Maksimum keyif veren ev

Klasik tarzda ve çok fazla detaya sahip olmayan AP Evi, tasarımlarında arazi ve çevreye uyuma önem veren ve buna bağlı olarak ortaya çıkardığı dengeli işlerle ün kazanan Desarrollos Proyecta şirketinin imzasını taşıyor.

Buenos Aires'in Bella Vista bölgesinde yer alan ev adeta baştan yaratılmış. İki katlı evde çok fazla bölmeye yer verilmediğinden evin tamamına aydınlık ve havadar bir ortam hakim.

AP Evi Buenos Aires'teki ofisleriyle anahtar teslim işlere imza atan firmanın iftihar ettiği projelerden biri. Şirket on yılı aşkın deneyimiyle, sakinlerine mutluluk veren tasarım sahibi, kaliteli ve yenilikçi evler yaratmak mottosuyla çalışıyor.

Dilerseniz lafı fazla uzatmadan ev sahiplerine huzur veren bu evi turlamaya başlayalım.