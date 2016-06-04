Deniz manzaralı ahşap ev

Deniz manzarasına sahip, geniş ve konforlu bir ev hangi birimizin hayali değil ki? Ve elbette bu hayali gerçekleştirebilmiş insanlar da var. Ancak Fransa'ın batısında, okyanus kıyısında yer alan Pornic kasabasında konumlanan deniz manzaralı bu ev kısa bir süre öncesine kadar şu anki görünümüne sahip değildi, ta ki mülk sahipleri Matthieu Guillaumet Mimarlık ile tanışıp evlerinin tadilatını yaptırana dek. Eski, sıradan ve bakımsız bir konutun nasıl lüks, konforlu ve çağdaş bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü gelin hep birlikte inceleyelim.
Konut tasarımcılar tarafından çağdaş ve şık bir görünüme kavuşturulurken çevresi ile olan ilişkisi de gözardı edilmemiş ve tüm bina ahşap paneller ile kaplanmış. Ancak bu kaplama işi o kadar başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiş ki, nihayetinde ortaya çıkan konut ahşap panel kaplama betonarme bina görünümünde değil, gerçek bi ahşap kulübe görünümüde olmuş. Unutmayn, Marangozlar sayfamız aracılığıyla benzer kaplama işleri yapan birçok porfesyonele ulaşmanız mümkün.
Yapı T şekline sahip ve ortada yer alan çıkıntılı kısımda dikey paneller, yanlarda yer alan kısımlarda ise yatay paneller tercih edilmiş. geniş camlar ve boydan boya cam kapılar da eklenince, yapı son derece modern bir görünüme kavuşmuş. Verandalara da ahşap deck döşenmiş ve böylece ortaya tamamen ahşap, modern bir kulübe görüntüsü çıkmış.
İç mekanlara geçmeden önce konutun önceki ve sonraki hallerini bir arada görelim. Seksenli yılların sıradan, tipik betornarme yapısının göz alıcı, çağdaş bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz. Arada oldukça büyük fark olduğunu söylersek yalan olmaz. Daha fazla tadilat örnekleri görmek istiyorsanız, üst menüde yer alan Dergi sekmesine tıklayıp açılan sayfadan Önce & Sonra'yı seçebilir ve sayfalarımızda yer almış binlerce örneği inceleyebilirsiniz.
Konutun iç kısımları beklentimizi karşılar düzeyde. Geniş ve ferah alanlar yüksek tavan ve her yönden gelen doğal gün ışığı ile sağlanmış. Geniş pencereler ve sürgülü, cam kapılar sayesinde konut uzun saatler doğal gün ışığından yararlanabiliyor. Yaşam alanının açık planlı oluşu ve hem tavan ve duvarların hem de mutfağın beyaz rekli olması bu ferah etkiyi arttırıyor. Beyaz mutfakların mekanları son derece modern ve şık gösterdiği bir gerçek. Eğer siz de mutfağınızda bir tadilat gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız, beyaz mutfak tercih edebilirsiniz. Ülkemizden çeşitli beyaz mutfak örneklerini incelemek için ’Türkiye’den gözlerinizi kamaştıracak 14 beyaz mutfak’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Yapının T şeklinde sahip olduğundan bahsetmiştik. Ortada bulunun ve T'nin ucu olarak nitelendirebileceğimiz kısım açık planlı mutfak, yemek odası ve oturma odası olarak işlev görüyor. Eğimli ahşap tavanı, antrasit renginde mat yer seramikleri ve beyaz ağırlıklı dekorasyonu ile bu mekan oldukça şık ve tarz sahibi. Yemek masasının çevresinde ikonik sandalye tasarımlarından Tolix'i, oturma odasında ise Acapulco'yu görebilirsiniz.