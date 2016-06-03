Anadolu'dan 10 göz alıcı ev, 10 parlak fikir

Endirekt ya da yarı direkt olan aydınlatmalar gözün yorulmaması için en iyi aydınlatma seçenekleri. Bunun için de ampullerin doğrudan aydınlatma yapmaması ve bir ögenin arkasına saklanması gerekiyor. Yumuşak, güzel bir aydınlatma ve buna ek olarak muhteşem bir dekor için hem duvarı hem de tavanı kapsayan, kişinin beğenilerine uygun olacak şekilde, özel üretim çalışmalar yaptırmak mümkün. Fotoğraftaki örnek Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş.