliyor olacak.