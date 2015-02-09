현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Maksimum keyif veren ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta Kolonyal Evler
Loading admin actions …

Klasik tarzda ve çok fazla detaya sahip olmayan AP Evi, tasarımlarında arazi ve çevreye uyuma önem veren ve buna bağlı olarak ortaya çıkardığı dengeli işlerle ün kazanan Desarrollos Proyecta şirketinin imzasını taşıyor.

Buenos Aires'in Bella Vista bölgesinde yer alan ev adeta baştan yaratılmış. İki katlı evde çok fazla bölmeye yer verilmediğinden evin tamamına aydınlık ve havadar bir ortam hakim. 

AP Evi Buenos Aires'teki ofisleriyle anahtar teslim işlere imza atan firmanın iftihar ettiği projelerden biri. Şirket on yılı aşkın deneyimiyle, sakinlerine mutluluk veren tasarım sahibi, kaliteli ve yenilikçi evler yaratmak mottosuyla çalışıyor. 

Dilerseniz lafı fazla uzatmadan ev sahiplerine huzur veren bu evi turlamaya başlayalım. 

Uyumlu dış cephe

CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta Klasik Evler
Desarrollos Proyecta

Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta

Klasik tarzdaki dış cephesiyle Kaliforniya havası taşıyan AP evinin çatısında da Roma tarzı kiremitler kullanılmış. Ancak şüphesiz evin rengi ilk bakışta göze çarpıyor. Eve orijinallik katan renk seçim evin tarzıyla da uyum sağlamış. 

İçeriye buyurun

CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta Klasik Evler
Desarrollos Proyecta

Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta

İçeri girince geniş bir bölümle karşılaşıyoruz. Giriş katta oturma odası, mutfak ve yemek odası gibi evin sosyal alanları bulunuyor. Evin giriş katıyla, banyolar ve yatak odaları gibi daha mahrem bölümlerin yer aldığı ikinci kat arasındaki bağlantıyı resmin sağ tarafında gördüğünüz çok da geniş olmayan merdivenler sağlıyor. 

Mutfak adası

CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta Kolonyal Evler
Desarrollos Proyecta

Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta

Modern tarzdaki bu mutfak oturma odası ve evin bahçesiyle kurduğu bağlantı sayesinde olduğundan daha geniş ve ferah görünüyor. 

Mutfakta en dikkat çekici unsur elbette işlevsellik sunan mutfak adası. Mutfak adası ve tezgahlarda kullanılan granit malzemenin yanı sıra duvarlardaki küçük karolar mutfağın geri kalan unsurlarıyla mükemmel bir uyum yakalamış. 

Mutfak canlı renklere sahip ışık ve taburelerle tamamlanmış ve modern hava desteklenmiş. 

İşlevsel bir alan

CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta Klasik Evler
Desarrollos Proyecta

Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta

Mutfak ve yemek odasından havuz ve bahçeye açılan küçük bir verandaya çıkılıyor. 

Hem pratik hem de işlevsel olan yemek yeme bölümü, rahatlama ve keyif almak için birebir gibi görünüyor.

Dışarıdaki duvarlarda kullanılan yeşil renk yemek yerken doğanın tazeleyici duygusunun yemeğe eşlik etmesini sağlıyor. 

Süper konforlu banyolar

CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta Klasik Evler
Desarrollos Proyecta

Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta

İkinci katta evin daha mahrem bölümleri yer alıyor. Son derece konforlu banyoda sauna ve spa da bulunuyor. Bu alanda kullanılan malzeme ve renkler banyoda rustik bir havanın hakim olmasına neden olmuş. 

Avrupa'da çok sık görmeye alışık olduğumuz gibi banyo geniş bir pencereye sahip ve bu sayede aydınlık bir alan olarak dikkat çekiyor. Pencere hem doğal ışık girmesi açısından, hem de havalandırma işleviyle banyoya değer katıyor. 

Tarz sahibi

CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta Klasik Evler
Desarrollos Proyecta

Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta

Bir başka banyoda ise modern renklere sahip karoların hakimiyetiyle karşılaşıyoruz. Küçük karolar banyoda modern ve havadar bir atmosfer yaratıyor. 

Lüks teras

CASA AP , Desarrollos Proyecta Desarrollos Proyecta Klasik Evler
Desarrollos Proyecta

Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta
Desarrollos Proyecta

Ev sahibine eşsiz anlar vaat eden bu baştan çıkarıcı eve veda ederken, nefes kesici terası da görmenizi istedik. İkinci katta bulunan ebeveyn banyosundan çıkılan terasta harika bir manzara ev sahiplerini bekliyor. Keyif sahibi okurların imrenerek baktığı olağanüstü hidromasajlı küvet ve teras zemininde kullanılan ahşap doku terası adeta taçlandırıyor. 

Bu ev hoşunuza gittiyse, bu eve de göz gezdirmek isteyeceğinizden eminiz:

Küçük ama stil sahibi bir ev

Şatafatlı sıfatının yetersiz kaldığı ev
Bu projeyi siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler