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Anadolu'dan 10 göz alıcı ev, 10 parlak fikir

Özlem K. Özlem K.
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
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Bugün sayfamızda ülkemizin farklı şehirlerinden dekorasyon örnekleri göreceğiz. Her bir örnek ülkemizden bir profesyonel tarafından gerçekleştirilmiş şık bir dekorasyon çalışmasından oluşuyor ve parlak bir fikir barındırıyor. Evin farklı odalarını ve farklı dekorasyon anlayışlarını içeren bu derlememizden sizler de kendi işinize yarayacak hoş fikirler bulabilirsiniz.

Beyaz dekorasyon, renkli detaylar

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. MutfakMutfak Tezgâhları
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Beyaz dekorasyon mekanları hem son derece şık ve nezih hem de ferah ve geniş göstermektedir. Ancak birçok kimsenin bembeyaz dekorasyon konusunda soru işaretleri var. Özellikle de mekanların soğuk, hastane gibi görünmesi eleştrisi ile sıklıkla karşılaşılıyor. Bunun üstesinden gelmenin yolu ise, mekanın beyaz yoğunluğunu bozmadan, yalnızca detaylarda ve az sayıda eşyada renk kullanarak mekanı canlandırmak.

Küçük mekanlarda renk kullanımı

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Eğer dekore ettiğiniz mekan küçük boyutluysa, birbirine mümkün olduğunca yakın ve açık renklerde dekorasyon yapmak mekanı olduğundan daha geniş gösterecektir. Beyazla birlikte krem, açık bej ve toprak renkleri böyle mekanlar için uygun seçeneklerdir. Ayrıca, perde rengi ile duvar rengini aynı renkte tutmak da alanı olduğundan geniş gösteren faktörlerdendir.

İşlevsel merdiven altı

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Eğer konutunuzun içinde bir merdiven varsa, altını ölü alan olarak bırakmak yerine işlevsel ve şık bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Merdiveninizin şekline ve sahip olduğunuz alana göre farklı tasarımlar yapılabilir. İlham vermesi açısından ’Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim? ve Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin’ başlıklı yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Çatı terası olanlara özel

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Bu muhteşem fikir ise İndeko İç Mimari ve Tasarım'dan. Eğer çatı katında yaşıyorsanız ve geniş bir balkona sahipseniz, üstü açılır-kapanır tente, yanları ise katlanır cam sistemleri ile çevreleyerek kış vakti de ferah ve manzaralı bir mekanda oturma imkanına sahip olabilirsiniz.

Sade tasarıma tavan süsleri

​Mutfak Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

​Mutfak

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Dekorasyon yaparken tavanları fazla dikkate almaz, en iyi ihtimalle kartonpiyer ile süsleriz. Oysaki günümüzde aydınlatma sistemleri ile entegre olacak şekilde birçok farklı tavan dekorasyon çeşidi de bulunuyor. Zemini ve duvarları sade bırakıp tavanda enteresan bir çalışma gerçekleştirerek sıradışı ve ezber bozan bir dekor örneği de segileyebiliriz.

Beyaz mutfak, renkli duvarlar

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bembeyaz mutfak üniteleri ve zemine konstrast olacak şekilde, koyu renkli, desenli ve dikkat çekici bir duvar kağıdına ne dersiniz? Günümüzde suya dayanıklı duvar kağıtlarının oldukça fazla rengi ve deseni bulunuyor ve banyo duvarlarına dahi yapıştırılacak kadar sağlam ve kaliteliler.

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Siniden orta sehpa grubu

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Bir süredir oldukça moda olan bir dekorasyon trendi de zigon sehpa tarzı sehpa gruplarının orta sehpa olarak kullanılması. Bu örnekte ise, tabla kısmı sini görünümlü üçlü sehpa grubu modern bir dekorasyonda kullanılarak mekana eklektik bir hava katmış.

Dekoratif çocuk odası aydınlatması

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Endirekt ya da yarı direkt olan aydınlatmalar gözün yorulmaması için en iyi aydınlatma seçenekleri. Bunun için de ampullerin doğrudan aydınlatma yapmaması ve bir ögenin arkasına saklanması gerekiyor. Yumuşak, güzel bir aydınlatma ve buna ek olarak muhteşem bir dekor için hem duvarı hem de tavanı kapsayan, kişinin beğenilerine uygun olacak şekilde, özel üretim çalışmalar yaptırmak mümkün. Fotoğraftaki örnek Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş.

Kulübe şeklinde çocuk-bebek yatağı

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Özellikle küçük yaşlarda var olan sığınma ihtiyacını mükemmel olarak karşılayacak ve çocuğun/bebeğin kendini güvende hissetmesini sağlayacak böylesei bir kulübe-yatak aynı zamanda çok da şık bir görünüm oluşturacak. 

Ahşap zemin karoları

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU homify Rustik Balkon, Veranda & Teras ahşap yer karosu
homify

30X30 CM GEÇMELİ AKASYA AHŞAP YER KAROSU

homify
homify
homify

Kendinizin dahi kolayca döşeyebileceği birbirine geçmeli ahşap zemin karoları çirkin fayansları hızlıca kapamak için bire bir. Açık hava şartlarına dayanıklı olan bu tür ahşap karolar, mekanlarınıza şipşak şıklık getirecek ve tatil yöresi atmosferi kazandıracak. Farklı boyut ve türlerini şu sayfada görebilirsiniz.

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