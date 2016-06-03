Anadolu'dan 10 göz alıcı ev, 10 parlak fikir

Bugün sayfamızda ülkemizin farklı şehirlerinden dekorasyon örnekleri göreceğiz. Her bir örnek ülkemizden bir profesyonel tarafından gerçekleştirilmiş şık bir dekorasyon çalışmasından oluşuyor ve parlak bir fikir barındırıyor. Evin farklı odalarını ve farklı dekorasyon anlayışlarını içeren bu derlememizden sizler de kendi işinize yarayacak hoş fikirler bulabilirsiniz.
Beyaz dekorasyon mekanları hem son derece şık ve nezih hem de ferah ve geniş göstermektedir. Ancak birçok kimsenin bembeyaz dekorasyon konusunda soru işaretleri var. Özellikle de mekanların soğuk, hastane gibi görünmesi eleştrisi ile sıklıkla karşılaşılıyor. Bunun üstesinden gelmenin yolu ise, mekanın beyaz yoğunluğunu bozmadan, yalnızca detaylarda ve az sayıda eşyada renk kullanarak mekanı canlandırmak.
Eğer dekore ettiğiniz mekan küçük boyutluysa, birbirine mümkün olduğunca yakın ve açık renklerde dekorasyon yapmak mekanı olduğundan daha geniş gösterecektir. Beyazla birlikte krem, açık bej ve toprak renkleri böyle mekanlar için uygun seçeneklerdir. Ayrıca, perde rengi ile duvar rengini aynı renkte tutmak da alanı olduğundan geniş gösteren faktörlerdendir.
Eğer konutunuzun içinde bir merdiven varsa, altını ölü alan olarak bırakmak yerine işlevsel ve şık bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Merdiveninizin şekline ve sahip olduğunuz alana göre farklı tasarımlar yapılabilir. İlham vermesi açısından ’Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim?
ve Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin’ başlıklı yazılarımıza da göz atabilirsiniz.
Bu muhteşem fikir ise İndeko İç Mimari ve Tasarım'dan. Eğer çatı katında yaşıyorsanız ve geniş bir balkona sahipseniz, üstü açılır-kapanır tente, yanları ise katlanır cam sistemleri ile çevreleyerek kış vakti de ferah ve manzaralı bir mekanda oturma imkanına sahip olabilirsiniz.
Dekorasyon yaparken tavanları fazla dikkate almaz, en iyi ihtimalle kartonpiyer ile süsleriz. Oysaki günümüzde aydınlatma sistemleri ile entegre olacak şekilde birçok farklı tavan dekorasyon çeşidi de bulunuyor. Zemini ve duvarları sade bırakıp tavanda enteresan bir çalışma gerçekleştirerek sıradışı ve ezber bozan bir dekor örneği de segileyebiliriz.
Bembeyaz mutfak üniteleri ve zemine konstrast olacak şekilde, koyu renkli, desenli ve dikkat çekici bir duvar kağıdına ne dersiniz? Günümüzde suya dayanıklı duvar kağıtlarının oldukça fazla rengi ve deseni bulunuyor ve banyo duvarlarına dahi yapıştırılacak kadar sağlam ve kaliteliler.
Bir süredir oldukça moda olan bir dekorasyon trendi de zigon sehpa tarzı sehpa gruplarının orta sehpa olarak kullanılması. Bu örnekte ise, tabla kısmı sini görünümlü üçlü sehpa grubu modern bir dekorasyonda kullanılarak mekana eklektik bir hava katmış.
Endirekt ya da yarı direkt olan aydınlatmalar gözün yorulmaması için en iyi aydınlatma seçenekleri. Bunun için de ampullerin doğrudan aydınlatma yapmaması ve bir ögenin arkasına saklanması gerekiyor. Yumuşak, güzel bir aydınlatma ve buna ek olarak muhteşem bir dekor için hem duvarı hem de tavanı kapsayan, kişinin beğenilerine uygun olacak şekilde, özel üretim çalışmalar yaptırmak mümkün. Fotoğraftaki örnek Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş.
Özellikle küçük yaşlarda var olan sığınma ihtiyacını mükemmel olarak karşılayacak ve çocuğun/bebeğin kendini güvende hissetmesini sağlayacak böylesei bir kulübe-yatak aynı zamanda çok da şık bir görünüm oluşturacak.
Kendinizin dahi kolayca döşeyebileceği birbirine geçmeli ahşap zemin karoları çirkin fayansları hızlıca kapamak için bire bir. Açık hava şartlarına dayanıklı olan bu tür ahşap karolar, mekanlarınıza şipşak şıklık getirecek ve tatil yöresi atmosferi kazandıracak. Farklı boyut ve türlerini şu sayfada görebilirsiniz.