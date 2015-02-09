Maksimum keyif veren ev

Klasik tarzda ve çok fazla detaya sahip olmayan AP Evi, tasarımlarında arazi ve çevreye uyuma önem veren ve buna bağlı olarak ortaya çıkardığı dengeli işlerle ün kazanan Desarrollos Proyecta şirketinin imzasını taşıyor.
Buenos Aires'in Bella Vista bölgesinde yer alan ev adeta baştan yaratılmış. İki katlı evde çok fazla bölmeye yer verilmediğinden evin tamamına aydınlık ve havadar bir ortam hakim.
AP Evi Buenos Aires'teki ofisleriyle anahtar teslim işlere imza atan firmanın iftihar ettiği projelerden biri. Şirket on yılı aşkın deneyimiyle, sakinlerine mutluluk veren tasarım sahibi, kaliteli ve yenilikçi evler yaratmak mottosuyla çalışıyor.
Dilerseniz lafı fazla uzatmadan ev sahiplerine huzur veren bu evi turlamaya başlayalım.
Klasik tarzdaki dış cephesiyle Kaliforniya havası taşıyan AP evinin çatısında da Roma tarzı kiremitler kullanılmış. Ancak şüphesiz evin rengi ilk bakışta göze çarpıyor. Eve orijinallik katan renk seçim evin tarzıyla da uyum sağlamış.
İçeri girince geniş bir bölümle karşılaşıyoruz. Giriş katta oturma odası, mutfak ve yemek odası gibi evin sosyal alanları bulunuyor. Evin giriş katıyla, banyolar ve yatak odaları gibi daha mahrem bölümlerin yer aldığı ikinci kat arasındaki bağlantıyı resmin sağ tarafında gördüğünüz çok da geniş olmayan merdivenler sağlıyor.
Modern tarzdaki bu mutfak oturma odası ve evin bahçesiyle kurduğu bağlantı sayesinde olduğundan daha geniş ve ferah görünüyor.
Mutfakta en dikkat çekici unsur elbette işlevsellik sunan mutfak adası. Mutfak adası ve tezgahlarda kullanılan granit malzemenin yanı sıra duvarlardaki küçük karolar mutfağın geri kalan unsurlarıyla mükemmel bir uyum yakalamış.
Mutfak canlı renklere sahip ışık ve taburelerle tamamlanmış ve modern hava desteklenmiş.
Mutfak ve yemek odasından havuz ve bahçeye açılan küçük bir verandaya çıkılıyor.
Hem pratik hem de işlevsel olan yemek yeme bölümü, rahatlama ve keyif almak için birebir gibi görünüyor.
Dışarıdaki duvarlarda kullanılan yeşil renk yemek yerken doğanın tazeleyici duygusunun yemeğe eşlik etmesini sağlıyor.
İkinci katta evin daha mahrem bölümleri yer alıyor. Son derece konforlu banyoda sauna ve spa da bulunuyor. Bu alanda kullanılan malzeme ve renkler banyoda rustik bir havanın hakim olmasına neden olmuş.
Avrupa'da çok sık görmeye alışık olduğumuz gibi banyo geniş bir pencereye sahip ve bu sayede aydınlık bir alan olarak dikkat çekiyor. Pencere hem doğal ışık girmesi açısından, hem de havalandırma işleviyle banyoya değer katıyor.
Bir başka banyoda ise modern renklere sahip karoların hakimiyetiyle karşılaşıyoruz. Küçük karolar banyoda modern ve havadar bir atmosfer yaratıyor.
Ev sahibine eşsiz anlar vaat eden bu baştan çıkarıcı eve veda ederken, nefes kesici terası da görmenizi istedik. İkinci katta bulunan ebeveyn banyosundan çıkılan terasta harika bir manzara ev sahiplerini bekliyor. Keyif sahibi okurların imrenerek baktığı olağanüstü hidromasajlı küvet ve teras zemininde kullanılan ahşap doku terası adeta taçlandırıyor.
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