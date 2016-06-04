Deniz manzaralı ahşap ev

Deniz manzarasına sahip, geniş ve konforlu bir ev hangi birimizin hayali değil ki? Ve elbette bu hayali gerçekleştirebilmiş insanlar da var. Ancak Fransa'ın batısında, okyanus kıyısında yer alan Pornic kasabasında konumlanan deniz manzaralı bu ev kısa bir süre öncesine kadar şu anki görünümüne sahip değildi, ta ki mülk sahipleri Matthieu Guillaumet Mimarlık ile tanışıp evlerinin tadilatını yaptırana dek. Eski, sıradan ve bakımsız bir konutun nasıl lüks, konforlu ve çağdaş bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü gelin hep birlikte inceleyelim.