Sosyal tasarım ve mimari

Tasarım ve mimari gündelik yaşamın tam içinde yer alan, dolayısıyla toplumsal, ekonomik ya da politik koşullardan soyutlanmaları imkânsız olan sanat dalları. Genel bir perspektifen bakıldığında ortaya çıkan en küçük tasarım ürününden, en devasa gökdelenin mimarisine kadar bu alandaki tüm eserlerin öyle ya da böyle toplumsal yaşamda bir yansıması oluyor. Bu alandaki sosyal tasarım akımı ise tasarımcı ya da mimarın toplumsal rol ve sorumluluğunu öne çıkaran, tasarım ve mimarinin toplumsal değişimlere yol açma potansiyelini sorgulayan bir akım.

Sosyal tasarımın sorumluluk hanesine baktığımızda en çok öne çıkan konu, çevre duyarlılığı gibi görünüyor. Ekolojik, çevreye minimum zararı veren ve minimum enerji sarfiyatıyla kotarılan projeler, bir toplumsal sorumluluğun da ifadesi olarak değerlendiriliyor ve son kullanıcı nezdinde de gitgide daha çok önem kazanıyor. Diğer yandan yine sosyal tasarım ve mimarinin önemli çıkış noktalarından biri insanların isteklerine değil ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarım yapmak. Bu doğrultuda birçok mimarın özellikle üçüncü dünya ülkelerine yönelik, pratik sorunları çözebilecek ve toplumsal değişimleri tetiklemese bile onları engellemeyecek tasarımları dikkat çekiyor.

Sosyal tasarım deyince elbette toplumsal yaşamın ve dokunun tasarlanması ve bir şekilde mühendislikten geçirilmesi gibi bir kavram da anlaşılabilir ama bu yazıda bizim konumuz daha çok sosyal sorumluluk sahibi bir tasarım ve mimari anlayışından örnekler vermek.