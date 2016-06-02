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Bahçeniz için 6 güncel trend

Özlem K. Özlem K.
Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Rustik Bahçe
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Bir bahçeye sahip olan şanslı kesim içerisinde yer alıyorsanız, bahçenizi de evinizin diğer tüm odaları gibi günümüz trendlerine uygun dekore etmek isteyebilirsiniz. Bahçe trendlerini takip ederken, elbette yaşadığınız yerin konumu öncelik taşımaktadır ve bitki seçimlerini iklime, toprağın yapısına, bölgenin doğal bitki örtüsüne uygun yapmak gerekir. Ancak bunun dışında yer alan, bahçenin konforu ve şıklığı için yapılabilecek birçok farklı dekorsyon çalışması da bulunuyor. Bahçeniz ister büyük ister küçük olsun birbirinden güzel ve farklı, güncel bahçe dekorasyonu trendlerini bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca, birçok farklı firmaya ait ve her çeşit bahçeye uygun yüzlerce tasarım fikrine ve bahçe ürününe homify sayfalarından ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, üst menüde yer alan Odalar sekmesine tıklayarak solda açılacak olan yeni menüden Bahçe sayfasını seçmek. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce peyzaj ve bahçe dekorasyonu örneği sizi bekliyor olacak.

Taze baharatlar ve dikey bahçeler

APARTAMENTO EIXAMPLE DE BARCELONA, Time2dsign Time2dsign Modern Bahçe
Time2dsign

Time2dsign
Time2dsign
Time2dsign

Bahçenize ya da fotoğraftaki örnekte de olduğu üzere verandanızda ayırdığınız bir alana nane, maydonoz, fesleğen, dereotu, tere ve sevdiğiniz başka baharatları ekerek hem güzel bir dekor oluşturabilir hem de yemeklere taptaze, kendi üretiminiz bahahatları katma imkanına sahip olabilirsiniz. Fotoğraftaki örnek özellikle ilgi çekiçi çünkü görüldüğü üzere saksıla duvarlara asılarak dikey bir bahçe elde edilmiş ve bu da dikkat çekici, hoş bir dekor oluşturmuş. Benzer çalışmaları ülkemizden Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları isimli firma da yapmakta.

Köy fırınları

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Bahçe
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Kendi ekmeğinizi, pidenizi, pizzanızı yapmaya ne dersiniz? Son bir iki yılın belki de en büyük bahçe trendi köy fırınları. Özellikle geleneksel, kubbe çatılı olanlar çok revaçta. Hem iç hem dış mekanlar için fantastik fırın tasarımları başlıklı yazımızda çeşitli versiyonlarını da görebilirsiniz.

Yan yana ekilmiş çeşitli çiçek ve bitkiler

Bitkilendirme çalışması konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Akdeniz Bahçe
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Bitkilendirme çalışması

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Bahçeyi peri masallarından fırmalış gibi gösteren bu peyzaj düzenlemesi de son dönemin popüler bahçe dekorasyonlarından biri. Bir arada öbekler halinde ve başka bitki ve çiçeklerle yan yana olacak şekilde ekeceğiniz yeşil bitki ve çiçekler bahçenize masalsı bir hava verecek.

Doğal taş bahçe yolları

sihirli peyzaj sihirlipeyzaj Akdeniz Bahçe
sihirlipeyzaj

sihirli peyzaj

sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj

Beton ya da düzgünce döşenmiş mermer gibi malzemeler yerine kayrak taşı ve benzeri doğal taşlar ile yapılmış ve çimlerin arasına kaynamış gibi görünen bahçe içi yürüyüş yolları da son dönemin trendleri arasında. Bahçenin doğal yapısına uyumlu bu tür bir döşeme otopark alanları için de şık olmakta.

Aşağıdan yukarı doğru bahçe aydınlatması

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Rustik Bahçe
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Tipik bahçe aydınlatmalarının yanısıra, zeminden yukarı doğru ağaçları ve diğer bitkileri aydınlatan düzenlemeler de yine son dönemin en popüler peyzaj trendlerinden biri.  LED ile yapılan bahçe aydınlatmalar uzun ömürlü oluşlar ve elektrik tasarrufu sağlamaları ile de tercih ediliyor.

Çit bitkileri ile çevrelenmiş bir bahçe

çubukluvadi abelia peyzaj Modern Bahçe
abelia peyzaj

çubukluvadi

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Bahçenizin halihazırda beton ya da demir duvarları dahi olsa, ya da bahçeniz oldukça küçük dahi olsa, tüm bahçeyi servi, mazı, defne ve benzeri örtücü çit bitkileri ile çevreleyerek hem yabancı gözlerden uzak, mahrem bir alan oluşturabilirsiniz hem de tüm alanı yemyeşil bir hale getirerek büyülü, güzel bir bahçe yaratabilirsiniz. Fotoğrafta Abelia Peyzaj tarafından gerçekleştirilmiş, tüm duvarları yemyeşil bitkilerle kaplı, küçük ancak şık ve samimi bir peyzaj çalışması görüyoruz.

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